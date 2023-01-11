1:1
Второй тайм: 73'
Ход матча
2'
30'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Айос-Николаос
Аполлон Паралимни
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Айос-Николаос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Periklis Minas
|2
|0.4
|Shehu Kristo
|1
|0.2
Аполлон Паралимни
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kosmas Gekas
|2 (1)
|0.4
|Георгиадис Гиоргос
|1
|0.2
Карточки
Результаты матчей
Айос-Николаос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аполлон Паралимни
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Айос-Николаос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аполлон Паралимни
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Айос-Николаос
(12 матчей)
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 поражения
Аполлон Паралимни - Айос-Николаос 2:2 Айос-Николаос - Альмирос 2:0 Айос-Николаос - Ники Волоу 2:0 Айос-Николаос - Эпископи 0:0
Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0 Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2 Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1
Аполлон Паралимни
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аполлон Паралимни - Айос-Николаос 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Астерас Петрити - Аполлон Паралимни 0:0 Панаргиакос Аргос Орестико - Аполлон Паралимни 0:4
Pao Kosmio - Аполлон Паралимни 0:6 Аполлон Паралимни - Aspis Xanthi 4:0 Орфеяс Ксанти - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Этникос Александруполи 1:2 Нестос Хрисуполис - Аполлон Паралимни 2:2 Аполлон Паралимни - А.Е. Калампаки 3:1 Пансерраикос - Аполлон Паралимни 0:0 Аполлон Паралимни - Alexandros Kilkis 2:0 Арис Авату - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Аэтос Орфану 2:1 Keravnos Pernis - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Pao Kosmio 5:1 Аполлон Паралимни - Ethnikos Sidirokastro FC 2:0 Кавала - Аполлон Паралимни 1:0 Аполлон Паралимни - Астерас 0:4 Aspis Xanthi - Аполлон Паралимни 0:1
Результаты матчей
Айос-Николаос
Аполлон Паралимни
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:4
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Айос-Николаос
Аполлон Паралимни
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПАОК
|Брэндон Льямас
|3
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|3
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|2
|Атромитос
|Кьяртанссон Видар
|2
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Ламия
|Манусос Йоргос
|1
|Ламия
|Адежо Даниэл
|1
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|1
|Каламата
|Andreas Tatos
|1