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  4. Кубок Короля 2022-2023

Испания: Кубок Короля
2022-2023

Касереньо
 
Позже
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Касереньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Fernandez 2 1
Miguel Garcia V 1 0.5
David Grande 1 0.5
Solano 1 (1) 0.5
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Касереньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Касереньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Касереньо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Касереньо - Жирона 2:1 Касереньо - Кордова 3:0 Морало - Касереньо 1:0 Касереньо - Бадахос 1:1
Касереньо - Понферрадина 1:2 Extremadura UD - Касереньо 5:0 Касереньо - Эйбар 1:2 Касереньо - Алькоркон 1:0 Мурсия - Касереньо 3:1 Касереньо - Беасайн 2:1 Беасайн - Касереньо 1:0 Депортиво-2 - Касереньо 2:0 Касереньо - Депортиво-2 0:0 Оливенса - Касереньо 0:0 Касереньо - Вальдивия 5:0 Монтихо - Касереньо 0:4 Касереньо - Эстремадура-2 2:1 Дон Бенито - Касереньо 1:2 Касереньо - Санта-Амалия 7:0 Дитер Сафра - Касереньо 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1
Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4

Результаты матчей

Касереньо
Реал Мадрид

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Касереньо
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Осасуна Кике Гарсия 4
Вильярреал Морено Херард 3
Леванте Сольдадо Роберто 2
Реал Овьедо Бастон Борха 2
Сеута Родри Родриго 2
Весь список

Топ нарушителей
Эспаньол Гомес Даниэль 1
Эркулес Морено Сесар 1
Спортинг Хихон Джюрджевич Урош 1
Алавес Дуарте Рубен 1
Фуэнлабрада Эду Ибан 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Касереньо - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2023, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 40
    Касереньо 0% (0)
    X 0% (0)
    Реал Мадрид 100% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Касереньо
    Ничья
    Реал Мадрид
    20.00
    8.60
    1.14
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Касереньо - Реал Мадрид

    Исход игры
    Касереньо
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Реал Мадрид
    100% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    22.5% (9)
    Нет
    77.5% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    31% (13)
    0:3 Реал Мадрид
    23.8% (10)
    1:3 Реал Мадрид
    14.3% (6)
    0:4 Реал Мадрид
    9.5% (4)
    1:4 Реал Мадрид
    4.8% (2)
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    Реал Мадрид
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