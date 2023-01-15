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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 19.
АЕК Ларнака
0:2
Первый тайм: 33'
Арис Лимассол
0'
15' Желтая карточка
Боакье Эрик
0:1
20' Гол
Струски Кароль
21' Желтая карточка
Струски Кароль
24' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
0:2
27' Гол
Гоми Янник

Ход матча

15'
 
Боакье Эрик
20'
0:1
Струски Кароль
21'
 
Струски Кароль
24'
 
Стемпиньски Мариуш
27'
0:2
Гоми Янник
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Арис Лимассол
3.90
3.75
3.80
Все Коэффициенты
АЕК Ларнака
Арис Лимассол

История личных встреч

АЕК Ларнака
Арис Лимассол

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
К
1:2
К
4:0
ПД
4:1
ПД
0:5
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
0:3

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.59
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альтман Омри 6 (1) 0.32
Лопеш Рафаэл 4 0.21
Тричковски Иван 4 (1) 0.21
Дьюрчо Адам 4 (1) 0.21
Ромо Хосе 2 0.11
Ойер Санхурхо 2 0.11
Понс Пере 1 0.05
Фараж Имад 1 0.05
Олатунджи Виктор 1 0.05
Миличевич Хрвое 1 0.05
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.26
Кокорин Александр 5 (1) 0.26
Струски Кароль 4 0.21
Шави Уоррен 3 0.16
Шполярич Матья 2 0.11
Кажу 2 0.11
Гоми Янник 2 0.11
Браун Морган 2 0.11
Яблонский Евгений 1 0.05
Брорссон Франц 1 0.05
Маямбела Михлали 1 0.05
Джаве Флорисс 1 0.05
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.05

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 5 0
Мамас Рафаил 5 0
Микель Гонсалес 4 0
Томович Ненад 3 0
Энглезу Никос 3 0
Понс Пере 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Ромо Хосе 2 0
Густаву Луиш 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Ойер Санхурхо 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 6 0
Яго Стив 4 1
Кокорин Александр 5 0
Брорссон Франц 3 1
Мукету-Муссунда Алекс 3 1
Струски Кароль 4 0
Сёке Юлиус 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Бенгтссон Лео 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Маямбела Михлали 2 0
Боакье Эрик 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

0
0
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

9
14
АЕК Ларнака
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
20%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

26
29
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
4
15%
4
14%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
4
15%
7
24%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Арис Лимассол

Точный счет

1:0
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
3
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
9
9
3
15
2.5
4
14
3
15
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 4 2 26 - 8 43
2.
АЕК Ларнака
 0:2 19 13 2 4 29 - 12 41
3.
Пафос
 19 12 5 2 40 - 13 41
4.
Арис Лимассол
 2:0 19 10 7 2 31 - 12 37
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 18 4 5 9 13 - 26 17
11.
Эносис
 19 4 2 13 12 - 29 14
12.
Олимпиакос Никосия
 19 2 7 10 11 - 30 13
13.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
14.
Акритас Хлоракас
 19 3 2 14 11 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 0:2 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 2:0 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 10 3 2 5 8 - 11 11
10.
Акритас Хлоракас
 10 3 0 7 7 - 18 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 10 2 2 6 6 - 13 8
13.
Олимпиакос Никосия
 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 8 1 1 16 - 6 25
2.
Арис Лимассол
 2:0 10 7 3 0 16 - 2 24
3.
Пафос
 10 6 3 1 19 - 6 21
4.
АЕК Ларнака
 0:2 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 10 1 2 7 6 - 21 5
14.
Акритас Хлоракас
 9 0 2 7 4 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 14
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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АЕК Ларнака
Ничья
Арис Лимассол
3.90
3.75
3.80
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Где смотреть матч АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимассол онлайн

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АЕК Ларнака
Арис Лимассол
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