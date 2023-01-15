Тур: 19.
0'
10' Желтая карточкаЙованович Вукашин
1:0
28' ГолПиттас Яннис
31' Желтая карточкаПанчеон Джейсон
56' Желтая карточкаШахар Идо
56' Желтая карточкаРоберж Валентин
60' Желтая карточкаКорреа Павлос
2:0
63' ПенальтиХенти Эзекиэль
71' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
3:0
89' ГолЖради Бассель
90' Желтая карточкаУорис Маджид
90'+5
Ход матча
28'
1:0
31'
56'
56'
60'
63'
2:0
71'
89'
3:0
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Makridis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
История личных встреч
Аполлон
Анортосис
31 матч
71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.3%
32.3%
6.4%
19 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.9%
19.4%
26 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед
59 матчей
37.3%
33.9%
28.8%
22 победы 20 ничьих 17 побед
Первый тайм
32.2%
37.3%
30.5%
19 побед 22 ничьи 18 побед
Второй тайм
44.1%
27.1%
28.8%
26 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.85
1.31
Среднее время на гол
48
68
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
96
69
Голов в среднем за матч
1.63
1.17
Тотал матчей
2.5
56
Больше 95%
Меньше 5%
3
51
Больше 86%
Меньше 14%
8
31
Больше 53%
Меньше 47%
28
19
Больше 32%
Меньше 68%
40
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|6
|0.33
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.17
|Дигин Николя
|2
|0.11
|Антонио Владимиро
|2
|0.11
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.11
|Роберж Валентин
|1
|0.06
|Хаммас Амин
|1
|0.06
|Шахар Идо
|1 (1)
|0.06
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.06
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.22
|Байшиньу Марку
|1
|0.06
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Кику Франсишку
|1
|0.06
|Варда Амр
|1
|0.06
|Хрисостому Андреас
|1
|0.06
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.06
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|6
|0
|Йованович Вукашин
|5
|0
|Ресио Хосе
|3
|1
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Хаммас Амин
|3
|0
|Шахар Идо
|3
|0
|Пейбернес Матьё
|1
|1
|Йованович Александар II
|2
|0
|Питтас Яннис
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|6
|0
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Уорис Маджид
|4
|0
|Иоанну Михалис
|4
|0
|Панчеон Джейсон
|3
|0
|Амбарцумян Оганес
|3
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Антониу Минас
|3
|0
|Антониадес Мариос
|1
|1
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Корреа Павлос
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Анортосис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
4
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Анортосис
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
8
5
Аполлон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Анортосис
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
9%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
57%
3
27%
76-90
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
1
5%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
40%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0
Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3
Анортосис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Результаты матчей
Аполлон
Анортосис
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
45
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
810
513
414
117
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|14
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|8
|Омония
|Бруно V
|7
|Аполлон
|Питтас Яннис
|6
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7