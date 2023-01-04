ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Рафинья!!! Класс всё-таки очень быстро берёт своё! Альба подключился к атаке по левому флангу, откуда низом выполнил прострельную передача на дальнюю штангу, где на замыкании сработал Рафинья. Кампос пытался сыграть на перехвате, но не дотянулся до мяча.

Не рекомендуется "Барселоне" расслабляться, так как "Интерсити" уже дважды сравнивал счёт в матче, а значит вполне может забить и свой третий мяч.

Фати вошёл на левый край штрафной площади, откуда с носка пробил мимо ближнего нижнего угла ворот. Гави очень недоволен, ведь он ждал пас на 11-метровой отметке.

Фати отдал пас на левый край штрафной площади на Дембеле, который пытался переправить в касание мяч на дальний край штрафной площади, но Ромеро в подкате сработал на перехвате. Угловой каталонцы после этого подали неопасно.

Последние замены в составе "Интерсити": вместо Гиллема Хайме и Мартина Беллотти на поле вышли Энеко Ундабаррена и Эмилио Нсуэ

Штрафной удар хозяева заработали в глубине поля. Мягкий заброс последовал в район 11-метровой отметки, но там было всё под контролем защитников "Барселоны".

Левым краем через короткий пас свою новую атаку развивали каталонцы, но она закончилась судейским свистком, который зафиксировал положение "вне игры".

Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача пошла в район 11-метровой отметки, но борьба там была выиграна обороняющимися каталонцами.

Штрафной удар на правом фланге атаки заработали аликантийцы. Со стандарта внезапно последовал удар по воротам, но мяч полетел намного выше ворот. С таких позиций забивать умел только Жуниньо Пернамбукано.

Упорно не сдаются футболисты "Интерсити", продолжая навязывать борьбу в середине поля. Статистика по владению мячом на эту минуту в процентном соотношении - 35 на 65.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Ориоль Сольдевила!!! Вот это красавцы! Ромеро с левого фланга вырезал идеальную подачу в район линии вратарской площади, откуда Сольдевила головой неотпорно пробил в цель.

Запели болельщики на трибунах. Появилась для них надежда, что этот футбольный праздник растянется на 120 минут, а возможно дело даже до серии пенальти дойдёт.

Хави явно заволновался в своей технической зоне, активно жестикулируя руками. Если "Барселоны" вылетит на этот стадии от столь скромного клуба, то это будет грандиозным провалом.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Ориоль Сольдевила!!! Угловой на правом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала в район дальней штанги, откуда прошла скидка головой в центр на Сольдевилу, который ударом ногой с лёту не оставил шансов Пеньи на спасение ворот.

Сразу же первые замены в составе "Барселоны" произошли: вместо Рональда Араухо, Пабло Торре и Феррана Торреса на поле вышли Эрик Гарсия, Гави и Рафинья.

Футболисты "Интерсити" на кураже и не думают снова перестраиваться на оборонительную игру, стараясь продолжать атаковать и работать в высоком прессинге.

Свежий Рафинья выполнял хитрый скрытый пас в штрафную площадку, но перехитрил он не только соперников, но и Депая, который и предназначался адресатом для данного паса.

Депай теперь самостоятельно протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда в падении пытался прострелить вдоль ворот, но защитники "Интерсити" отбились на угловой.

Подача углового следовала на Кунде, но таким образом, что французу пришлось пытаться пробить по воротам с лёту пяткой - исполнить такое волшебство не получилось.

Дембеле на левый край штрафной площади прорывался, но в борьбе с защитником упал. Арбитр нарушения правил не увидел, так что пенальти не будет.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Усман Дембеле!!! Провалился центр обороны у "Интерсити", чем воспользовался Дембеле, который вывалился 1 на 1 с Кампосом, сумев эффектно перебросить вратаря.

Одна замена произошла в перерыве в составе "Интерсити": вместо Рафаэля Гальвеса на поле вышел Кристиан Эррера. Похоже, хозяева решили перестроиться на схему 4-4-2.

Активно стараются работать в прессинге сразу игроки "Интерсити". Важно им попытаться сравнять счёт как можно скорее, так как к концовке сил может попросту не хватить.

Напомним, что накануне мадридский "Реал" лишь со счётом 1:0 обыграл скромный "Касереньо". Неужели "Барселона" также победит с минимальным счётом? Но не будет торопиться, ведь впереди ещё много игрового времени.

Длинный заброс через полполя следовал в направлении Эрреры, но тот поторопился с рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".

ОПАСНО! Дембеле внезапно сместился на левый край штрафно площади, где получил пас и без помех пробивал по воротам, но попал он прямо во вратаря.

