Тур: 19.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.17 Тотал меньше 2,0
-
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
77 Davi Araujo
-
-
-
-
-
80 Vasco Lopes
-
-
Главный тренер: Акрапович Бруно
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Osman Koroma
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
-
-
15 Paco Puertas
-
-
-
Главный тренер: Makis Sergidis
История личных встреч
Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
4
Среднее время на гол
60
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|3
|0.16
|Jawad El Jemili
|2
|0.11
|Абраам Гонсалес
|2 (2)
|0.11
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.05
|Stavros Gavriel
|1
|0.05
|Rodrigo Varanda
|1
|0.05
|Vasco Lopes
|1
|0.05
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.16
|Хендрикс Сэм
|2
|0.11
|Психас Петрос
|2
|0.11
|Дезир Жонель
|1
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.05
|Osman Koroma
|1
|0.05
Карточки
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|5
|1
|Эрасо Хави
|6
|0
|Шехич Эдин
|6
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Stavros Gavriel
|2
|0
|Reginaldo Ramires
|2
|0
|Konstantinos Karagiannis
|2
|0
|Jawad El Jemili
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Iasonas Pikis
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Matheus Clemente
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Vasco Lopes
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Souleymane Fofana
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Osman Koroma
|5
|0
|Янну Томас
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Салли Эдгар
|3
|0
|Нани II
|3
|0
|Психас Петрос
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Барди Пьер
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Шлогар Мартин
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Эсселинк Берт
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
6
Акритас Хлоракас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
2
4
Акритас Хлоракас
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Олимпиакос Никосия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
8
47%
7
35%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
31
29
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
1
3%
1-15
8
26%
5
17%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
1
3%
4
14%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
12
39%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2
Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0
Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Акритас Хлоракас
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
810
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|29 - 10
|41
|2.
|18
|12
|4
|2
|24 - 7
|40
|3.
|0:0
|19
|11
|6
|2
|38 - 13
|39
|4.
|18
|9
|7
|2
|29 - 12
|34
|5.
|18
|10
|1
|7
|30 - 18
|31
|6.
|17
|8
|5
|4
|17 - 14
|29
|7.
|17
|7
|4
|6
|14 - 11
|25
|8.
|18
|8
|1
|9
|19 - 23
|25
|9.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|17
|4
|5
|8
|12 - 24
|17
|11.
|0:0
|19
|4
|3
|12
|12 - 27
|15
|12.
|18
|3
|3
|12
|10 - 26
|12
|13.
|0:0
|19
|3
|3
|13
|11 - 32
|12
|14.
|0:0
|19
|1
|8
|10
|10 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|18 - 3
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|10.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|7 - 17
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|13.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|17 - 6
|19
|4.
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|9.
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|12.
|0:0
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|13.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|5 - 21
|3
|14.
|0:0
|9
|0
|2
|7
|4 - 15
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|13
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.17 Тотал меньше 2,0
-