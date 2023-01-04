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  4. Кубок Короля 2022-2023

Испания: Кубок Короля
2022-2023

Интерсити
2:3
Второй тайм: 84'
Барселона
0'
0:1
4' Гол
Араухо Рональд
50' Желтая карточка
Торре Пабло
1:1
59' Гол
Сольдевила Ориоль
1:2
66' Гол
Дембеле Усман
2:2
74' Гол
Сольдевила Ориоль
2:3
77' Гол
Рафинья Диас
1:2. Гол Усмана Дембеле (видео)....
1:1. Гол Ориоля Солдевила (видео...
Опасный удар Дембеле (видео). Ку...
Перекладина отражает удар Депая ...
Пиньян упускает голевой момент (...
0:1. Гол Рональда Араухо (видео)...

Ход матча

4'
0:1
Араухо Рональд
46'
Эррера Кристиан
Гальвес Рафаэль
 
50'
 
Торре Пабло
59'
Сольдевила Ориоль
1:1
60'
 
Гави
Торре Пабло
60'
 
Гарсия Эрик
Араухо Рональд
60'
 
Рафинья Диас
Торрес Ферран
65'
Коффи Кристиан
Ройхе Поль
 
66'
1:2
Дембеле Усман
67'
Фернандес Хеми
Пиньян Аарон
 
74'
Сольдевила Ориоль
2:2
74'
 
Фати Ансу
Депай Мемфис
77'
2:3
Рафинья Диас
Прогнозы 140
Интерсити 2.9% (4)
X 1.4% (2)
Барселона 95.7% (134)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интерсити
Ничья
Барселона
57.00
9.80
35.00
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Кампос
Гаиска
16
Гальвес
Рафаэль
15
Перес
Дуран
Альваро
14
Муррия
Вадик
19
Ромеро
Кристо
2
Хайме
Гиллем
11
Ройхе
Поль
8
Мари
Мигель
5
Беллотти
Мартин
18
Сольдевила
Ориоль
23
Пиньян
Аарон
26
Пенья
Иньяки
2
Бельерин
Эктор
4
Араухо
Рональд
23
Кунде
Жюль
18
Альба
Жорди
32
Торре
Пабло
5
Бускетс
Серхио
19
Кесси
Франк
7
Дембеле
Усман
14
Депай
Мемфис
11
Торрес
Ферран
Интерсити
5-4-1
Барселона
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Интерсити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольдевила Ориоль 2 0.67
Гальвес Рафаэль 1 0.33
Мари Мигель 1 0.33
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Усман 1 1
Араухо Рональд 1 1

Карточки

Интерсити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торре Пабло 1 0

Результаты матчей

Интерсити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Интерсити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Интерсити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интерсити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интерсити - Мирандес 2:0 Аморебьета - Интерсити 1:0 Интерсити - Алькояно 4:1 Ла-Нусия - Интерсити 0:0
Интерсити - Барселона-2 0:0 Атлетико Балеарес - Интерсити 0:0 Интерсити - Реал Унион Ирун 1:2 Сирбонеро - Интерсити 0:1 Кастельон - Интерсити 1:0 Интерсити - Логроньес УД 2:2 Сабадель - Интерсити 2:1 Интерсити - Осасуна-2 2:1 Атлетик-2 Бильбао - Интерсити 1:0 Интерсити - Корнелья 1:2 Логроньес УД - Интерсити 1:0 Интерсити - Реал Сосьедад-2 5:2 Химнастик - Интерсити 1:3 Интерсити - Мурсия 1:3 Нумансия - Интерсити 0:1 Атлетико 2 - Интерсити 0:2
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2 Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4
Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3

