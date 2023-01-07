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  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Стадион: .
Ньюкасл
 
Позже
Лестер
Прогнозы 42
Ньюкасл 71.4% (30)
X 14.3% (6)
Лестер 14.3% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Лестер
6.20
4.10
6.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ньюкасл
Лестер

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

19 матчей

36.8%
5.3%
57.9%
7 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.32
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.33
Ласcеллс Джамал 1 0.33
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 3 1
Перес Айосе 1 0.33
Тилеманс Юри 1 0.33
Джастин Джеймс 1 0.33
Олбрайтон Марк 0 0
Прат Деннис 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Томас Люк 0 0
Барнс Харви 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триппьер Киран 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3
Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Лестер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3
Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Лестер

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1/8 финала
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
4 Чарльтон
3 Брайтон
1 Блэкберн
4 Ноттингем Форест
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
3 Манчестер Сити
2 Ливерпуль
1/4 финала
0 Ньюкасл
0 Лестер
0 Манчестер Юнайтед
0 Чарльтон
0 Ноттингем Форест
0 Вулверхэмптон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ньюкасл 71.4% (30)
    X 14.3% (6)
    Лестер 14.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Лестер
    6.20
    4.10
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ньюкасл - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер

    Исход игры
    Ньюкасл
    71.4% (30)
    Ничья
    14.3% (6)
    Лестер
    14.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    40.5% (17)
    2:0 Ньюкасл
    14.3% (6)
    1:2 Лестер
    11.9% (5)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    1:0 Ньюкасл
    9.5% (4)
    3:1 Ньюкасл
    4.8% (2)
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