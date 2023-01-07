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  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Стадион: .
Саутгемптон
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 38
Саутгемптон 0% (0)
X 0% (0)
Манчестер Сити 100% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Манчестер Сити
13.00
7.20
6.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саутгемптон
Манчестер Сити

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
100%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

23 матча

13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
4:0
К
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
0.92

Среднее время на гол

82
98

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.92
1.82

Среднее время на гол

30
49

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

2.04
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

44
66

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 4 1.33
Доминик Баллар 1 0.33
Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.33
Эльюнусси Мохамед 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 2 1
Аке Натан 1 0.5
Холанн Эрлинг 1 0.5
Альварес Хулиан 1 0.5
Де Брёйне Кевин 0 0
Родри Эрнандес 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Грилиш Джек 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Саутгемптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
80%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3
Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1

Результаты матчей

Саутгемптон
Манчестер Сити

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1
1/8 финала
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
4 Чарльтон
3 Брайтон
1 Блэкберн
4 Ноттингем Форест
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
3 Манчестер Сити
2 Ливерпуль
1/4 финала
0 Ньюкасл
0 Лестер
0 Манчестер Юнайтед
0 Чарльтон
0 Ноттингем Форест
0 Вулверхэмптон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2023, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Саутгемптон 0% (0)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 100% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Манчестер Сити
    13.00
    7.20
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Саутгемптон
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    100% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (22)
    Нет
    38.89% (14)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    28.9% (11)
    1:3 Манчестер Сити
    26.3% (10)
    1:2 Манчестер Сити
    23.7% (9)
    2:4 Манчестер Сити
    5.3% (2)
    0:3 Манчестер Сити
    5.3% (2)
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    Саутгемптон
    Манчестер Сити
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