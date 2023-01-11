Подтолкнули Лянко сейчас в спину соперники, но рефери сделал вид, что не заметил фол. Разрешил он встречу продолжить соперникам. "Сити" с мячом остался.

В борьбе с Армстронгом Палмер простреливал мяч в штрафную соперника - на выходе сыграл голкипер, который сыграл на выходе, забрав мяч в перчатки.

Подавали сейчас угловой с правого края сейчас игроки "Сити". Навесная передача пошла в центр штрафной, где Чалета-Цар снова снял верх, выбив мяч в сторону от рамки.

Ничего не меняется на поле. "Манчестер Сити" все также с мячом на половине поля соперника. Активно с фланга на фланг коллектив Гвардиолы мяч перекатывает, не создавая голевых эпизодов в игре.

Холанн, Силва и Марез наверняка у "Сити" во втором тайме появятся. Не хотел своих основных игроков в бой бросать Пеп, но, судя по всему, сделать это все же придется.

Уорд-Праус получил мяч на левом фланге. Пытался футболист выполнить прострел в центр штрафной, но там его никто не поддержал. Выбита сфера.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи "Саутгемптон" впереди. "Сити" уступает сопернику со счетом 0:2. Пока без шансов для "горожан".

УХ! Палмер сейчас попытался пробить по воротам соперника после прострела с левого края, но мяч он направил намного выше цели. Было крайне невзрачно.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕНЕПО! 2:0! "Сити", ау? Великолепный гол 19-й номер "Саутгемптона" забивает. Сильно вышел из ворот Ортега, и увидел это немец. Пробил в итоге Дженепо, который забросил сферу за шиворот вратарю, которому мы все передаем горячий привет!

Озадачен Гвардиола. Со своими помощниками он о чем-то общается. Очедно, что "Сити" нужно сейчас добавлять. Забивать два гола, но сделать это будет крайне непросто.

Фоден к воротам соперника прошел, после чего пяткой попытался отыграть на партнера, которому не удалось до сферы добраться.

Ничего не получается у манчестерцев пока что. Какое-то затишье в атаке. Без продвижения вперед. Без ударом по воротам и обостряющих передач.

Грилиш на левом фланге получил сейчас мяч, после чего выполнил передачу в центр штрафной - снова в руки вратарю. Нет впереди идей у манчестерцев.

Чалета-Цар сейчас на пути мяча оказывается. Грилиш выполнял выстрел по рамке соперника, но игрок "святых" вынес мяч на угловой.

Продолжает команда хозяев прессинговать соперника, а игроки "Сити", такое ощущение, не понимают, какую стратегию игры клубу избрать.

26' Лапорт, вполне вероятно, в своей штрафной фолил против соперника, роняя его на газон. Рефери не увидел в этой ситуации нарушения. Можно встречу продолжать.

25' Лавия снес сейчас на газон Гюндогана, получив от рефери карточку желтого цвета. Откровенный фол был, который привел к свистку рефери и паузе в игре.

23' Теперь будет интересно посмотреть, как "Сити" будет играть, пропустив гол в свои ворота. Будет интересно и за хозяевами встречи посмотреть. Закроются ли они?

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРА! 1:0!

Вот это новости! Классная контратака прошла у "святых" по правой бровки. Резкая передача последовала в центр штрафной, откуда в касание Мара переправил мяч в правый от себя нижний угол! Ортега не достал!

21' Мара! Опасно получилось! Передача прошла в штрафную "Сити". Из ее центра футболист атаки "святых" наносил удар в дальний угол, но сфера не легла на ногу, полетев намного левее цели.

20' Армстронг сейчас по левому флангу пытался до снаряда добраться. Удалось ему даже прострелить в центр штрафной - Ортега контролировал ситуацию.

19' Снова неудачный пас следует у манчестерской команды в атаке. На сей раз Джек Грилиш был неточен. Его пас на Фодена получился крайне сильным.

18' Как-то увязла у нас игра на поле. В центре поля Фоден не смог удержать под своим контролем мяч. "Святым" помогла неразбериха в атаке у манчестерского коллектива.

16' Дженепо попытался накрутить двух соперников на фланге, но ошибся, прежде всего, сам. В итоге от футболиста "Саутгемптона" мяч за пределы поля выкатился.