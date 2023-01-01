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Бомбардиры внутри турнира
Касереньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Fernandez
|2
|1
|Miguel Garcia V
|1
|0.5
|David Grande
|1
|0.5
|Solano
|1 (1)
|0.5
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Касереньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Касереньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Касереньо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Касереньо - Жирона 2:1 Касереньо - Кордова 3:0 Морало - Касереньо 1:0 Касереньо - Бадахос 1:1
Касереньо - Понферрадина 1:2 Extremadura UD - Касереньо 5:0 Касереньо - Эйбар 1:2 Касереньо - Алькоркон 1:0 Мурсия - Касереньо 3:1 Касереньо - Беасайн 2:1 Беасайн - Касереньо 1:0 Депортиво-2 - Касереньо 2:0 Касереньо - Депортиво-2 0:0 Оливенса - Касереньо 0:0 Касереньо - Вальдивия 5:0 Монтихо - Касереньо 0:4 Касереньо - Эстремадура-2 2:1 Дон Бенито - Касереньо 1:2 Касереньо - Санта-Амалия 7:0 Дитер Сафра - Касереньо 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1
Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4
Результаты матчей
Касереньо
Реал Мадрид
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Касереньо
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Осасуна
|Кике Гарсия
|4
|Вильярреал
|Морено Херард
|3
|Леванте
|Сольдадо Роберто
|2
|Реал Овьедо
|Бастон Борха
|2
|Сеута
|Родри Родриго
|2
|Эспаньол
|Гомес Даниэль
|1
|Эркулес
|Морено Сесар
|1
|Спортинг Хихон
|Джюрджевич Урош
|1
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|Фуэнлабрада
|Эду Ибан
|1
Прогнозы на матч Касереньо - Реал Мадрид
Исход игры
Касереньо
0% (0)
Ничья
0% (0)
Реал Мадрид
100% (42)
Тотал 2.5
Больше
65% (26)
Меньше
35% (14)
Обе команды забьют
Да
22.5% (9)
Нет
77.5% (31)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
31% (13)
0:3 Реал Мадрид
23.8% (10)
1:3 Реал Мадрид
14.3% (6)
0:4 Реал Мадрид
9.5% (4)
1:4 Реал Мадрид
4.8% (2)
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