Тур: 19.
4:3
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаБоакье Эрик
0:1
20' ГолСтруски Кароль
22' Желтая карточкаСтруски Кароль
24' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
0:2
27' ГолГоми Янник
1:2
33' ГолАльтман Омри
34' Желтая карточкаВанаилсон Лусиано
2:2
35' ГолЛопеш Рафаэл
3:2
65' ГолАльтман Омри
3:3
78' ГолГоми Янник
82' Желтая карточкаГарсия Анхель
88' Желтая карточкаСёке Юлиус
4:3
90' ГолФараж Имад
90'+5
Ход матча
15'
20'
0:1
22'
27'
0:2
33'
1:2
35'
2:2
65'
3:2
71'
78'
3:3
82'
88'
90'
4:3
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Тотал меньше 1,5
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
51 Альтман ОмриНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АЕК Ларнака
Арис Лимассол
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.59
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альтман Омри
|8 (1)
|0.42
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.26
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.21
|Дьюрчо Адам
|4 (1)
|0.21
|Ромо Хосе
|2
|0.11
|Ойер Санхурхо
|2
|0.11
|Фараж Имад
|2
|0.11
|Понс Пере
|1
|0.05
|Олатунджи Виктор
|1
|0.05
|Миличевич Хрвое
|1
|0.05
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|5
|0.26
|Кокорин Александр
|5 (1)
|0.26
|Струски Кароль
|4
|0.21
|Гоми Янник
|3
|0.16
|Шави Уоррен
|3
|0.16
|Шполярич Матья
|2
|0.11
|Кажу
|2
|0.11
|Браун Морган
|2
|0.11
|Яблонский Евгений
|1
|0.05
|Брорссон Франц
|1
|0.05
|Маямбела Михлали
|1
|0.05
|Джаве Флорисс
|1
|0.05
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.05
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|5
|0
|Мамас Рафаил
|5
|0
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Понс Пере
|3
|0
|Гарсия Анхель
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Кокорин Александр
|5
|0
|Сёке Юлиус
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|1
|Струски Кароль
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Боакье Эрик
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
0
3
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Арис Лимассол
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
9
14
АЕК Ларнака
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Арис Лимассол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
9
17
Голы по времени матча
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
3
16%
3
19%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Забито
30
32
15 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
13%
4
13%
1-15
3
10%
8
25%
16-30
8
27%
5
16%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
6
20%
2
6%
61-75
5
17%
8
25%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
6
38%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Арис Лимассол
Точный счет
1:0
4 раза 40%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
4
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
4 раза 21%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
55
45
46
18
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
54
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
109
109
415
514
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|2.
|19
|13
|4
|2
|26 - 8
|43
|3.
|19
|12
|5
|2
|40 - 13
|41
|4.
|19
|9
|7
|3
|32 - 16
|34
|5.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|18 - 14
|32
|6.
|18
|10
|1
|7
|30 - 18
|31
|7.
|17
|7
|4
|6
|14 - 11
|25
|8.
|18
|8
|1
|9
|19 - 23
|25
|9.
|0:1
|18
|5
|4
|9
|13 - 22
|19
|10.
|18
|4
|5
|9
|13 - 26
|17
|11.
|19
|4
|2
|13
|12 - 29
|14
|12.
|19
|2
|7
|10
|11 - 30
|13
|13.
|18
|3
|3
|12
|10 - 26
|12
|14.
|19
|3
|2
|14
|11 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|22 - 6
|28
|2.
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|4.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|10 - 6
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|10.
|10
|3
|0
|7
|7 - 18
|9
|11.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|19 - 6
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|9.
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|12.
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|6 - 21
|5
|14.
|9
|0
|2
|7
|4 - 15
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|14
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|8
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7