Торре в середине поля потерял позицию, из-за чего откровенно остановил соперника руками за футболку, что наказывается жёлтой карточкой на любом уровне.

Правым флангом провели атаку хозяева поля, откуда была попытка прострельной передачи в штрафную площадку низом, но защитники "Барселоны" сыграли внимательно в этой ситуации.

Пиньян с левого фланга выполнил диагональный навес на дальний край штрафной площади, но с лёту Сольдевила пробивал практически с нулевого угла, откуда попасть в цель было практически нереально.

В быстрой контратаке Торрес получил мяч на левом краю штрафной площади, но настолько долго готовил свой удар, что соперники не имели права его не накрыть.

Пиньян в ответной атаки протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда сильно простреливал вдоль ворот, но Пенья не дрогнул, сработав на перехвате, хотя и забрал мяч в руки со второй попытки.

Веселее играют команды во втором тайме. Радует, что "Интерсити" начал агрессивней играть в атаку, не оставляя надежд сотворить громкую сенсацию в этот вечер.

Передача на Депая прошла в штрафную площадку от Альбы, но голландец мощно пробил над воротами, да ещё и в явном положении "вне игры" находился.

Дембеле в контратаке протащил мяч вперёд по правому флангу, но после этого выполнил не самую опасную подачу в штрафную площадку, где мяч спокойно перехватили соперники.

Кесси в глубине поля грубовато опрокинул на газон активного Пиньяна. Арбитр решил, что на жёлтую карточку данный фол не тянет.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Барселона" только с минимальным счётом обыгрывает "Интерсити".

45' ОПАСНО! Торрес ворвался на правый край штрафной площади и пробивал в дальний нижний угол, но немножечко промахнулся.

45' 1 минута компенсирована.

44' Угловой на правом фланге каталонцы заработали стараниями Кунде, который продемонстрировал свои навыки дриблинга, прорываясь в штрафную площадку. Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади но борьба на втором этаже была выиграна "обороняющимися".

43' Огрызнулись контратакой хозяева правым флангом, откуда следовала диагональная подача в штрафную площадку, но там в очевидном офсайде находился игрок "Интерсити".

42' Альба неаккуратно сыграл в середине поля против Пиньяна, съездив по ногам нападающему. У игроков "Интерсити" появилась возможность немного перевести дыхание.

41' Торре попытался на дриблинге продраться на левый край штрафной площади хозяев поля, но Беллотти чётко сыграл против молодого полузащитника каталонцев, чисто отобрав мяч.

40' Араухо решился на удар по воротам соперника метров с 30, но поехала предательски у него опорная нога, из-за чего выстрел получился несильным и неточным - мяч прокатился левее створа ворот.

39' 2:12 - такова статистика на эту минуту по общему количеству ударов по воротам. По ударам в створ ворот ситуация более обнадёживающая для "Интерсити" - 1:2.

38' Угловой на правом фланге заработали гости. Торре от флажка снова сумел доставить мяч на линию вратарской площади на голову Араухо, но последний сейчас пробил мимо цели.

37' Дембеле теперь протащил мяч с правого фланга в штрафную площадку и правой ногой на силу пробил по воротам, но под выстрел в последний момент успел броситься один из защитников.

36' Дембеле на замахе избавился от опекуна, после чего с 22 метров пробивал в правый нижний угол ворот с левой ноги, однако промахнулся.

35' Депай обыграл на подступах трёх соперников, но увлёкся процессом, в итоге потеряв мяч, вместо того, чтобы надёжней сыграть через пас, а вариантов было немало.

34' Подавляющее большинство своих атак "Барселоны" строит через правый фланг, где старается креативно действовать Дембеле, но у него далеко не все замыслы реализовываются в этот вечер.

33' Симпатичную комбинацию на правом фланге разыграли гости, после чего от угла вратарской площади решил на силу пробить Кесси, но выстрел был блокирован, причём мяч после двойного рикошета именно от ноги бьющего ушёл за лицевую линию.

32' Продолжают катать тики-таку в средней зоне каталонцы, терпеливо выжидая, когда в какой-то зоне в насыщенной обороне соперника образуется прореха.

31' Дембеле с правого фланга пасовал на ближний край штрафной площади на Торреса, но тот упал под натиском защитника, причём правила против нападающего нарушены не были.

30' Подача углового последовала к дальнему угла вратарской площади, откуда Кунде пытался пробил с лёту левой ногой, но мяч каким-то образом полетел в сторону от ворот соперника.

29' ОПАСНО! Депай решил пробить на силу низом - Перес ногой отбил мяч, после чего снаряд по высокой дуге опустился на перекладину.

