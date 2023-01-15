Тур: 19.
0:2
Первый тайм: 33'
0'
15' Желтая карточкаБоакье Эрик
0:1
20' ГолСтруски Кароль
21' Желтая карточкаСтруски Кароль
24' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
0:2
27' ГолГоми Янник
Ход матча
15'
20'
0:1
21'
27'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Тотал меньше 1,5
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
51 Альтман ОмриНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АЕК Ларнака
Арис Лимассол
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.59
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альтман Омри
|6 (1)
|0.32
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.21
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.21
|Дьюрчо Адам
|4 (1)
|0.21
|Ромо Хосе
|2
|0.11
|Ойер Санхурхо
|2
|0.11
|Понс Пере
|1
|0.05
|Фараж Имад
|1
|0.05
|Олатунджи Виктор
|1
|0.05
|Миличевич Хрвое
|1
|0.05
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|5
|0.26
|Кокорин Александр
|5 (1)
|0.26
|Струски Кароль
|4
|0.21
|Шави Уоррен
|3
|0.16
|Шполярич Матья
|2
|0.11
|Кажу
|2
|0.11
|Гоми Янник
|2
|0.11
|Браун Морган
|2
|0.11
|Яблонский Евгений
|1
|0.05
|Брорссон Франц
|1
|0.05
|Маямбела Михлали
|1
|0.05
|Джаве Флорисс
|1
|0.05
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.05
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|5
|0
|Мамас Рафаил
|5
|0
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Понс Пере
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Кокорин Александр
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|1
|Струски Кароль
|4
|0
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Боакье Эрик
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
0
0
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
9
14
АЕК Ларнака
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
20%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
4
31%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Забито
26
29
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
4
15%
4
14%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
4
15%
7
24%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Арис Лимассол
Точный счет
1:0
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
45
36
18
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
54
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
99
99
315
414
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|4
|2
|26 - 8
|43
|2.
|0:2
|19
|13
|2
|4
|29 - 12
|41
|3.
|19
|12
|5
|2
|40 - 13
|41
|4.
|2:0
|19
|10
|7
|2
|31 - 12
|37
|5.
|18
|10
|1
|7
|30 - 18
|31
|6.
|17
|8
|5
|4
|17 - 14
|29
|7.
|17
|7
|4
|6
|14 - 11
|25
|8.
|18
|8
|1
|9
|19 - 23
|25
|9.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|18
|4
|5
|9
|13 - 26
|17
|11.
|19
|4
|2
|13
|12 - 29
|14
|12.
|19
|2
|7
|10
|11 - 30
|13
|13.
|18
|3
|3
|12
|10 - 26
|12
|14.
|19
|3
|2
|14
|11 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|2:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|10.
|10
|3
|0
|7
|7 - 18
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|2.
|2:0
|10
|7
|3
|0
|16 - 2
|24
|3.
|10
|6
|3
|1
|19 - 6
|21
|4.
|0:2
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|9.
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|12.
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|6 - 21
|5
|14.
|9
|0
|2
|7
|4 - 15
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|14
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7