0:1
Конец матча
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
69 Zog Djaloshi
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
15 Bryan Esalo
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Kalaitzidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Штиня ВикторНападающий
-
11 Hicham Kanis
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pavlos Dermitzakis
История личных встреч
Аполлон Понту
Пансерраикос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.75
Среднее время на гол
120
51
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Понту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|4
|1
|Marios Sofianos
|2
|0.5
|Мургос Саввас
|1
|0.25
|Hicham Kanis
|1
|0.25
|Сед Ахмед
|1 (1)
|0.25
Карточки
Аполлон Понту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон Понту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Аполлон Понту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пансерраикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
8
Аполлон Понту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Пансерраикос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
0
0%
3
38%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
0
0%
3
33%
91-120
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Понту
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Панатинаикос-2 - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Пансерраикос 0:2 Ираклис - Аполлон Понту 2:0 Аполлон Понту - Алмопос Аридая 0:1
Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Теспротос - Аполлон Понту 2:3 Аполлон Понту - Аполлон Лариса 0:1 Ники Волоу - Аполлон Понту 3:0 Аполлон Понту - ПАОК-2 1:2 Ираклис Лариса - Аполлон Понту 0:1 Аполлон Понту - Диагорас Родос 0:1 Панелефсиниакос - Аполлон Понту 1:3 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 0:0 Диагорас Родос - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Теспротос 0:0 Ксанти - Аполлон Понту 2:1 Олимпиакос Пирей-2 - Аполлон Понту 2:0 Аполлон Понту - Пиерикос 1:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 2:1 Аполлон Понту - Элпис Скоутареос 0:0
Пансерраикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пансерраикос - Анагенниси Кардица 2:0 Аполлон Понту - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Лариса 2:1 Элпис Скоутареос - Пансерраикос 1:3
Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Пансерраикос - Македоникос Неаполис 2:0 Панатинаикос-2 - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Ираклис 0:2 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Теспротос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Пансерраикос - Панахаики 5:2 Эгалео1 - Пансерраикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 Астерас - Пансерраикос 3:1 PAOK B - Пансерраикос 2:2 Пансерраикос - PAOK B 1:1 Пансерраикос - Iraklis 1908 1:0 Пансерраикос - Ники Волоу 0:0 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1
Результаты матчей
Аполлон Понту
Пансерраикос
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аполлон Понту
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
31
14
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|4
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|3
|ПАОК
|Брэндон Льямас
|3
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|2
|Атромитос
|Кьяртанссон Видар
|2
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Олимпиакос
|Касами Пайтим
|2
|Панатинаикос
|Вербич Беньямин
|2
|Ламия
|Манусос Йоргос
|1
|Ламия
|Адежо Даниэл
|1