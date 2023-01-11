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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Стадион: .
Саутгемптон
2:0
Перерыв
Манчестер Сити
0'
1:0
23' Гол
Мара Секу
25' Желтая карточка
Лавия Ромео
2:0
28' Гол
Дженепо Мусса

Ход матча

23'
Мара Секу
(Лянко Войнович)
1:0
25'
Лавия Ромео
 
28'
Дженепо Мусса
(Лавия Ромео)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 123
Саутгемптон 0.8% (1)
X 0% (0)
Манчестер Сити 99.2% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Манчестер Сити
13.00
5.40
5.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Базуну
Гэвин
4
Лянко
Войнович
6
Чалета-Цар
Дуе
22
Салису
Мохаммед
45
Лавия
Ромео
19
Дженепо
Мусса
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
2
Уокер-Питерс
Кайл
18
Мара
Секу
9
Армстронг
Адам
18
Ортега
Штефан
7
Канселу
Жоау
2
Уокер
Кайл
14
Лапорт
Эмерик
21
Гомес
Серхио
80
Палмер
Коул
4
Филлипс
Кэлвин
8
Гюндоган
Илкай
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
10
Грилиш
Джек
Саутгемптон
3-1-4-2
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Саутгемптон
Манчестер Сити

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
100%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

23 матча

13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
4:0
К
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
0.92

Среднее время на гол

82
98

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.92
1.82

Среднее время на гол

30
49

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

2.04
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

44
66

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 4 1
Дженепо Мусса 1 0.25
Мара Секу 1 0.25
Доминик Баллар 1 0.25
Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.25
Эльюнусси Мохамед 0 0
Лянко Войнович 0 0
Лавия Ромео 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 2 0.67
Аке Натан 1 0.33
Холанн Эрлинг 1 0.33
Альварес Хулиан 1 0.33
Де Брёйне Кевин 0 0
Родри Эрнандес 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 1 0
Лавия Ромео 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Грилиш Джек 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Саутгемптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
80%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3
Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1

