2:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолGeorgios Tzovaras
1:1
38' ГолСиссе Пап Абу
1:2
45' ГолМарсело Виера
2:2
51' ГолКоцопулос Костас
90' Желтая карточкаКасами Пайтим
90'+4
Ход матча
8'
38'
1:1
45'
1:2
51'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Победа «Олимпиакоса»
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
-
18 Уи-Чжо ХванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Атромитос
Олимпиакос
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед
35 матчей
14.3%
20%
65.7%
5 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.4%
31.4%
57.2%
4 победы 11 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
0.76
0.5
Среднее время на гол
117
180
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.83
1.29
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
1.31
0.89
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
68
101
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.67
|Клонаридис Виктор
|1
|0.33
|Коцопулос Костас
|1
|0.33
|Georgios Tzovaras
|1
|0.33
|Муньис Хуан
|1 (1)
|0.33
|Робай Гаэтан
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марсело Виера
|3
|1.5
|Биэл Пеп
|1
|0.5
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.5
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.5
|М'Вила Янн
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робай Гаэтан
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касами Пайтим
|2
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
4
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
50%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1
Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2
Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0
Результаты матчей
Атромитос
Олимпиакос
Точный счет
2:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|3
|ПАОК
|Брэндон Льямас
|3
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|3
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|2
|Атромитос
|Кьяртанссон Видар
|2
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Олимпиакос
|Касами Пайтим
|2
|Панатинаикос
|Вербич Беньямин
|2
|Ламия
|Манусос Йоргос
|1
|Ламия
|Адежо Даниэл
|1