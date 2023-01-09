Тур: 18.
0:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
-
-
99 Osman Koroma
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Makis Sergidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калцас НикосНападающий
-
-
32 Antonio Mico
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Кармиотисса
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
2.67
Среднее время на гол
51
33
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
2.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
42
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.17
|Хендрикс Сэм
|2
|0.11
|Психас Петрос
|2
|0.11
|Дезир Жонель
|1
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.06
|Osman Koroma
|1
|0.06
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.18
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.12
|Думбия Абубакар
|2
|0.12
|Сулейман Кулибали I
|2
|0.12
|Дюриш Михал
|1
|0.06
|Малоне Дион
|1
|0.06
|Меджиморец Винко
|1
|0.06
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Osman Koroma
|5
|0
|Янну Томас
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Салли Эдгар
|3
|0
|Нани II
|3
|0
|Психас Петрос
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Барди Пьер
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Шлогар Мартин
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Эсселинк Берт
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|6
|0
|Малоне Дион
|5
|0
|Губочан Томаш
|4
|0
|Сулейман Кулибали I
|4
|0
|Зелая Эмилио
|3
|0
|Экономидис Гиоргос
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Неофуту Андреас III
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кармиотисса
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
2
Олимпиакос Никосия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
2
5
Олимпиакос Никосия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Кармиотисса
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
5
36%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
20
9
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
4
20%
3
33%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
7
35%
1
11%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
1
3%
4
17%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
7
24%
2
9%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
9
31%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0
Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
Кармиотисса
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос Никосия
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
88
215
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|29 - 10
|41
|2.
|18
|12
|4
|2
|24 - 7
|40
|3.
|18
|11
|5
|2
|38 - 13
|38
|4.
|0:0
|18
|9
|7
|2
|29 - 12
|34
|5.
|18
|10
|1
|7
|30 - 18
|31
|6.
|17
|8
|5
|4
|17 - 14
|29
|7.
|17
|7
|4
|6
|14 - 11
|25
|8.
|18
|8
|1
|9
|19 - 23
|25
|9.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|12 - 24
|17
|11.
|18
|4
|2
|12
|12 - 27
|14
|12.
|18
|3
|3
|12
|10 - 26
|12
|13.
|0:0
|18
|3
|2
|13
|11 - 32
|11
|14.
|0:0
|18
|1
|7
|10
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|18 - 3
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|10.
|0:0
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|13.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|2.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|4.
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|9.
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|12.
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|13.
|0:0
|9
|0
|2
|7
|5 - 21
|2
|14.
|0:0
|9
|0
|2
|7
|4 - 15
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|13
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7