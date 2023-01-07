Стадион: Олд Траффорд.
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Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|2
|1
|Фернандеш Бруну
|1
|0.5
|Мактоминай Скотт
|1
|0.5
|Эриксен Кристиан
|1
|0.5
|Марсьяль Антони
|1
|0.5
|Гарначо Алехандро
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
Чарльтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анеке Чакс
|1
|0.25
|Diallang Jaiyesimi
|1
|0.25
|Aaron Henry
|1
|0.25
|Рак-Сакьи Джесуран
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
Чарльтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sean Clare
|1
|0
|Sam Lavelle
|1
|0
|Richard Chin
|1
|0
|Miles Leaburn
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3
Чарльтон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чарльтон - Линкольн Сити 2:1 Портсмут - Чарльтон 1:3 Оксфорд Юнайтед - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Питерборо Юнайтед 1:1
Чарльтон - Брайтон 0:0 Чарльтон - Бристоль Роверс 1:2 Стокпорт - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Челтенем 0:1 Чарльтон - Стокпорт 2:2 Плимут - Чарльтон 3:2 Порт Вейл - Чарльтон 1:0 Бёртон - Чарльтон 3:3 Стивенэйдж - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Колвилл 4:1 Чарльтон - Брайтон (до 23 лет) 2:1 Чарльтон - Ипсвич 4:4 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Шрусбери Таун - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Чарльтон - Эксетер Сити 4:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Чарльтон
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Чарльтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Чарльтон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.9% (47)
Ничья
0% (0)
Чарльтон
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (13)
Меньше
67.5% (27)
Обе команды забьют
Да
17.5% (7)
Нет
82.5% (33)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
55.1% (27)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.2% (4)
3:0 Манчестер Юнайтед
8.2% (4)
2:1 Манчестер Юнайтед
6.1% (3)
4:0 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
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