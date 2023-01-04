0'
0:1
4' ГолАраухо Рональд
50' Желтая карточкаТорре Пабло
1:1
59' ГолСольдевила Ориоль
1:2
66' ГолДембеле Усман
2:2
74' ГолСольдевила Ориоль
2:3
77' ГолРафинья Диас
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
0:1
50'
59'
60'
66'
1:2
74'
77'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
14
Муррия
Вадик
11
Ройхе
Поль
23
Пиньян
Аарон
26
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
18
Альба
Жорди
32
Торре
Пабло
19
Кесси
Франк
14
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Муррия ВадикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ройхе ПольПолузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Пиньян АаронПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эчанис ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сивьеро Густаво
- Основной состав
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
14 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
-
22 Рафинья ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
Бомбардиры внутри турнира
Интерсити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольдевила Ориоль
|2
|0.67
|Гальвес Рафаэль
|1
|0.33
|Мари Мигель
|1
|0.33
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Усман
|1
|1
|Араухо Рональд
|1
|1
Карточки
Интерсити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торре Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Интерсити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Интерсити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Интерсити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интерсити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интерсити - Мирандес 2:0 Аморебьета - Интерсити 1:0 Интерсити - Алькояно 4:1 Ла-Нусия - Интерсити 0:0
Интерсити - Барселона-2 0:0 Атлетико Балеарес - Интерсити 0:0 Интерсити - Реал Унион Ирун 1:2 Сирбонеро - Интерсити 0:1 Кастельон - Интерсити 1:0 Интерсити - Логроньес УД 2:2 Сабадель - Интерсити 2:1 Интерсити - Осасуна-2 2:1 Атлетик-2 Бильбао - Интерсити 1:0 Интерсити - Корнелья 1:2 Логроньес УД - Интерсити 1:0 Интерсити - Реал Сосьедад-2 5:2 Химнастик - Интерсити 1:3 Интерсити - Мурсия 1:3 Нумансия - Интерсити 0:1 Атлетико 2 - Интерсити 0:2
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2 Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4
Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Результаты матчей
Интерсити
Барселона
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Интерсити
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Хетафе
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|Осасуна
|Кике Гарсия
|4
|Спортинг Хихон
|Uros Milovanovic
|4
|Мальорка
|Пратс Абдон
|3
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|3
|Эспаньол
|Гомес Даниэль
|1
|Леванте
|Иборра Висенте
|1
|Эркулес
|Морено Сесар
|1
|Сельта
|Марчесин Агустин
|1
|Вальядолид
|Феддал Зу
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интерсити 2:3 Барселона
Исход игры
Интерсити
2.9% (4)
Ничья
1.4% (2)
Барселона
95.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
74.78% (86)
Меньше
25.22% (29)
Обе команды забьют
Да
22.61% (26)
Нет
77.39% (89)
Популярный счёт
0:3 Барселона
27.9% (39)
0:2 Барселона
20% (28)
0:4 Барселона
10% (14)
1:3 Барселона
9.3% (13)
1:2 Барселона
5% (7)
0:5 Барселона
2.1% (3)
1:5 Барселона
2.1% (3)
1:4 Барселона
2.1% (3)
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