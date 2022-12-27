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Китай: Суперлига
2022

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Гуанчжоу Эвергранд
1:4
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
0:1
9' Гол
Jinxian Wang
1:1
25' Гол
Dinghao Yan
1:2
56' Гол
Чанчэн Чэн
1:3
61' Гол в свои ворота
Jiaheng Li
76' Желтая карточка
Zhiyu Yan
1:4
78' Гол
Тан Лонг
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Jinxian Wang
(Guan He)
25'
Dinghao Yan
(Вэй Ши-Хао)
1:1
56'
1:2
Чанчэн Чэн
(Yiran He)
61'
1:3
Jiaheng Li
67'
Shilong Wang
Zili Zhang
 
67'
 
Chengjian Liao
Jie Sun
67'
Hao Yang II
Jiaheng Li
 
73'
Xinjie He
Bin Xu
 
76'
 
Zhiyu Yan
77'
 
Dilemet Tudi
Чанчэн Чэн
77'
 
Chao Fan
Yufeng Zhang
78'
1:4
Тан Лонг
86'
 
Huapeng Wang
Weihui Rao
90'
Dachi Zhang
Kaiyuan Tan
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

32
Shenping
Huo
14
Zili
Zhang
6
Yang
Li3
71
Langzhou
Liu
22
Afrden
Asqer
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
41
Bin
Xu
7
Вэй
Ши-Хао
23
Jiaheng
Li
40
Kaiyuan
Tan
38
Ning
Lu
5
Jie
Sun
6
Guan
He
34
Yiran
He
24
Zhiyu
Yan
31
Weihui
Rao
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Чанчунь Ятай
5-3-2

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Чанчунь Ятай

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
0:2
С
3:2
С
5:0
С
3:1
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
6:1
С
1:2

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

3
1.56

Среднее время на гол

30
57

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.86

Среднее время на гол

101
105

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.81
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 9 0.27
Вэй Ши-Хао 6 (2) 0.18
Dinghao Yan 3 (1) 0.09
Ling Jie 2 (1) 0.06
Mingmin Cai 2 0.06
Jiaheng Li 1 0.03
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 10 0.3
Сержиньо Солер 10 (2) 0.3
Неграо Жуниор 9 (1) 0.27
Erik IV 8 0.24
Jinxian Wang 3 0.09
Чанчэн Чэн 3 0.09
Цуль Петер 1 0.03
Yufeng Zhang 1 0.03
Окоре Жорес 1 0.03
Н'Длову Дино 1 0.03
Guan He 1 0.03
Chengjian Liao 0 0
Weihui Rao 0 0
Qi Cui 0 0
Yiran He 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shaocong Wu 5 2
Afrden Asqer 4 2
Вэй Ши-Хао 7 0
Rijin Chen 4 1
Dinghao Yan 5 0
Yang Li3 5 0
Yu Hou 5 0
Shibo Liu 3 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Хайо Ронг 2 0
Liyn Yang 2 0
Чжан Сювэй 2 0
Quanjiang Chen 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Bowen Huang2 1 0
Shilong Wang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Mingmin Cai 1 0
Bo Fu 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yufeng Zhang 5 0
Weihui Rao 4 0
Honglin Dong 2 1
Guan He 3 0
Huapeng Wang 3 0
Jie Sun 1 1
Erik IV 2 0
Pengfei Han 2 0
Qi Cui 2 0
Shuaihang Feng 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Zhiyu Yan 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

13
11
Гуанчжоу Эвергранд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Чанчунь Ятай
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

30
16

Волевые поражения

2
14
Гуанчжоу Эвергранд
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Чанчунь Ятай
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

32
24

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

17
30
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
12%
6
20%
1-15
3
18%
6
20%
16-30
4
24%
3
10%
31-45
3
18%
6
20%
46-60
4
24%
4
13%
61-75
1
6%
5
17%
76-90

Пропущено

31
27
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 13
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
7
23%
6
22%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
4
13%
7
26%
61-75
7
23%
7
26%
76-90

Забито

7
20
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
26 Не забивали 22
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
1
14%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

31
20
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
13%
4
20%
1-15
10
32%
3
15%
16-30
2
6%
4
20%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
5
16%
6
30%
76-90

Забито

24
50
11 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 16
15 Не забивали 10
3
13%
8
16%
1-15
3
13%
12
24%
16-30
5
21%
7
14%
31-45
4
17%
10
20%
46-60
4
17%
8
16%
61-75
5
21%
5
10%
76-90

Пропущено

62
47
30 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 24
8
13%
5
11%
1-15
13
21%
5
11%
16-30
9
15%
10
21%
31-45
13
21%
6
13%
46-60
7
11%
8
17%
61-75
12
19%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
15 раз 45%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Эвергранд
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
4
13
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
11
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
22
11
3
30
1.5
14
19
2
31
2.5
6
27
1
32
3.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 33 24 3 6 84 - 29 75
2.
Ухань Три Таунс
 32 23 3 6 86 - 28 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 32 17 11 4 60 - 26 62
4.
Шанхай СИПГ
 33 19 5 9 51 - 25 62
5.
Ченду Беттер Сити
 33 17 11 5 46 - 28 62
6.
Бэйцзин Гоань
 33 17 7 9 57 - 46 58
7.
Хэнань Цзянье
 33 16 8 9 56 - 32 56
8.
Шанхай Шеньхуа
 33 13 11 9 40 - 34 50
9.
Тянцзинь Тэда
 33 14 7 12 45 - 39 49
10.
Далянь Ифан
 33 13 9 11 51 - 47 48
11.
Мэйчжоу Хакка
 33 13 7 13 42 - 41 46
12.
Чанчунь Ятай
 33 11 11 11 49 - 46 44
13.
Шицзячжуан
 33 10 11 12 43 - 50 41
14.
Шэньчжэнь
 33 9 3 21 29 - 72 30
15.
Ухань Цзалл
 33 8 4 21 34 - 67 28
16.
Гуанчжоу Фули
 33 5 5 23 28 - 60 20
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 33 3 8 22 24 - 62 17
18.
Хэбей Форчун
 33 2 0 31 18 - 111 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 16 14 1 1 49 - 7 43
2.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
3.
Хэнань Цзянье
 17 10 2 5 34 - 17 32
4.
Шанхай СИПГ
 16 10 2 4 27 - 10 32
5.
Ченду Беттер Сити
 16 8 7 1 30 - 14 31
6.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
7.
Бэйцзин Гоань
 17 8 4 5 28 - 22 28
8.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
9.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
10.
Тянцзинь Тэда
 17 7 4 6 23 - 17 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шицзячжуан
 17 3 8 6 13 - 20 17
14.
Шэньчжэнь
 17 5 1 11 13 - 32 16
15.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 17 2 5 10 17 - 31 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 17 13 2 2 36 - 10 41
2.
Шаньдун Тайшань
 17 10 2 5 35 - 22 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Шанхай СИПГ
 17 9 3 5 24 - 15 30
5.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
6.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
7.
Шанхай Шеньхуа
 17 6 7 4 23 - 19 25
8.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
9.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
10.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
11.
Чанчунь Ятай
 16 6 6 4 30 - 27 24
12.
Далянь Ифан
 16 6 4 6 24 - 25 22
13.
Мэйчжоу Хакка
 17 5 4 8 13 - 23 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 16 4 0 12 15 - 34 12
16.
Гуанчжоу Фули
 17 2 3 12 13 - 28 9
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 17 0 0 17 7 - 54 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 10
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
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