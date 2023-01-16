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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 19.
Омония
1:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
1:0
38' Гол
Бруно V
85' Желтая карточка
Сисс Амаду
85' Желтая карточка
Миральяс Кевин
87' Желтая карточка
Какулис Андроникос
90'+7
Омония
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Омония
АЕЛ Лимаcсол

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 8 побед

42 матча

50%
19%
31%
21 победа 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

40.5%
33.3%
26.2%
17 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
45.2%
19.1%
15 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
3:2
К
0:0
ПД
1:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.79
1.26

Среднее время на гол

50
71

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.43
0.68

Среднее время на гол

62
131

Всего голов

67
42

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 8 (2) 0.42
Какулис Андроникос 6 0.32
Безус Роман 3 0.16
Хупер Гэри 2 0.11
Ансарифард Карим 2 0.11
Лойзу Лойзос 2 0.11
Матавж Тим 1 0.05
Лекьякс Ян 1 0.05
Папулис Фотис 1 0.05
Ланг Адам 1 0.05
Баркер Брэндон 1 0.05
Захариу Панайотис 1 0.05
Милетич Неманья 1 0.05
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берахино Сейдо 3 (1) 0.17
Макрис Андреас 2 0.11
Тшибола Аарон 2 0.11
Папафотис Вассилис 2 0.11
Бруно Араужо 1 0.06
Хаза Жаред 1 0.06
Silva 1 0.06
Миральяс Кевин 1 (1) 0.06

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 6 1
Безус Роман 3 0
Кусулос Янис 3 0
Бруно V 3 0
Ланг Адам 1 1
Псалтис Парис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Милетич Неманья 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 7 0
Бруно Араужо 5 0
Башту Угу 3 1
Миральяс Кевин 4 0
Здравковски Давор 4 0
Andre Ferreira Teixeira 3 0
Vittorio Continella 3 0
Медоевич Слободан 2 0
Оливейра Мигель 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Берахино Сейдо 2 0
Качаниклич Алекс 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Макрис Андреас 1 0
Милинчану Николай 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Сисс Амаду 1 0

Результаты матчей

Омония
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Омония
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

6
5
Омония
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
АЕЛ Лимаcсол
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

21
6
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
5
24%
2
33%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
8
38%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

29
14
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
3
21%
16-30
7
24%
3
21%
31-45
4
14%
2
14%
46-60
3
10%
2
14%
61-75
9
31%
4
29%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
6%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
5
28%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1
Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0
Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1

Результаты матчей

Омония
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

2:0
3 раза 33%
4:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

4:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Омония
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
1
8
4
5
2.5
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
7
9
9
1.5
3
14
5
13
2.5
1
16
3
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 19 14 2 3 33 - 13 44
2.
АПОЭЛ
 19 13 4 2 26 - 8 43
3.
Пафос
 19 12 5 2 40 - 13 41
4.
Омония
 19 11 1 7 31 - 18 34
5.
Арис Лимассол
 19 9 7 3 32 - 16 34
6.
Аполлон
 18 9 5 4 20 - 14 32
7.
АЕЛ Лимаcсол
 18 7 4 7 14 - 12 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 18 5 4 9 13 - 24 19
10.
Кармиотисса
 18 4 5 9 13 - 26 17
11.
Эносис
 19 4 2 13 12 - 29 14
12.
Олимпиакос Никосия
 19 2 7 10 11 - 30 13
13.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
14.
Акритас Хлоракас
 19 3 2 14 11 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 10 9 1 0 22 - 6 28
2.
Омония
 10 9 0 1 23 - 4 27
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
Аполлон
 9 6 1 2 12 - 6 19
5.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
6.
Арис Лимассол
 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 10 3 2 5 8 - 11 11
10.
Акритас Хлоракас
 10 3 0 7 7 - 18 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 10 2 2 6 6 - 13 8
13.
Олимпиакос Никосия
 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 8 1 1 16 - 6 25
2.
Пафос
 10 6 3 1 19 - 6 21
3.
Арис Лимассол
 10 6 3 1 17 - 6 21
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 9 3 3 3 7 - 5 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 10 3 1 6 6 - 14 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 10 1 2 7 6 - 21 5
14.
Акритас Хлоракас
 9 0 2 7 4 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 14
АЕК Ларнака Альтман Омри 8
Омония Бруно V 8
Аполлон Питтас Яннис 6
Омония Какулис Андроникос 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Бруно V бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол онлайн

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