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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 19.
АЕК Ларнака
4:3
Конец матча
Арис Лимассол
0'
15' Желтая карточка
Боакье Эрик
0:1
20' Гол
Струски Кароль
22' Желтая карточка
Струски Кароль
24' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
0:2
27' Гол
Гоми Янник
1:2
33' Гол
Альтман Омри
34' Желтая карточка
Ванаилсон Лусиано
2:2
35' Гол
Лопеш Рафаэл
3:2
65' Гол
Альтман Омри
3:3
78' Гол
Гоми Янник
82' Желтая карточка
Гарсия Анхель
88' Желтая карточка
Сёке Юлиус
4:3
90' Гол
Фараж Имад
90'+5
АЕК Ларнака
Арис Лимассол

История личных встреч

АЕК Ларнака
Арис Лимассол

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
К
1:2
К
4:0
ПД
4:1
ПД
0:5
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
0:3

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.59
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альтман Омри 8 (1) 0.42
Лопеш Рафаэл 5 0.26
Тричковски Иван 4 (1) 0.21
Дьюрчо Адам 4 (1) 0.21
Ромо Хосе 2 0.11
Ойер Санхурхо 2 0.11
Фараж Имад 2 0.11
Понс Пере 1 0.05
Олатунджи Виктор 1 0.05
Миличевич Хрвое 1 0.05
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.26
Кокорин Александр 5 (1) 0.26
Струски Кароль 4 0.21
Гоми Янник 3 0.16
Шави Уоррен 3 0.16
Шполярич Матья 2 0.11
Кажу 2 0.11
Браун Морган 2 0.11
Яблонский Евгений 1 0.05
Брорссон Франц 1 0.05
Маямбела Михлали 1 0.05
Джаве Флорисс 1 0.05
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.05

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 5 0
Мамас Рафаил 5 0
Микель Гонсалес 4 0
Томович Ненад 3 0
Энглезу Никос 3 0
Понс Пере 3 0
Гарсия Анхель 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Ромо Хосе 2 0
Густаву Луиш 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Ойер Санхурхо 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 6 0
Яго Стив 4 1
Кокорин Александр 5 0
Сёке Юлиус 5 0
Брорссон Франц 3 1
Мукету-Муссунда Алекс 3 1
Струски Кароль 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Бенгтссон Лео 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Маямбела Михлали 2 0
Боакье Эрик 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Делмиро 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

0
3
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Арис Лимассол
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

9
14
АЕК Ларнака
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Арис Лимассол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
3
16%
3
19%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

30
32
15 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
13%
4
13%
1-15
3
10%
8
25%
16-30
8
27%
5
16%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
6
20%
2
6%
61-75
5
17%
8
25%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
6
38%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Арис Лимассол

Точный счет

1:0
4 раза 40%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
4
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
4 раза 21%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
4
5
4
6
2.5
1
8
4
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
10
9
4
15
2.5
5
14
4
15
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 19 14 2 3 33 - 13 44
2.
АПОЭЛ
 19 13 4 2 26 - 8 43
3.
Пафос
 19 12 5 2 40 - 13 41
4.
Арис Лимассол
 19 9 7 3 32 - 16 34
5.
Аполлон
 1:0 18 9 5 4 18 - 14 32
6.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 0:1 18 5 4 9 13 - 22 19
10.
Кармиотисса
 18 4 5 9 13 - 26 17
11.
Эносис
 19 4 2 13 12 - 29 14
12.
Олимпиакос Никосия
 19 2 7 10 11 - 30 13
13.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
14.
Акритас Хлоракас
 19 3 2 14 11 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 10 9 1 0 22 - 6 28
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
Аполлон
 1:0 9 6 1 2 10 - 6 19
5.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
6.
Арис Лимассол
 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 10 3 2 5 8 - 11 11
10.
Акритас Хлоракас
 10 3 0 7 7 - 18 9
11.
Анортосис
 0:1 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 10 2 2 6 6 - 13 8
13.
Олимпиакос Никосия
 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 8 1 1 16 - 6 25
2.
Пафос
 10 6 3 1 19 - 6 21
3.
Арис Лимассол
 10 6 3 1 17 - 6 21
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 1:0 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 0:1 10 3 1 6 6 - 12 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 10 1 2 7 6 - 21 5
14.
Акритас Хлоракас
 9 0 2 7 4 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 14
АЕК Ларнака Альтман Омри 8
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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