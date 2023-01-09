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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 18.
Олимпиакос Никосия
0:0
Второй тайм: 48'
Кармиотисса
0'
21' Желтая карточка
Неофуту Андреас III

Ход матча

4'
 
Antonio Mico
Губочан Томаш
21'
 
Неофуту Андреас III
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос Никосия
Ничья
Кармиотисса
3.50
3.30
2.80
Все Коэффициенты
Олимпиакос Никосия
Кармиотисса

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Кармиотисса

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
3:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ВД
2:5
ВД
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2.67

Среднее время на гол

51
33

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
42

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.17
Хендрикс Сэм 2 0.11
Психас Петрос 2 0.11
Дезир Жонель 1 0.06
Fabrice Nkwoh 1 0.06
Osman Koroma 1 0.06
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.18
Эль-Алуши Мунир 2 0.12
Думбия Абубакар 2 0.12
Сулейман Кулибали I 2 0.12
Дюриш Михал 1 0.06
Малоне Дион 1 0.06
Меджиморец Винко 1 0.06

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Osman Koroma 5 0
Янну Томас 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Психас Петрос 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Барди Пьер 3 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Досис Николаос 2 0
Эсселинк Берт 2 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 6 0
Малоне Дион 5 0
Губочан Томаш 4 0
Сулейман Кулибали I 4 0
Зелая Эмилио 3 0
Экономидис Гиоргос 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Калцас Никос 3 0
Дюриш Михал 2 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Неофуту Андреас III 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кармиотисса
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
2
Олимпиакос Никосия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

2
5
Олимпиакос Никосия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Кармиотисса
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
5
36%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

20
9
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
4
20%
3
33%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
7
35%
1
11%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
1
3%
4
17%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
7
24%
2
9%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
9
31%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0
Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
Кармиотисса

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос Никосия
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
5
1
8
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
8
8
2
15
1.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
2.
АПОЭЛ
 18 12 4 2 24 - 7 40
3.
Пафос
 18 11 5 2 38 - 13 38
4.
Арис Лимассол
 0:0 18 9 7 2 29 - 12 34
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 0:0 17 4 5 8 12 - 24 17
11.
Эносис
 18 4 2 12 12 - 27 14
12.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 0:0 18 3 2 13 11 - 32 11
14.
Олимпиакос Никосия
 0:0 18 1 7 10 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 0:0 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 0:0 9 3 2 4 7 - 9 11
10.
Акритас Хлоракас
 0:0 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 7 1 1 14 - 5 22
2.
Арис Лимассол
 0:0 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 0:0 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 0:0 9 0 2 7 4 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 13
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    21'
    Неофуту Андреас III получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Губочан Томаш уходит с поля. Antonio Mico выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос Никосия
Ничья
Кармиотисса
3.50
3.30
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос Никосия 0:0 Кармиотисса онлайн

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