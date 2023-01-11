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Греция: Кубок
2022-2023

Атромитос
2:2
Второй тайм: 90+'
Олимпиакос
0'
1:0
8' Гол
Georgios Tzovaras
1:1
38' Гол
Сиссе Пап Абу
1:2
45' Гол
Марсело Виера
2:2
51' Гол
Коцопулос Костас
1
Янниотис
Андреас
27
Konstantinos
Pomonis
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
3
Nicolaos
Athanasiou
88
Ойкономидис
Янис
8
Фридйонссон
Самуэль
23
Коцопулос
Костас
20
Клонаридис
Виктор
99
Georgios
Tzovaras
9
Marios
Tzavidas
88
Цолакис
Костас
14
Андруцос
Танасис
4
Рецос
Панайотис
66
Сиссе
Пап
Абу
12
Марсело
Виера
38
Самассеку
Диади
5
Бухалакис
Андреас
77
Родригес
Гарри
27
Касами
Пайтим
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
Атромитос
Олимпиакос

История личных встреч

Атромитос
Олимпиакос

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед

35 матчей

14.3%
20%
65.7%
5 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.4%
31.4%
57.2%
4 победы 11 ничьих 20 побед

История матчей

К
4:1
С
2:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
4:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:1
С
2:0
К
1:2
К
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
КГ
1:1
КГ
0:0
С
0:0
С
2:1
С
2:3
С
0:1
КГ
2:2
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

0.76
0.5

Среднее время на гол

117
180

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.31
0.89

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

68
101

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 2 0.67
Клонаридис Виктор 1 0.33
Коцопулос Костас 1 0.33
Georgios Tzovaras 1 0.33
Муньис Хуан 1 (1) 0.33
Робай Гаэтан 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсело Виера 3 1.5
Биэл Пеп 1 0.5
Эль-Араби Юссеф 1 0.5
Сиссе Пап Абу 1 0.5
М'Вила Янн 0 0
Бухалакис Андреас 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робай Гаэтан 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касами Пайтим 1 0

Результаты матчей

Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
4
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1
Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2
Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0

Результаты матчей

Атромитос
Олимпиакос

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1/8 финала
4 Олимпиакос
1 Атромитос
0 Кифисия
5 АЕК
3 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
1 Левадиакос
3 Арис Салоники
4 Аполлон Паралимни
3 Айос-Николаос
3 Ламия
2 Каллитея
0 Каламата
4 ПАОК
5 Панатинаикос
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
0 Аполлон Паралимни
0 Ламия
0 ПАОК
0 Панатинаикос
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олимпиакос Марсело Виера 3
ПАОК Брэндон Льямас 3
Пансерраикос Andreas Katsantonis 3
Панатинаикос Шпорар Андраж 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Панатинаикос Вербич Беньямин 2
Ламия Манусос Йоргос 1
Ламия Адежо Даниэл 1
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Бухалакис Андреас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Марсело Виера бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Сиссе Пап Абу бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Georgios Tzovaras бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атромитос
    Ничья
    Олимпиакос
    8.94
    4.90
    7.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атромитос 2:2 Олимпиакос онлайн

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