28' Дембеле совершил классный прорыв с правого фланга в центр, заработав штрафной удар в 17 метрах от ворот соперника в полукружии штрафной площади. Кто будет исполнять?

27' Альба с левого фланга отдавал короткий пас на угол штрафной площади, но Депай заложил там слишком крутой вираж, из-за чего потерял равновесие и упал.

26' Очень активно на поле передвигается Торре. Это самый мотивированный игрок в составе "Барселоны" в этот вечер, который хочет зарекомендовать себя перед Хави.

25' Депай на левом фланге атаки пытался обыграть один в один Хайме, но защитник оказался проворным, не позволив мячу пройти у себя между ногами.

24' ОПАСНО! С левого фланга Альба вырезал подачу на дальний край вратарской площади на Дембеле, но француз из выгодной позиции пробил очень коряво, не попав в пустой ближний угол ворот.

23' Отметим, что не очень активно ведут себя болельщики на трибунах. Они не столько пришли поддержать одну из команд, сколько просто посмотреть на игру "Барселоны".

22' Стараются футболисты "Интерсити" работать на максимальных оборотах, чтобы иметь какие-то шансы достойно смотреться на фоне расслабленной "Барселоны".

21' Неудачно разыграли угловой на левом фланге хозяева поля. Попытались гости организовать быструю контратаку, но она захлебнулась сразу после пересечения центральной линии поля.

20' ОПАСНО! Пиньян в контратаке на максимальной скорости протащил мяч в штрафную площадку, обыграл Пенью, но пробил по воротам с острого угла он слабовато, что позволило Араухо в подкате отбить катящийся в ворота мяч на угловой.

19' Дембеле снова обрезал "Барселону" плохим пасом поперёк поля, но опять ситуацию исправил Кунде, которому теперь удалось совершить ответный отбор ещё на чужой половине поля.

18' "Барселона" не особо стремиться проявлять агрессию в атаке, просто выжидая ошибок со стороны соперников. Каталонцам надо сохранять силы на более важные матчи в Ла Лиге.

17' Начал хотя бы изредка контролировать мяч "Интерсити", но об акцентированных атаках на ворота гостей речи пока что не идёт.

16' Дембеле обрезал свою команду, позволив хозяевам организовать контратаку, но после прострельной передачи слева вдоль линии штрафной площади на перехвате сработал Кунде.

15' Кесси теперь нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но недостаточно он был подготовленным и производился с места, из-за чего получилось слишком слабо.

14' Густаво Сивьеро старается излучать спокойствие у кромки поля, хотя он понимает, что надеяться на положительный результат здесь не стоит - хотя бы с крупным счётом бы не проиграть.

13' Бускетс получил повреждение в одном из жёстких стыков, что арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую помощь, дабы специалисты помогли опытному испанцу принять вертикальное положение.

12' Альба впервые подключился к атаке гостей по левому флангу, откуда выполнял навес верхом в штрафную площадку, но защищающиеся ребята были здесь на высоте.

11' Дембеле пробивал из-за пределов штрафной площади после скидки от Депая, но мяч полетел достаточно высоко на трибуны.

10' Попытку первой контратаки провели игроки "Интерсити", но обострить игру у владений Пеньи они всё-таки не смогли.

9' Торре выполнял проникающий пас к левому углу вратарской площади, но партнёры по команде этого замысла не поняли, что позволило Кампосу спокойно забрать мяч.

8' С правого фланга подача следовала в район дальней штанги, но Депай толком не добрался к мячу, сумев через себя выполнить скидку в центр штрафной площади, но там были только соперники.

7' "Барселона" снова принялась пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Хозяева вынуждены совсем играть без мяча, хотя и стараются изображать видимость активного прессинга.

6' Неприятное начало матча для "Интерсити", но вряд ли кто-то из Вас всё-таки всерьёз рассчитывал, что в этом противостоянии будет какая-то борьба за результат.

5' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Рональд Араухо!!!

И всё-таки быстрый гол случился. Угловой на правом фланге заработали каталонцы, с которого резкая подача последовала на ближнюю штангу, откуда Араухо головой вколотил мяч в сетку ворот.

4' С правого фланга прострельная передача прошла в район 11-метровой отметки, где на опережении сыграл Торре, который в падении наносил удар, но мяч полетел над перекладиной.

3' "Барселона" не стала набрасываться на скромного соперника с первых секунд матча, решив для начала немного покатать мяч поперёк поля, привыкая к газону.

2' Практически заполнен 30-тысячный стадион в Аликанте. Домашний стадион "Интерсити" вмещает всего 2500 зрителей, поэтому молодому клубу пришлось арендовать главный стадион в своём регионе.