Результаты матчей

Интерсити
Барселона

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интерсити
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Хетафе Мунир Эль-Хаддади 4
Осасуна Кике Гарсия 4
Спортинг Хихон Uros Milovanovic 4
Мальорка Пратс Абдон 3
Севилья Эн-Несири Юссеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Эспаньол Гомес Даниэль 1
Леванте Иборра Висенте 1
Эркулес Морено Сесар 1
Сельта Марчесин Агустин 1
Вальядолид Феддал Зу 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    85'
    Штрафной удар хозяева заработали в глубине поля. Мягкий заброс последовал в район 11-метровой отметки, но там было всё под контролем защитников "Барселоны".
  • Замена
    84'
    Последняя замена в составе "Барселоны": вместо Эктора Бельерина на поле вышел Маркос Алонсо.
  • Замена
    83'
    Последние замены в составе "Интерсити": вместо Гиллема Хайме и Мартина Беллотти на поле вышли Энеко Ундабаррена и Эмилио Нсуэ
  • Угловой
    82'
    Фати отдал пас на левый край штрафной площади на Дембеле, который пытался переправить в касание мяч на дальний край штрафной площади, но Ромеро в подкате сработал на перехвате. Угловой каталонцы после этого подали неопасно.
  • Опасный момент
    81'
    Фати вошёл на левый край штрафной площади, откуда с носка пробил мимо ближнего нижнего угла ворот. Гави очень недоволен, ведь он ждал пас на 11-метровой отметке.
  • 80'
    Не рекомендуется "Барселоне" расслабляться, так как "Интерсити" уже дважды сравнивал счёт в матче, а значит вполне может забить и свой третий мяч.
  • Описание гола
    79'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Рафинья!!!
    Класс всё-таки очень быстро берёт своё! Альба подключился к атаке по левому флангу, откуда низом выполнил прострельную передача на дальнюю штангу, где на замыкании сработал Рафинья. Кампос пытался сыграть на перехвате, но не дотянулся до мяча.
  • 78'
    Хави явно заволновался в своей технической зоне, активно жестикулируя руками. Если "Барселоны" вылетит на этот стадии от столь скромного клуба, то это будет грандиозным провалом.
  • 77'
    Запели болельщики на трибунах. Появилась для них надежда, что этот футбольный праздник растянется на 120 минут, а возможно дело даже до серии пенальти дойдёт.
  • Замена
    76'
    Четвёртая замена в составе "Барселоны": вместо Мемфиса Депая на поле вышел Ансу Фати.
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Ориоль Сольдевила!!!
    Вот это красавцы! Ромеро с левого фланга вырезал идеальную подачу в район линии вратарской площади, откуда Сольдевила головой неотпорно пробил в цель.
  • 74'
    Упорно не сдаются футболисты "Интерсити", продолжая навязывать борьбу в середине поля. Статистика по владению мячом на эту минуту в процентном соотношении - 35 на 65.
  • Фол, нарушение
    73'
    Штрафной удар на правом фланге атаки заработали аликантийцы. Со стандарта внезапно последовал удар по воротам, но мяч полетел намного выше ворот. С таких позиций забивать умел только Жуниньо Пернамбукано.
  • Угловой
    72'
    Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача пошла в район 11-метровой отметки, но борьба там была выиграна обороняющимися каталонцами.
  • Офсайд
    71'
    Левым краем через короткий пас свою новую атаку развивали каталонцы, но она закончилась судейским свистком, который зафиксировал положение "вне игры".
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    • Замена
      70'
      Третья замена в составе "Интерсити": вместо набегавшегося Аарона Пиньяна на поле вышел Хеми Фернандес.
    • Описание гола
      69'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Усман Дембеле!!!
      Провалился центр обороны у "Интерсити", чем воспользовался Дембеле, который вывалился 1 на 1 с Кампосом, сумев эффектно перебросить вратаря.
    • Замена
      68'
      Вторая замена в составе "Интерсити": вместо Поля Ройхе на поле вышел Кристиан Коффи.
    • Судья
      67'
      Дембеле на левый край штрафной площади прорывался, но в борьбе с защитником упал. Арбитр нарушения правил не увидел, так что пенальти не будет.
    • 66'
      Подача углового следовала на Кунде, но таким образом, что французу пришлось пытаться пробить по воротам с лёту пяткой - исполнить такое волшебство не получилось.
    • Угловой
      65'
      Депай теперь самостоятельно протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда в падении пытался прострелить вдоль ворот, но защитники "Интерсити" отбились на угловой.
