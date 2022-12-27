Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Afrden Asqer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Afrden Asqer нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Afrden Asqer оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ning Lu взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Zili Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Яо Вейхуи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Yang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ох, нехорошо это выглядит. Yufeng Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Yufeng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Shenping Huo взял и забрал мяч на выходе

39' Jinxian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Liyu Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Yang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

33' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Afrden Asqer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Ning Lu взял и забрал мяч на выходе

29' Afrden Asqer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Liyu Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Bin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Qi Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Dinghao Yan забивает с правой ноги!

25' Вэй Ши-Хао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Вэй Ши-Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Команда Чанчунь Ятай довольна результатом к этому моменту.

23' Shenping Huo взял и забрал мяч на выходе

22' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Вэй Ши-Хао . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Liyu Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Shenping Huo взял и забрал мяч на выходе

14' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Zili Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Чанчэн Чэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Liyu Yang выиграл воздушное противоборство у Яо Вейхуи.

11' Langzhou Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Команда Чанчунь Ятай забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Jinxian Wang первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

7' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Чанчэн Чэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Jie Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Afrden Asqer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре