Тур: 33. Стадион: Спортивный центр Цзиньцзяна. Главный судья: Li Ma
1:4
Конец матча
0'
0:1
9' ГолJinxian Wang
1:1
25' ГолDinghao Yan
1:2
56' ГолЧанчэн Чэн
1:3
61' Гол в свои воротаJiaheng Li
76' Желтая карточкаZhiyu Yan
1:4
78' ГолТан Лонг
90'+5
Ход матча
9'
0:1
25'
1:1
56'
1:2
61'
1:3
76'
77'
78'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
32
Shenping
Huo
14
Zili
Zhang
6
Yang
Li3
71
Langzhou
Liu
22
Afrden
Asqer
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
41
Bin
Xu
23
Jiaheng
Li
40
Kaiyuan
Tan
38
Ning
Lu
5
Jie
Sun
6
Guan
He
34
Yiran
He
24
Zhiyu
Yan
31
Weihui
Rao
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
- Основной состав
-
32 Shenping HuoВратарь
-
14 Zili ZhangЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
-
71 Langzhou LiuЗащитник
-
22 Afrden AsqerЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
41 Bin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Jiaheng LiНападающий
-
40 Kaiyuan TanНападающий
- Запасные игроки
-
42 Jihao Zhang
-
20 Shilong Wang
-
38 Rijin Chen
-
24 Xinjie He
-
75 Dachi Zhang
-
66 Jiahao Li
-
78 Hao Yang II
-
Главный тренер: Zhi Zheng
- Основной состав
-
38 Ning LuВратарь
-
5 Jie SunЗащитник
-
6 Guan HeЗащитник
-
34 Yiran HeЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
21 Qi CuiПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
39 Kaiyu Mao
-
25 Huapeng Wang
-
15 Dilemet Tudi
-
36 Chao Fan
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Чанчунь Ятай
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
16 матчей
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
3
1.56
Среднее время на гол
30
57
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.89
0.86
Среднее время на гол
101
105
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.81
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|9
|0.27
|Вэй Ши-Хао
|6 (2)
|0.18
|Dinghao Yan
|3 (1)
|0.09
|Ling Jie
|2 (1)
|0.06
|Mingmin Cai
|2
|0.06
|Jiaheng Li
|1
|0.03
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тан Лонг
|10
|0.3
|Сержиньо Солер
|10 (2)
|0.3
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.27
|Erik IV
|8
|0.24
|Jinxian Wang
|3
|0.09
|Чанчэн Чэн
|3
|0.09
|Цуль Петер
|1
|0.03
|Yufeng Zhang
|1
|0.03
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|Н'Длову Дино
|1
|0.03
|Guan He
|1
|0.03
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
|Yiran He
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shaocong Wu
|5
|2
|Afrden Asqer
|4
|2
|Вэй Ши-Хао
|7
|0
|Rijin Chen
|4
|1
|Dinghao Yan
|5
|0
|Yang Li3
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Shibo Liu
|3
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Чжан Сювэй
|2
|0
|Quanjiang Chen
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yufeng Zhang
|5
|0
|Weihui Rao
|4
|0
|Honglin Dong
|2
|1
|Guan He
|3
|0
|Huapeng Wang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Erik IV
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Shuaihang Feng
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Zhiyu Yan
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
13
11
Гуанчжоу Эвергранд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Чанчунь Ятай
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
30
16
Волевые поражения
2
14
Гуанчжоу Эвергранд
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Чанчунь Ятай
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
32
24
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
17
30
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
12%
6
20%
1-15
3
18%
6
20%
16-30
4
24%
3
10%
31-45
3
18%
6
20%
46-60
4
24%
4
13%
61-75
1
6%
5
17%
76-90
Пропущено
31
27
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 13
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
7
23%
6
22%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
4
13%
7
26%
61-75
7
23%
7
26%
76-90
Забито
7
20
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
26 Не забивали 22
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
1
14%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
31
20
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
13%
4
20%
1-15
10
32%
3
15%
16-30
2
6%
4
20%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
5
16%
6
30%
76-90
Забито
24
50
11 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 16
15 Не забивали 10
3
13%
8
16%
1-15
3
13%
12
24%
16-30
5
21%
7
14%
31-45
4
17%
10
20%
46-60
4
17%
8
16%
61-75
5
21%
5
10%
76-90
Пропущено
62
47
30 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 24
8
13%
5
11%
1-15
13
21%
5
11%
16-30
9
15%
10
21%
31-45
13
21%
6
13%
46-60
7
11%
8
17%
61-75
12
19%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
Чанчунь Ятай
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
15 раз 45%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Эвергранд
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
314
413
215
215
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
2211
330
1419
231
627
132
429
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|10
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5