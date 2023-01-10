Стадион: Олд Траффорд.
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Хитон
Том
20
Далот
Диогу
17
Фред
Сантос
21
Антони
73
Майну
Кобби
28
Клэр
Шон
24
Иннис
Райан
34
Несс
Лукас
10
Морган
Алби
33
Либёрн
Майлс
- Основной состав
-
22 Хитон ТомВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
73 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Клэр ШонЗащитник
-
24 Иннис РайанЗащитник
-
34 Несс ЛукасЗащитник
- Защитник
-
10 Морган АлбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Либёрн МайлсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Пэйн ДжекПолузащитник
-
32 Генри АаронПолузащитник
-
14 Кёрк ЧарлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Чин Ричард
-
Главный тренер: Холден Дин
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|2
|1
|Фернандеш Бруну
|1
|0.5
|Мактоминай Скотт
|1
|0.5
|Эриксен Кристиан
|1
|0.5
|Марсьяль Антони
|1
|0.5
|Гарначо Алехандро
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
Чарльтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анеке Чакс
|1
|0.25
|Джайесими Диалланг
|1
|0.25
|Генри Аарон
|1
|0.25
|Рак-Сакьи Джесуран
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
Чарльтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клэр Шон
|1
|0
|Лэйвел Сэм
|1
|0
|Чин Ричард
|1
|0
|Либёрн Майлс
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3
Чарльтон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чарльтон - Линкольн Сити 2:1 Портсмут - Чарльтон 1:3 Оксфорд Юнайтед - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Питерборо Юнайтед 1:1
Чарльтон - Брайтон 0:0 Чарльтон - Бристоль Роверс 1:2 Стокпорт - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Челтенем 0:1 Чарльтон - Стокпорт 2:2 Плимут - Чарльтон 3:2 Порт Вейл - Чарльтон 1:0 Бёртон - Чарльтон 3:3 Стивенэйдж - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Колвилл 4:1 Чарльтон - Брайтон (до 23 лет) 2:1 Чарльтон - Ипсвич 4:4 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Шрусбери Таун - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Чарльтон - Эксетер Сити 4:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Чарльтон
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Чарльтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Чарльтон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
93.5% (144)
Ничья
1.9% (3)
Чарльтон
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.32% (53)
Меньше
52.68% (59)
Обе команды забьют
Да
16.07% (18)
Нет
83.93% (94)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
35.7% (55)
3:0 Манчестер Юнайтед
16.2% (25)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.4% (13)
4:0 Манчестер Юнайтед
4.5% (7)
2:1 Манчестер Юнайтед
2.6% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
2.6% (4)
5:0 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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