    • 64'
      Свежий Рафинья выполнял хитрый скрытый пас в штрафную площадку, но перехитрил он не только соперников, но и Депая, который и предназначался адресатом для данного паса.
    • 63'
      Футболисты "Интерсити" на кураже и не думают снова перестраиваться на оборонительную игру, стараясь продолжать атаковать и работать в высоком прессинге.
    • Замена
      62'
      Сразу же первые замены в составе "Барселоны" произошли: вместо Рональда Араухо, Пабло Торре и Феррана Торреса на поле вышли Эрик Гарсия, Гави и Рафинья.
    • Описание гола
      61'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Ориоль Сольдевила!!!
      Угловой на правом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала в район дальней штанги, откуда прошла скидка головой в центр на Сольдевилу, который ударом ногой с лёту не оставил шансов Пеньи на спасение ворот.
    • Фол, нарушение
      60'
      Кесси в глубине поля грубовато опрокинул на газон активного Пиньяна. Арбитр решил, что на жёлтую карточку данный фол не тянет.
    • 59'
      Дембеле в контратаке протащил мяч вперёд по правому флангу, но после этого выполнил не самую опасную подачу в штрафную площадку, где мяч спокойно перехватили соперники.
    • 58'
      Передача на Депая прошла в штрафную площадку от Альбы, но голландец мощно пробил над воротами, да ещё и в явном положении "вне игры" находился.
    • 57'
      Веселее играют команды во втором тайме. Радует, что "Интерсити" начал агрессивней играть в атаку, не оставляя надежд сотворить громкую сенсацию в этот вечер.
    • Опасный момент
      56'
      Пиньян в ответной атаки протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда сильно простреливал вдоль ворот, но Пенья не дрогнул, сработав на перехвате, хотя и забрал мяч в руки со второй попытки.
    • Опасный момент
      55'
      В быстрой контратаке Торрес получил мяч на левом краю штрафной площади, но настолько долго готовил свой удар, что соперники не имели права его не накрыть.
    • 54'
      Пиньян с левого фланга выполнил диагональный навес на дальний край штрафной площади, но с лёту Сольдевила пробивал практически с нулевого угла, откуда попасть в цель было практически нереально.
    • 53'
      Правым флангом провели атаку хозяева поля, откуда была попытка прострельной передачи в штрафную площадку низом, но защитники "Барселоны" сыграли внимательно в этой ситуации.
    • Желтая карточка
      52'
      Торре в середине поля потерял позицию, из-за чего откровенно остановил соперника руками за футболку, что наказывается жёлтой карточкой на любом уровне.
    • Опасный момент
      51'
      ОПАСНО! Дембеле внезапно сместился на левый край штрафно площади, где получил пас и без помех пробивал по воротам, но попал он прямо во вратаря.
    • Офсайд
      50'
      Длинный заброс через полполя следовал в направлении Эрреры, но тот поторопился с рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".
    • 49'
      Напомним, что накануне мадридский "Реал" лишь со счётом 1:0 обыграл скромный "Касереньо". Неужели "Барселона" также победит с минимальным счётом? Но не будет торопиться, ведь впереди ещё много игрового времени.
    • 48'
      Активно стараются работать в прессинге сразу игроки "Интерсити". Важно им попытаться сравнять счёт как можно скорее, так как к концовке сил может попросту не хватить.
    • Замена
      47'
      Одна замена произошла в перерыве в составе "Интерсити": вместо Рафаэля Гальвеса на поле вышел Кристиан Эррера. Похоже, хозяева решили перестроиться на схему 4-4-2.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Барселона" только с минимальным счётом обыгрывает "Интерсити".
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Торрес ворвался на правый край штрафной площади и пробивал в дальний нижний угол, но немножечко промахнулся.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • Угловой
      44'
      Угловой на правом фланге каталонцы заработали стараниями Кунде, который продемонстрировал свои навыки дриблинга, прорываясь в штрафную площадку. Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади но борьба на втором этаже была выиграна "обороняющимися".
    • Офсайд
      43'
      Огрызнулись контратакой хозяева правым флангом, откуда следовала диагональная подача в штрафную площадку, но там в очевидном офсайде находился игрок "Интерсити".
