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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 19.
Акритас Хлоракас
0:0
Первый тайм: 19'
Олимпиакос Никосия
0'
15' Желтая карточка
Jawad El Jemili

Ход матча

15'
Jawad El Jemili
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акритас Хлоракас
Ничья
Олимпиакос Никосия
2.28
3.05
3.47
Все Коэффициенты
Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
1:0
ВД
1:4
ВД
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
4

Среднее время на гол

60
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 3 0.16
Jawad El Jemili 2 0.11
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.11
Vasos Dimosthenous 1 0.05
Stavros Gavriel 1 0.05
Rodrigo Varanda 1 0.05
Vasco Lopes 1 0.05
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.16
Хендрикс Сэм 2 0.11
Психас Петрос 2 0.11
Дезир Жонель 1 0.05
Fabrice Nkwoh 1 0.05
Osman Koroma 1 0.05

Карточки

Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 5 1
Эрасо Хави 6 0
Шехич Эдин 6 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Stavros Gavriel 2 0
Reginaldo Ramires 2 0
Konstantinos Karagiannis 2 0
Jawad El Jemili 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Iasonas Pikis 1 0
Davi Araujo 1 0
Matheus Clemente 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Vasco Lopes 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Souleymane Fofana 1 0
Lois Fauriel 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Osman Koroma 5 0
Янну Томас 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Психас Петрос 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Барди Пьер 3 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Досис Николаос 2 0
Эсселинк Берт 2 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Thanasis Liasidis 1 0

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6
Акритас Хлоракас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

2
4
Акритас Хлоракас
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Олимпиакос Никосия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
8
47%
7
35%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

31
29
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
1
3%
1-15
8
26%
5
17%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
1
3%
4
14%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
12
39%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Акритас Хлоракас
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2
Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0
Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
8
10
2
16
1.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
2.
АПОЭЛ
 18 12 4 2 24 - 7 40
3.
Пафос
 0:0 19 11 6 2 38 - 13 39
4.
Арис Лимассол
 18 9 7 2 29 - 12 34
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 17 4 5 8 12 - 24 17
11.
Эносис
 0:0 19 4 3 12 12 - 27 15
12.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 0:0 19 3 3 13 11 - 32 12
14.
Олимпиакос Никосия
 0:0 19 1 8 10 10 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 0:0 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
10.
Акритас Хлоракас
 0:0 10 3 1 6 7 - 17 10
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 0:0 10 2 3 5 6 - 11 9
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 7 1 1 14 - 5 22
2.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 0:0 10 5 4 1 17 - 6 19
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 0:0 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 10 0 3 7 5 - 21 3
14.
Акритас Хлоракас
 0:0 9 0 2 7 4 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 13
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Jawad El Jemili получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акритас Хлоракас
Ничья
Олимпиакос Никосия
2.28
3.05
3.47
Все Коэффициенты
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