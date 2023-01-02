Бомбардиры внутри турнира
Интерсити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гальвес Рафаэль
|1
|0.5
|Мари Мигель
|1
|0.5
|Oriol Soldevila
|1
|0.5
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Интерсити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Интерсити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Интерсити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интерсити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интерсити - Мирандес 2:0 Аморебьета - Интерсити 1:0 Интерсити - Алькояно 4:1 Ла-Нусия - Интерсити 0:0
Интерсити - Барселона-2 0:0 Атлетико Балеарес - Интерсити 0:0 Интерсити - Реал Унион Ирун 1:2 Сирбонеро - Интерсити 0:1 Кастельон - Интерсити 1:0 Интерсити - Логроньес УД 2:2 Сабадель - Интерсити 2:1 Интерсити - Осасуна-2 2:1 Атлетик-2 Бильбао - Интерсити 1:0 Интерсити - Корнелья 1:2 Логроньес УД - Интерсити 1:0 Интерсити - Реал Сосьедад-2 5:2 Химнастик - Интерсити 1:3 Интерсити - Мурсия 1:3 Нумансия - Интерсити 0:1 Атлетико 2 - Интерсити 0:2
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2 Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4
Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Результаты матчей
Интерсити
Барселона
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Интерсити
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Осасуна
|Кике Гарсия
|4
|Вильярреал
|Морено Херард
|3
|Леванте
|Сольдадо Роберто
|2
|Реал Овьедо
|Бастон Борха
|2
|Сеута
|Родри Родриго
|2
|Эспаньол
|Гомес Даниэль
|1
|Эркулес
|Морено Сесар
|1
|Спортинг Хихон
|Джюрджевич Урош
|1
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|Фуэнлабрада
|Эду Ибан
|1
Прогнозы на матч Интерсити - Барселона
Исход игры
Интерсити
0% (0)
Ничья
0% (0)
Барселона
100% (37)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (24)
Меньше
29.41% (10)
Обе команды забьют
Да
29.41% (10)
Нет
70.59% (24)
Популярный счёт
0:3 Барселона
27% (10)
0:2 Барселона
27% (10)
1:3 Барселона
16.2% (6)
1:2 Барселона
5.4% (2)
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