    • Фол, нарушение
      42'
      Альба неаккуратно сыграл в середине поля против Пиньяна, съездив по ногам нападающему. У игроков "Интерсити" появилась возможность немного перевести дыхание.
    • 41'
      Торре попытался на дриблинге продраться на левый край штрафной площади хозяев поля, но Беллотти чётко сыграл против молодого полузащитника каталонцев, чисто отобрав мяч.
    • 40'
      Араухо решился на удар по воротам соперника метров с 30, но поехала предательски у него опорная нога, из-за чего выстрел получился несильным и неточным - мяч прокатился левее створа ворот.
    • 39'
      2:12 - такова статистика на эту минуту по общему количеству ударов по воротам. По ударам в створ ворот ситуация более обнадёживающая для "Интерсити" - 1:2.
    • Угловой
      38'
      Угловой на правом фланге заработали гости. Торре от флажка снова сумел доставить мяч на линию вратарской площади на голову Араухо, но последний сейчас пробил мимо цели.
    • 37'
      Дембеле теперь протащил мяч с правого фланга в штрафную площадку и правой ногой на силу пробил по воротам, но под выстрел в последний момент успел броситься один из защитников.
    • 36'
      Дембеле на замахе избавился от опекуна, после чего с 22 метров пробивал в правый нижний угол ворот с левой ноги, однако промахнулся.
    • 35'
      Депай обыграл на подступах трёх соперников, но увлёкся процессом, в итоге потеряв мяч, вместо того, чтобы надёжней сыграть через пас, а вариантов было немало.
    • 34'
      Подавляющее большинство своих атак "Барселоны" строит через правый фланг, где старается креативно действовать Дембеле, но у него далеко не все замыслы реализовываются в этот вечер.
    • 33'
      Симпатичную комбинацию на правом фланге разыграли гости, после чего от угла вратарской площади решил на силу пробить Кесси, но выстрел был блокирован, причём мяч после двойного рикошета именно от ноги бьющего ушёл за лицевую линию.
    • 32'
      Продолжают катать тики-таку в средней зоне каталонцы, терпеливо выжидая, когда в какой-то зоне в насыщенной обороне соперника образуется прореха.
    • Судья
      31'
      Дембеле с правого фланга пасовал на ближний край штрафной площади на Торреса, но тот упал под натиском защитника, причём правила против нападающего нарушены не были.
    • Угловой
      30'
      Подача углового последовала к дальнему угла вратарской площади, откуда Кунде пытался пробил с лёту левой ногой, но мяч каким-то образом полетел в сторону от ворот соперника.
    • Опасный момент
      29'
      ОПАСНО! Депай решил пробить на силу низом - Перес ногой отбил мяч, после чего снаряд по высокой дуге опустился на перекладину.
    • Фол, нарушение
      28'
      Дембеле совершил классный прорыв с правого фланга в центр, заработав штрафной удар в 17 метрах от ворот соперника в полукружии штрафной площади. Кто будет исполнять?
    • 27'
      Альба с левого фланга отдавал короткий пас на угол штрафной площади, но Депай заложил там слишком крутой вираж, из-за чего потерял равновесие и упал.
    • 26'
      Очень активно на поле передвигается Торре. Это самый мотивированный игрок в составе "Барселоны" в этот вечер, который хочет зарекомендовать себя перед Хави.
    • 25'
      Депай на левом фланге атаки пытался обыграть один в один Хайме, но защитник оказался проворным, не позволив мячу пройти у себя между ногами.
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! С левого фланга Альба вырезал подачу на дальний край вратарской площади на Дембеле, но француз из выгодной позиции пробил очень коряво, не попав в пустой ближний угол ворот.
    • 23'
      Отметим, что не очень активно ведут себя болельщики на трибунах. Они не столько пришли поддержать одну из команд, сколько просто посмотреть на игру "Барселоны".
    • 22'
      Стараются футболисты "Интерсити" работать на максимальных оборотах, чтобы иметь какие-то шансы достойно смотреться на фоне расслабленной "Барселоны".
    • Угловой
      21'
      Неудачно разыграли угловой на левом фланге хозяева поля. Попытались гости организовать быструю контратаку, но она захлебнулась сразу после пересечения центральной линии поля.
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Пиньян в контратаке на максимальной скорости протащил мяч в штрафную площадку, обыграл Пенью, но пробил по воротам с острого угла он слабовато, что позволило Араухо в подкате отбить катящийся в ворота мяч на угловой.
