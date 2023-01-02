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  4. Кубок Короля 2022-2023

Испания: Кубок Короля
2022-2023

Интерсити
 
Позже
Барселона
Прогнозы 37
Интерсити 0% (0)
X 0% (0)
Барселона 100% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интерсити
Ничья
Барселона
7.40
7.60
16.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Интерсити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гальвес Рафаэль 1 0.5
Мари Мигель 1 0.5
Oriol Soldevila 1 0.5
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Интерсити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Интерсити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Интерсити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интерсити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интерсити - Мирандес 2:0 Аморебьета - Интерсити 1:0 Интерсити - Алькояно 4:1 Ла-Нусия - Интерсити 0:0
Интерсити - Барселона-2 0:0 Атлетико Балеарес - Интерсити 0:0 Интерсити - Реал Унион Ирун 1:2 Сирбонеро - Интерсити 0:1 Кастельон - Интерсити 1:0 Интерсити - Логроньес УД 2:2 Сабадель - Интерсити 2:1 Интерсити - Осасуна-2 2:1 Атлетик-2 Бильбао - Интерсити 1:0 Интерсити - Корнелья 1:2 Логроньес УД - Интерсити 1:0 Интерсити - Реал Сосьедад-2 5:2 Химнастик - Интерсити 1:3 Интерсити - Мурсия 1:3 Нумансия - Интерсити 0:1 Атлетико 2 - Интерсити 0:2
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2 Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4
Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3

Результаты матчей

Интерсити
Барселона

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интерсити
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Осасуна Кике Гарсия 4
Вильярреал Морено Херард 3
Леванте Сольдадо Роберто 2
Реал Овьедо Бастон Борха 2
Сеута Родри Родриго 2
Весь список

Топ нарушителей
Эспаньол Гомес Даниэль 1
Эркулес Морено Сесар 1
Спортинг Хихон Джюрджевич Урош 1
Алавес Дуарте Рубен 1
Фуэнлабрада Эду Ибан 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интерсити - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 37
    Интерсити 0% (0)
    X 0% (0)
    Барселона 100% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интерсити
    Ничья
    Барселона
    7.40
    7.60
    16.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интерсити - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Интерсити - Барселона

    Исход игры
    Интерсити
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Барселона
    100% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (24)
    Меньше
    29.41% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    29.41% (10)
    Нет
    70.59% (24)
    Популярный счёт
    0:3 Барселона
    27% (10)
    0:2 Барселона
    27% (10)
    1:3 Барселона
    16.2% (6)
    1:2 Барселона
    5.4% (2)
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    Интерсити
    Барселона
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