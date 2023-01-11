0'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Рота
Лазарос
37
Радоня
Ведад
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Ajdi Dajko
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
86 Joseph NaaЗащитник
- Полузащитник
-
20 Damian GjiniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
АЕК
Кифисия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|1
|0.33
|Michail Kosidis
|1
|0.33
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.33
|Ван Веерт Том
|1 (1)
|0.33
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michalis Kouiroukidis
|1
|0.2
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Barbosa
|1
|1
|Мазулуксис Кириакос
|1
|0
|Nikolaos Peios
|1
|0
|Joseph Naa
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кифисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
1
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кифисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0
Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3
Кифисия
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
АЕК Афины-2 - Кифисия 0:1 Кифисия - АЕК 0:2 Кифисия - Иерапетра 1:0 ПАО Руф - Кифисия 1:3
Продефтики - Кифисия 0:4 Кифисия - Каллитея 2:0 Кифисия - Эгалео1 2:0 Илиуполис - Кифисия 0:2 Кифисия - ОФИ 1:0 Иерапетра - Кифисия 0:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:2 Кифисия - Каламата 1:2 АЕК Афины-2 - Кифисия 2:2 Кифисия - Эпископи 0:1 Родос - Кифисия 1:3 Кифисия - Левадиакос 1:4 Иродотос - Кифисия 3:2 Кифисия - Эгалео1 1:0 Каллитея - Кифисия 1:0 Кифисия - Иерапетра 2:1
Результаты матчей
АЕК
Кифисия
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АЕК
Кифисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПАОК
|Брэндон Льямас
|3
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|3
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|2
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|2
|Атромитос
|Кьяртанссон Видар
|2
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Панатинаикос
|Вербич Беньямин
|2
|Ламия
|Манусос Йоргос
|1
|Ламия
|Адежо Даниэл
|1
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|1