    • 19'
      Дембеле снова обрезал "Барселону" плохим пасом поперёк поля, но опять ситуацию исправил Кунде, которому теперь удалось совершить ответный отбор ещё на чужой половине поля.
    • 18'
      "Барселона" не особо стремиться проявлять агрессию в атаке, просто выжидая ошибок со стороны соперников. Каталонцам надо сохранять силы на более важные матчи в Ла Лиге.
    • 17'
      Начал хотя бы изредка контролировать мяч "Интерсити", но об акцентированных атаках на ворота гостей речи пока что не идёт.
    • 16'
      Дембеле обрезал свою команду, позволив хозяевам организовать контратаку, но после прострельной передачи слева вдоль линии штрафной площади на перехвате сработал Кунде.
    • 15'
      Кесси теперь нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но недостаточно он был подготовленным и производился с места, из-за чего получилось слишком слабо.
    • 14'
      Густаво Сивьеро старается излучать спокойствие у кромки поля, хотя он понимает, что надеяться на положительный результат здесь не стоит - хотя бы с крупным счётом бы не проиграть.
    • Травма, повреждение
      13'
      Бускетс получил повреждение в одном из жёстких стыков, что арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую помощь, дабы специалисты помогли опытному испанцу принять вертикальное положение.
    • 12'
      Альба впервые подключился к атаке гостей по левому флангу, откуда выполнял навес верхом в штрафную площадку, но защищающиеся ребята были здесь на высоте.
    • 11'
      Дембеле пробивал из-за пределов штрафной площади после скидки от Депая, но мяч полетел достаточно высоко на трибуны.
    • 10'
      Попытку первой контратаки провели игроки "Интерсити", но обострить игру у владений Пеньи они всё-таки не смогли.
    • 9'
      Торре выполнял проникающий пас к левому углу вратарской площади, но партнёры по команде этого замысла не поняли, что позволило Кампосу спокойно забрать мяч.
    • 8'
      С правого фланга подача следовала в район дальней штанги, но Депай толком не добрался к мячу, сумев через себя выполнить скидку в центр штрафной площади, но там были только соперники.
    • 7'
      "Барселона" снова принялась пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Хозяева вынуждены совсем играть без мяча, хотя и стараются изображать видимость активного прессинга.
    • 6'
      Неприятное начало матча для "Интерсити", но вряд ли кто-то из Вас всё-таки всерьёз рассчитывал, что в этом противостоянии будет какая-то борьба за результат.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Рональд Араухо!!!
      И всё-таки быстрый гол случился. Угловой на правом фланге заработали каталонцы, с которого резкая подача последовала на ближнюю штангу, откуда Араухо головой вколотил мяч в сетку ворот.
    • Опасный момент
      4'
      С правого фланга прострельная передача прошла в район 11-метровой отметки, где на опережении сыграл Торре, который в падении наносил удар, но мяч полетел над перекладиной.
    • 3'
      "Барселона" не стала набрасываться на скромного соперника с первых секунд матча, решив для начала немного покатать мяч поперёк поля, привыкая к газону.
    • 2'
      Практически заполнен 30-тысячный стадион в Аликанте. Домашний стадион "Интерсити" вмещает всего 2500 зрителей, поэтому молодому клубу пришлось арендовать главный стадион в своём регионе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Интерсити» сыграет дома с «Барселоной». Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 140
    Интерсити 2.9% (4)
    X 1.4% (2)
    Барселона 95.7% (134)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интерсити
    Ничья
    Барселона
    57.00
    9.80
    35.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интерсити 2:3 Барселона

    Исход игры
    Интерсити
    2.9% (4)
    Ничья
    1.4% (2)
    Барселона
    95.7% (134)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.78% (86)
    Меньше
    25.22% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    22.61% (26)
    Нет
    77.39% (89)
    Популярный счёт
    0:3 Барселона
    27.9% (39)
    0:2 Барселона
    20% (28)
    0:4 Барселона
    10% (14)
    1:3 Барселона
    9.3% (13)
    1:2 Барселона
    5% (7)
    0:5 Барселона
    2.1% (3)
    1:5 Барселона
    2.1% (3)
    1:4 Барселона
    2.1% (3)
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