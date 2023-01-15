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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 19.
Аполлон
1:0
Первый тайм: 40'
Анортосис
0'
10' Желтая карточка
Йованович Вукашин
1:0
28' Гол
Питтас Яннис
31' Желтая карточка
Панчеон Джейсон

Ход матча

10'
Йованович Вукашин
 
25'
Панайоту Антреас
Харис Мавриас
 
28'
Питтас Яннис
1:0
31'
 
Панчеон Джейсон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Анортосис
1.96
3.50
4.91
Все Коэффициенты
Аполлон
Анортосис

История личных встреч

Аполлон
Анортосис

31 матч

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.3%
32.3%
6.4%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.9%
19.4%
26 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед

59 матчей

37.3%
33.9%
28.8%
22 победы 20 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.2%
37.3%
30.5%
19 побед 22 ничьи 18 побед

Второй тайм

44.1%
27.1%
28.8%
26 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.85
1.31

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

96
69

Голов в среднем за матч

1.63
1.17

Тотал матчей

2.5
56
Больше 95%
Меньше 5%
3
51
Больше 86%
Меньше 14%
8
31
Больше 53%
Меньше 47%
28
19
Больше 32%
Меньше 68%
40
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 6 0.33
Дигин Николя 2 0.11
Антонио Владимиро 2 0.11
Жради Бассель 2 (1) 0.11
Роберж Валентин 1 0.06
Хенти Эзекиэль 1 0.06
Хаммас Амин 1 0.06
Шахар Идо 1 (1) 0.06
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.06
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 4 0.22
Байшиньу Марку 1 0.06
Амбарцумян Оганес 1 0.06
Ароян Вараздат 1 0.06
Кику Франсишку 1 0.06
Варда Амр 1 0.06
Хрисостому Андреас 1 0.06
Сабо Эрик 1 (1) 0.06

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 5 0
Йованович Вукашин 5 0
Ресио Хосе 3 1
Коль Исраэль 3 0
Хаммас Амин 3 0
Пейбернес Матьё 1 1
Алеесами Хайтам 2 0
Йованович Александар II 2 0
Питтас Яннис 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Шахар Идо 2 0
Илиев Илиан 1 0
Харис Мавриас 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 6 0
Ароян Вараздат 5 0
Иоанну Михалис 4 0
Панчеон Джейсон 3 0
Уорис Маджид 3 0
Амбарцумян Оганес 3 0
Сабо Эрик 3 0
Коррейя Андерсон 3 0
Антониу Минас 3 0
Антониадес Мариос 1 1
Артиматас Костакис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Техера Серхио 1 0
Кику Франсишку 1 0
Радонич Деян 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Корреа Павлос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

Аполлон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Анортосис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
4
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Анортосис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

8
5
Аполлон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Анортосис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
6%
2
14%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
40%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0
Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3
Анортосис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2

Результаты матчей

Аполлон
Анортосис

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
8
9
4
13
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 19 14 2 3 33 - 13 44
2.
АПОЭЛ
 19 13 4 2 26 - 8 43
3.
Пафос
 19 12 5 2 40 - 13 41
4.
Арис Лимассол
 19 9 7 3 32 - 16 34
5.
Аполлон
 1:0 18 9 5 4 18 - 14 32
6.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 0:1 18 5 4 9 13 - 22 19
10.
Кармиотисса
 18 4 5 9 13 - 26 17
11.
Эносис
 19 4 2 13 12 - 29 14
12.
Олимпиакос Никосия
 19 2 7 10 11 - 30 13
13.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
14.
Акритас Хлоракас
 19 3 2 14 11 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 10 9 1 0 22 - 6 28
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
Аполлон
 1:0 9 6 1 2 10 - 6 19
5.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
6.
Арис Лимассол
 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 10 3 2 5 8 - 11 11
10.
Акритас Хлоракас
 10 3 0 7 7 - 18 9
11.
Анортосис
 0:1 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 10 2 2 6 6 - 13 8
13.
Олимпиакос Никосия
 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 8 1 1 16 - 6 25
2.
Пафос
 10 6 3 1 19 - 6 21
3.
Арис Лимассол
 10 6 3 1 17 - 6 21
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 1:0 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 0:1 10 3 1 6 6 - 12 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 10 1 2 7 6 - 21 5
14.
Акритас Хлоракас
 9 0 2 7 4 - 15 2
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 14
АЕК Ларнака Альтман Омри 8
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Анортосис
1.96
3.50
4.91
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Где смотреть матч Аполлон 1:0 Анортосис онлайн

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Аполлон
Анортосис
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