Результаты матчей

Саутгемптон
Манчестер Сити

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1
1/8 финала
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
4 Чарльтон
3 Брайтон
1 Блэкберн
4 Ноттингем Форест
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
3 Манчестер Сити
2 Ливерпуль
1/4 финала
2 Ньюкасл
0 Лестер
3 Манчестер Юнайтед
0 Чарльтон
0 Ноттингем Форест
0 Вулверхэмптон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 2
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи "Саутгемптон" впереди. "Сити" уступает сопернику со счетом 0:2. Пока без шансов для "горожан".
  • 44'
    Уорд-Праус получил мяч на левом фланге. Пытался футболист выполнить прострел в центр штрафной, но там его никто не поддержал. Выбита сфера.
  • 43'
    Холанн, Силва и Марез наверняка у "Сити" во втором тайме появятся. Не хотел своих основных игроков в бой бросать Пеп, но, судя по всему, сделать это все же придется.
  • 42'
    Ничего не меняется на поле. "Манчестер Сити" все также с мячом на половине поля соперника. Активно с фланга на фланг коллектив Гвардиолы мяч перекатывает, не создавая голевых эпизодов в игре.
  • Угловой
    41'
    Подавали сейчас угловой с правого края сейчас игроки "Сити". Навесная передача пошла в центр штрафной, где Чалета-Цар снова снял верх, выбив мяч в сторону от рамки.
  • 39'
    В борьбе с Армстронгом Палмер простреливал мяч в штрафную соперника - на выходе сыграл голкипер, который сыграл на выходе, забрав мяч в перчатки.
  • 38'
    Подтолкнули Лянко сейчас в спину соперники, но рефери сделал вид, что не заметил фол. Разрешил он встречу продолжить соперникам. "Сити" с мячом остался.
  • 37'
    Продолжает команда хозяев прессинговать соперника, а игроки "Сити", такое ощущение, не понимают, какую стратегию игры клубу избрать.
  • Угловой
    35'
    Чалета-Цар сейчас на пути мяча оказывается. Грилиш выполнял выстрел по рамке соперника, но игрок "святых" вынес мяч на угловой. 
  • 34'
    Грилиш на левом фланге получил сейчас мяч, после чего выполнил передачу в центр штрафной - снова в руки вратарю. Нет впереди идей у манчестерцев.
  • 33'
    Ничего не получается у манчестерцев пока что. Какое-то затишье в атаке. Без продвижения вперед. Без ударом по воротам и обостряющих передач.
  • 31'
    Фоден к воротам соперника прошел, после чего пяткой попытался отыграть на партнера, которому не удалось до сферы добраться.
  • 30'
    Озадачен Гвардиола. Со своими помощниками он о чем-то общается. Очедно, что "Сити" нужно сейчас добавлять. Забивать два гола, но сделать это будет крайне непросто.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕНЕПО! 2:0!
    "Сити", ау? Великолепный гол 19-й номер "Саутгемптона" забивает. Сильно вышел из ворот Ортега, и увидел это немец. Пробил в итоге Дженепо, который забросил сферу за шиворот вратарю, которому мы все передаем горячий привет!
  • 27'
    УХ! Палмер сейчас попытался пробить по воротам соперника после прострела с левого края, но мяч он направил намного выше цели. Было крайне невзрачно.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья
      26'
      Лапорт, вполне вероятно, в своей штрафной фолил против соперника, роняя его на газон. Рефери не увидел в этой ситуации нарушения. Можно встречу продолжать.
    • Желтая карточка
      25'
      Лавия снес сейчас на газон Гюндогана, получив от рефери карточку желтого цвета. Откровенный фол был, который привел к свистку рефери и паузе в игре.
    • 23'
      Теперь будет интересно посмотреть, как "Сити" будет играть, пропустив гол в свои ворота. Будет интересно и за хозяевами встречи посмотреть. Закроются ли они?
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРА! 1:0!
      Вот это новости! Классная контратака прошла у "святых" по правой бровки. Резкая передача последовала в центр штрафной, откуда в касание Мара переправил мяч в правый от себя нижний угол! Ортега не достал!
    • Опасный момент
      21'
      Мара! Опасно получилось! Передача прошла в штрафную "Сити". Из ее центра футболист атаки "святых" наносил удар в дальний угол, но сфера не легла на ногу, полетев намного левее цели.
    • 20'
      Армстронг сейчас по левому флангу пытался до снаряда добраться. Удалось ему даже прострелить в центр штрафной - Ортега контролировал ситуацию.
    • 19'
      Снова неудачный пас следует у манчестерской команды в атаке. На сей раз Джек Грилиш был неточен. Его пас на Фодена получился крайне сильным.
    • 18'
      Как-то увязла у нас игра на поле. В центре поля Фоден не смог удержать под своим контролем мяч. "Святым" помогла неразбериха в атаке у манчестерского коллектива.
    • 16'
      Дженепо попытался накрутить двух соперников на фланге, но ошибся, прежде всего, сам. В итоге от футболиста "Саутгемптона" мяч за пределы поля выкатился.
    • 15'
      Упускают футболисты "Сити" сейчас мяч за пределы поля. Грилиш не достал не самую удобную передачу от партнера, упустив сферу за пределы футбольного газона.
    • 14'
      Оба наставника сейчас на ногах. Далеко не все нравится главным тренерам из того, что на футбольном поле происходит. Ждем хотя бы одного гола.
    • 12'
      На левом фланге мяч подхватили игроки "Сити". Передача на Гюндогана, который выполнил прострельный пас в центр штрафной - никого из партнеров в тот момент там не было.
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТ! Дженепо! Нанес он удар по воротам соперника сейчас после розыгрыша штрафного. Сфера полетела куда-то намного выше створа! Крайне неудачно получилось.
    • Угловой
      10'
      Два подряд угловых подали футболисты "Саутгемптона" у ворот соперника. Смогли футболисты горожан отбиться от наступлений противника.
    • Опасный момент
      8'
      Ортега после удара Чалеты-Цара вытянулся в струнку и выбил мяч на угловой! Удалось ему в этой ситуации спасти свой коллектив. Просто браво!
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! Палмер сумел найти Гюндогана на линии штрафной. Илкай покатил сферу в дальний угол рамки соперника, но получилось чуточку неточно. Было хорошо!
    • 6'
      Грилиш сейчас с левого края выполнял передачу в центр штрафной соперника - сыграл на выходе голкипер "Саутгемптона". Базуну был выше всех на линии вратарской.
    • Угловой
      5'
      Отработал сейчас в обороне Армстронг. Первый угловой заработали футболисты "Сити". Следует мягкий навес на линию вратарской - снимают верх оборонцы "святых".
    • 3'
      Ортега сейчас сыграл на выходе, сумев забрать сферу в свои перчатки. Удачно сыграно голкипером "Манчестер Сити", который является далеко не основным у горожан.
    • 2'
      Футболисты "Саутгемптона" вышли сегодня на газон в белых футболках и черных трусах. Игроки "Сити" в желто-синем обмундировании. Честно сказать, друг с другом игроки сливаются. Очень неудачный комплект форм.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Лавия Ромео сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Дженепо Мусса бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Лавия Ромео получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Лянко Войнович сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Секу Мара бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саутгемптон 2:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Саутгемптон
    0.8% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    99.2% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    30.1% (37)
    1:3 Манчестер Сити
    22.8% (28)
    1:2 Манчестер Сити
    19.5% (24)
    0:3 Манчестер Сити
    8.1% (10)
    0:4 Манчестер Сити
    3.3% (4)
    0:1 Манчестер Сити
    3.3% (4)
    1:4 Манчестер Сити
    2.4% (3)
    2:4 Манчестер Сити
    1.6% (2)
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    Манчестер Сити
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