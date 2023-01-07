Стадион: Сент-Джеймс Парк.
История личных встреч
Ньюкасл
Лестер
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
19 матчей
36.8%
5.3%
57.9%
7 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.7
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.32
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|1
|0.33
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.33
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|3
|1
|Перес Айосе
|1
|0.33
|Тилеманс Юри
|1
|0.33
|Джастин Джеймс
|1
|0.33
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|Прат Деннис
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Барнс Харви
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триппьер Киран
|1
|0
|Андерсон Эллиот
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3
Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Лестер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3
Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Лестер
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер
Исход игры
Ньюкасл
71.4% (30)
Ничья
14.3% (6)
Лестер
14.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
40.5% (17)
2:0 Ньюкасл
14.3% (6)
1:2 Лестер
11.9% (5)
1:1 Ничья
11.9% (5)
1:0 Ньюкасл
9.5% (4)
3:1 Ньюкасл
4.8% (2)
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