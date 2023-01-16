Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
1:0
38' ГолБруно V
85' Желтая карточкаСисс Амаду
85' Желтая карточкаМиральяс Кевин
87' Желтая карточкаКакулис Андроникос
90'+7
Ход матча
38'
1:0
85'
85'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
История личных встреч
Омония
АЕЛ Лимаcсол
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 8 побед
42 матча
50%
19%
31%
21 победа 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
40.5%
33.3%
26.2%
17 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
45.2%
19.1%
15 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.79
1.26
Среднее время на гол
50
71
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.43
0.68
Среднее время на гол
62
131
Всего голов
67
42
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|8 (2)
|0.42
|Какулис Андроникос
|6
|0.32
|Безус Роман
|3
|0.16
|Хупер Гэри
|2
|0.11
|Ансарифард Карим
|2
|0.11
|Лойзу Лойзос
|2
|0.11
|Матавж Тим
|1
|0.05
|Лекьякс Ян
|1
|0.05
|Папулис Фотис
|1
|0.05
|Ланг Адам
|1
|0.05
|Баркер Брэндон
|1
|0.05
|Захариу Панайотис
|1
|0.05
|Милетич Неманья
|1
|0.05
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берахино Сейдо
|3 (1)
|0.17
|Макрис Андреас
|2
|0.11
|Тшибола Аарон
|2
|0.11
|Папафотис Вассилис
|2
|0.11
|Бруно Араужо
|1
|0.06
|Хаза Жаред
|1
|0.06
|Silva
|1
|0.06
|Миральяс Кевин
|1 (1)
|0.06
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|6
|1
|Безус Роман
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Ланг Адам
|1
|1
|Псалтис Парис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|7
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Миральяс Кевин
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|3
|0
|Vittorio Continella
|3
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Оливейра Мигель
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Милинчану Николай
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Сисс Амаду
|1
|0
Результаты матчей
Омония
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Омония
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
6
5
Омония
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
АЕЛ Лимаcсол
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
21
6
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
5
24%
2
33%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
8
38%
2
33%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Забито
29
14
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
3
21%
16-30
7
24%
3
21%
31-45
4
14%
2
14%
46-60
3
10%
2
14%
61-75
9
31%
4
29%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
6%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
5
28%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1
Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0
Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Результаты матчей
Омония
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
2:0
3 раза 33%
4:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
4:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Омония
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
18
45
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
27
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
107
99
314
513
116
315
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|14
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|8
|Омония
|Бруно V
|8
|Аполлон
|Питтас Яннис
|6
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7