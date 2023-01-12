  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2022-2023

Греция: Кубок
2022-2023

Аполлон Понту
0:1
Конец матча
Пансерраикос
0'
0:1
37' Гол
Andreas Katsantonis
90'+4
Аполлон Понту
Пансерраикос

История личных встреч

Аполлон Понту
Пансерраикос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:2
К
3:0
С
1:0
С
2:4
ФЛГС
2:0
ФЛГС
0:3
ФЛ
2:1
ФЛ
3:3

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.75

Среднее время на гол

120
51

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Понту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Katsantonis 4 1
Marios Sofianos 2 0.5
Мургос Саввас 1 0.25
Hicham Kanis 1 0.25
Сед Ахмед 1 (1) 0.25

Карточки

Аполлон Понту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Thimianis 1 0

Результаты матчей

Аполлон Понту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аполлон Понту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пансерраикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
8
Аполлон Понту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Пансерраикос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
0
0%
3
38%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
0
0%
3
33%
91-120

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Понту
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Панатинаикос-2 - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Пансерраикос 0:2 Ираклис - Аполлон Понту 2:0 Аполлон Понту - Алмопос Аридая 0:1
Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Теспротос - Аполлон Понту 2:3 Аполлон Понту - Аполлон Лариса 0:1 Ники Волоу - Аполлон Понту 3:0 Аполлон Понту - ПАОК-2 1:2 Ираклис Лариса - Аполлон Понту 0:1 Аполлон Понту - Диагорас Родос 0:1 Панелефсиниакос - Аполлон Понту 1:3 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 0:0 Диагорас Родос - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Теспротос 0:0 Ксанти - Аполлон Понту 2:1 Олимпиакос Пирей-2 - Аполлон Понту 2:0 Аполлон Понту - Пиерикос 1:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 2:1 Аполлон Понту - Элпис Скоутареос 0:0
Пансерраикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пансерраикос - Анагенниси Кардица 2:0 Аполлон Понту - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Лариса 2:1 Элпис Скоутареос - Пансерраикос 1:3
Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Пансерраикос - Македоникос Неаполис 2:0 Панатинаикос-2 - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Ираклис 0:2 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Теспротос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Пансерраикос - Панахаики 5:2 Эгалео1 - Пансерраикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 Астерас - Пансерраикос 3:1 PAOK B - Пансерраикос 2:2 Пансерраикос - PAOK B 1:1 Пансерраикос - Iraklis 1908 1:0 Пансерраикос - Ники Волоу 0:0 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1

Результаты матчей

Аполлон Понту
Пансерраикос

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аполлон Понту
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2
1/8 финала
4 Аполлон Паралимни
3 Айос-Николаос
3 Ламия
2 Каллитея
0 Каламата
4 ПАОК
5 Панатинаикос
0 Волос
6 Олимпиакос
3 Атромитос
1 Левадиакос
3 Арис Салоники
0 Кифисия
5 АЕК
4 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
1/4 финала
0 Аполлон Паралимни
0 Ламия
0 ПАОК
0 Панатинаикос
0 Олимпиакос
0 Арис Салоники
0 АЕК
0 Пансерраикос
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Andreas Katsantonis 4
Олимпиакос Марсело Виера 3
ПАОК Брэндон Льямас 3
Панатинаикос Шпорар Андраж 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Олимпиакос Касами Пайтим 2
Панатинаикос Вербич Беньямин 2
Ламия Манусос Йоргос 1
Ламия Адежо Даниэл 1
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Andreas Katsantonis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Аполлон Понту 0:1 Пансерраикос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 