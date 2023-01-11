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Греция: Кубок
2022-2023

АЕК
3:0
Конец матча
Кифисия
0'
1:0
27' Гол
Georgios Moustakopoulos
44' Желтая карточка
Andrews Tetteh
2:0
48' Гол
Радоня Ведад
73' Желтая карточка
Манталос Петрос
3:0
82' Гол
Махаирас Теодосиос
90'+3
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
37
Радоня
Ведад
80
Georgios
Moustakopoulos
22
Фернандес
Пауло
10
Цубер
Стивен
25
Галанопулос
Костас
9
Ван
Веерт
Том
20
Манталос
Петрос
1
Michalis
Agrimakis
2
Вафеас
Никос
4
Mateus
Barbosa
3
Поцацидис
Стелиос
23
Провидакис
Константинос
86
Joseph
Naa
6
Antonis
Papasavas
20
Damian
Gjini
8
Талаль
Мехди
10
Andrews
Tetteh
90
Manolis
Kallergis
АЕК
Кифисия

История личных встреч

АЕК
Кифисия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:2
К
1:1
К
4:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 1 0.33
Georgios Moustakopoulos 1 0.33
Махаирас Теодосиос 1 0.33
Радоня Ведад 1 0.33
Michail Kosidis 1 0.33
Манталос Петрос 1 (1) 0.33
Ван Веерт Том 1 (1) 0.33
Пинеда Орбелин 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Рота Лазарос 0 0
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michalis Kouiroukidis 1 0.2

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Barbosa 1 1
Мазулуксис Кириакос 1 0
Nikolaos Peios 1 0
Andrews Tetteh 1 0
Joseph Naa 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кифисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
1
АЕК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кифисия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0
Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3
Кифисия
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
АЕК Афины-2 - Кифисия 0:1 Кифисия - АЕК 0:2 Кифисия - Иерапетра 1:0 ПАО Руф - Кифисия 1:3
Продефтики - Кифисия 0:4 Кифисия - Каллитея 2:0 Кифисия - Эгалео1 2:0 Илиуполис - Кифисия 0:2 Кифисия - ОФИ 1:0 Иерапетра - Кифисия 0:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:2 Кифисия - Каламата 1:2 АЕК Афины-2 - Кифисия 2:2 Кифисия - Эпископи 0:1 Родос - Кифисия 1:3 Кифисия - Левадиакос 1:4 Иродотос - Кифисия 3:2 Кифисия - Эгалео1 1:0 Каллитея - Кифисия 1:0 Кифисия - Иерапетра 2:1

Результаты матчей

АЕК
Кифисия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЕК
Кифисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
4 Олимпиакос
1 Атромитос
0 Кифисия
5 АЕК
3 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
1 Левадиакос
3 Арис Салоники
4 Аполлон Паралимни
3 Айос-Николаос
3 Ламия
2 Каллитея
0 Каламата
4 ПАОК
5 Панатинаикос
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
0 Аполлон Паралимни
0 Ламия
0 ПАОК
0 Панатинаикос
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олимпиакос Марсело Виера 3
ПАОК Брэндон Льямас 3
Пансерраикос Andreas Katsantonis 3
Панатинаикос Шпорар Андраж 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Панатинаикос Вербич Беньямин 2
Ламия Манусос Йоргос 1
Ламия Адежо Даниэл 1
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Andrews Tetteh получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Галанопулос Костас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Georgios Moustakopoulos бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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