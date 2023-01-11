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Греция: Кубок
2022-2023

Айос-Николаос
1:1
Второй тайм: 73'
Аполлон Паралимни
0'
0:1
2' Гол
Георгиадис Гиоргос
1:1
30' Гол
Periklis Minas

Ход матча

2'
0:1
Георгиадис Гиоргос
30'
Periklis Minas
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айос-Николаос
Ничья
Аполлон Паралимни
3.30
3.35
5.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Айос-Николаос
Аполлон Паралимни

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Айос-Николаос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Periklis Minas 2 0.4
Shehu Kristo 1 0.2
Аполлон Паралимни
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kosmas Gekas 2 (1) 0.4
Георгиадис Гиоргос 1 0.2

Карточки

Результаты матчей

Айос-Николаос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аполлон Паралимни
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Айос-Николаос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аполлон Паралимни
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Айос-Николаос
(12 матчей)
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 поражения
Аполлон Паралимни - Айос-Николаос 2:2 Айос-Николаос - Альмирос 2:0 Айос-Николаос - Ники Волоу 2:0 Айос-Николаос - Эпископи 0:0
Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0 Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2 Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1
Аполлон Паралимни
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аполлон Паралимни - Айос-Николаос 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Астерас Петрити - Аполлон Паралимни 0:0 Панаргиакос Аргос Орестико - Аполлон Паралимни 0:4
Pao Kosmio - Аполлон Паралимни 0:6 Аполлон Паралимни - Aspis Xanthi 4:0 Орфеяс Ксанти - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Этникос Александруполи 1:2 Нестос Хрисуполис - Аполлон Паралимни 2:2 Аполлон Паралимни - А.Е. Калампаки 3:1 Пансерраикос - Аполлон Паралимни 0:0 Аполлон Паралимни - Alexandros Kilkis 2:0 Арис Авату - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Аэтос Орфану 2:1 Keravnos Pernis - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Pao Kosmio 5:1 Аполлон Паралимни - Ethnikos Sidirokastro FC 2:0 Кавала - Аполлон Паралимни 1:0 Аполлон Паралимни - Астерас 0:4 Aspis Xanthi - Аполлон Паралимни 0:1

Результаты матчей

Айос-Николаос
Аполлон Паралимни

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Айос-Николаос
Аполлон Паралимни

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
4 ПАОК
3 Ламия
2 Каллитея
3 Панатинаикос
0 Волос
4 Олимпиакос
1 Атромитос
0 Кифисия
2 АЕК
3 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
1 Левадиакос
2 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПАОК Брэндон Льямас 3
Пансерраикос Andreas Katsantonis 3
Олимпиакос Марсело Виера 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Панетоликос Флорес Дейби 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Ламия Манусос Йоргос 1
Ламия Адежо Даниэл 1
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Periklis Minas бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Георгиадис Гиоргос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айос-Николаос
Ничья
Аполлон Паралимни
3.30
3.35
5.60
Все Коэффициенты
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