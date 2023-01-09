  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 18.
Олимпиакос Никосия
0:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
21' Желтая карточка
Неофуту Андреас III
50' Желтая карточка
Сулейман Кулибали I
88' Желтая карточка
Antonio Mico
90'+5
Олимпиакос Никосия
Кармиотисса

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Кармиотисса

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
3:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ВД
2:5
ВД
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2.67

Среднее время на гол

51
33

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
42

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.17
Хендрикс Сэм 2 0.11
Психас Петрос 2 0.11
Дезир Жонель 1 0.06
Fabrice Nkwoh 1 0.06
Osman Koroma 1 0.06
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.18
Эль-Алуши Мунир 2 0.12
Думбия Абубакар 2 0.12
Сулейман Кулибали I 2 0.12
Дюриш Михал 1 0.06
Малоне Дион 1 0.06
Меджиморец Винко 1 0.06

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Osman Koroma 5 0
Янну Томас 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Психас Петрос 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Барди Пьер 3 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Досис Николаос 2 0
Эсселинк Берт 2 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 6 0
Малоне Дион 5 0
Сулейман Кулибали I 5 0
Губочан Томаш 4 0
Зелая Эмилио 3 0
Экономидис Гиоргос 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Калцас Никос 3 0
Дюриш Михал 2 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Неофуту Андреас III 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Antonio Mico 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Кармиотисса
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
2
Олимпиакос Никосия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

2
5
Олимпиакос Никосия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Кармиотисса
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
5
36%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

20
9
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
4
20%
3
33%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
7
35%
1
11%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
1
3%
4
17%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
7
24%
2
9%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
9
31%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0
Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
Кармиотисса

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
4:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос Никосия
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
6
1
8
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
8
9
2
16
1.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
2.
АПОЭЛ
 18 12 4 2 24 - 7 40
3.
Пафос
 18 11 5 2 38 - 13 38
4.
Арис Лимассол
 18 9 7 2 29 - 12 34
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 17 4 5 8 12 - 24 17
11.
Эносис
 18 4 2 12 12 - 27 14
12.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 18 3 2 13 11 - 32 11
14.
Олимпиакос Никосия
 18 1 7 10 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
10.
Акритас Хлоракас
 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 7 1 1 14 - 5 22
2.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 9 0 2 7 4 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 13
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    21'
    Неофуту Андреас III получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Олимпиакос Никосия 0:0 Кармиотисса онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     