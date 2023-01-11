Стадион: Сент-Мэрис.
2:0
Перерыв
Ход матча
23'
1:0
25'
28'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.97 Обе забьют – да
-
31
Базуну
Гэвин
45
Лавия
Ромео
18
Мара
Секу
21
Гомес
Серхио
80
Палмер
Коул
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оршич МиславПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джонс Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
История личных встреч
Саутгемптон
Манчестер Сити
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
100%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
23 матча
13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
0.92
Среднее время на гол
82
98
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
2.92
1.82
Среднее время на гол
30
49
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
2.04
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
44
66
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|4
|1
|Дженепо Мусса
|1
|0.25
|Мара Секу
|1
|0.25
|Доминик Баллар
|1
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|1 (1)
|0.25
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Лянко Войнович
|0
|0
|Лавия Ромео
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|2
|0.67
|Аке Натан
|1
|0.33
|Холанн Эрлинг
|1
|0.33
|Альварес Хулиан
|1
|0.33
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Саутгемптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
80%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3
Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1
Результаты матчей
Саутгемптон
Манчестер Сити
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.97 Обе забьют – да
-
Прогнозы на матч Саутгемптон 2:0 Манчестер Сити
Исход игры
Саутгемптон
0.8% (1)
Ничья
0% (0)
Манчестер Сити
99.2% (122)
Тотал 2.5
Больше
64.04% (73)
Меньше
35.96% (41)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
30.1% (37)
1:3 Манчестер Сити
22.8% (28)
1:2 Манчестер Сити
19.5% (24)
0:3 Манчестер Сити
8.1% (10)
0:4 Манчестер Сити
3.3% (4)
0:1 Манчестер Сити
3.3% (4)
1:4 Манчестер Сити
2.4% (3)
2:4 Манчестер Сити
1.6% (2)
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