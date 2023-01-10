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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Стадион: .
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 2'
Чарльтон
0'
Прогнозы 152
Манчестер Юнайтед 93.4% (142)
X 2% (3)
Чарльтон 4.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Чарльтон
14.70
7.80
8.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Хитон
Том
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
6
Мартинес
Лисандро
12
Маласиа
Тирелл
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
21
Антони
73
Майну
Кобби
49
Гарначо
Алехандро
36
Эланга
Энтони
31
Мэйнард-Брюэр
Эшли
28
Клэр
Шон
24
Иннис
Райан
34
Несс
Лукас
2
Сессеньон
Стивен
10
Морган
Алби
4
Добсон
Джордж
21
Фрейзер
Скотт
II
17
Рак-Сакьи
Джесуран
33
Либёрн
Майлс
23
Блэкетт-Тэйлор
Кори
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Чарльтон
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 2 1
Фернандеш Бруну 1 0.5
Мактоминай Скотт 1 0.5
Эриксен Кристиан 1 0.5
Марсьяль Антони 1 0.5
Гарначо Алехандро 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Чарльтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анеке Чакс 1 0.25
Джайесими Диалланг 1 0.25
Генри Аарон 1 0.25
Рак-Сакьи Джесуран 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 2 0
Антони 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Чарльтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клэр Шон 1 0
Лэйвел Сэм 1 0
Чин Ричард 1 0
Либёрн Майлс 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3
Чарльтон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чарльтон - Линкольн Сити 2:1 Портсмут - Чарльтон 1:3 Оксфорд Юнайтед - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Питерборо Юнайтед 1:1
Чарльтон - Брайтон 0:0 Чарльтон - Бристоль Роверс 1:2 Стокпорт - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Челтенем 0:1 Чарльтон - Стокпорт 2:2 Плимут - Чарльтон 3:2 Порт Вейл - Чарльтон 1:0 Бёртон - Чарльтон 3:3 Стивенэйдж - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Колвилл 4:1 Чарльтон - Брайтон (до 23 лет) 2:1 Чарльтон - Ипсвич 4:4 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Шрусбери Таун - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Чарльтон - Эксетер Сити 4:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Чарльтон

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Чарльтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1/8 финала
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
4 Чарльтон
3 Брайтон
1 Блэкберн
4 Ноттингем Форест
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
3 Манчестер Сити
2 Ливерпуль
1/4 финала
0 Ньюкасл
0 Лестер
0 Манчестер Юнайтед
0 Чарльтон
0 Ноттингем Форест
0 Вулверхэмптон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Футболисты "Манчестер Юнайтед" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, а игроки "Чарльтона" - в черно-белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Манчестере! Пожелаем удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Чарльтон

Исход игры
Манчестер Юнайтед
93.5% (144)
Ничья
1.9% (3)
Чарльтон
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.32% (53)
Меньше
52.68% (59)
Обе команды забьют
Да
16.07% (18)
Нет
83.93% (94)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
35.7% (55)
3:0 Манчестер Юнайтед
16.2% (25)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.4% (13)
4:0 Манчестер Юнайтед
4.5% (7)
2:1 Манчестер Юнайтед
2.6% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
2.6% (4)
5:0 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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