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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках поединка 1/16 финала Кубка Испании сразятся лицом к лицу игроки «» и мадридского «». Встреча состоится в, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!