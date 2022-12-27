Тур: 33. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Zhe Wang
0:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолWenjie Song
0:2
45' ГолPeng Wang
49' Желтая карточкаLei Liao
68' Желтая карточкаChengru Wu
71' Желтая карточкаRuifeng Huang
81' Желтая карточкаGong Zhang
0:3
89' ГолГильерме Маркес
90'+5
Ход матча
15'
0:1
45'
0:2
49'
68'
71'
81'
89'
0:3
89'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
24
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
12
Lei
Liao
23
Xingyu
Wu
19
Yue
Xu
77
Li
Ning
14
Yuan
Zhang2
33
Yuezheng
Du
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
43
Jiqiang
Liu
17
Yuncheng
Fu
15
Peng
Wang
37
Yongjun
Wen
28
Chengru
Wu
29
Wenjie
Song
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
12 Lei LiaoЗащитник
-
23 Xingyu WuПолузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Li NingПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
31 Minzhe Wei
-
17 Hao Fu
-
20 Yue Liu
-
35 Lu Wentao
-
88 Lu Jiaqiang
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
43 Jiqiang LiuЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
-
15 Peng WangЗащитник
-
37 Yongjun WenЗащитник
-
28 Chengru WuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Запасные игроки
-
9 Hong GuiНападающий
-
24 Jianian Tang
-
-
38 Yongjia Li
-
-
-
-
49 Chuqi Huang
-
Главный тренер: Weifeng Li
История личных встреч
Шэньчжэнь
Гуанчжоу Фули
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|8 (1)
|0.24
|Лин Гао
|4
|0.12
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.06
|Алессандрини Ромен
|2
|0.06
|Shuai Pei
|2
|0.06
|Yuanyi Li
|1
|0.03
|Yeljan Shinar
|1
|0.03
|Чжипэн Цзян
|1
|0.03
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.03
|Boyu Yang
|1
|0.03
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.03
|Юань Миньчэн
|1
|0.03
|Yuan Zhang2
|1
|0.03
|Yue Xu
|1
|0.03
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|6 (1)
|0.18
|Wenjie Song
|5
|0.15
|Hong Gui
|3
|0.09
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.09
|Tixiang Li
|1
|0.03
|Zhizhao Chen
|1
|0.03
|Jown Cardona
|1
|0.03
|Chengru Wu
|1
|0.03
|Yongjun Wen
|1
|0.03
|Feiya Chang
|1
|0.03
|Jihong Jiang
|1
|0.03
|Peng Wang
|1
|0.03
|Chun Lok Than
|1
|0.03
|Gong Zhang
|1
|0.03
|Yongjia Li
|1
|0.03
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Лим Чхэ-Мин
|4
|0
|Haolun Mi
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Boyu Yang
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Yue Xu
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Qiang Jin
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Lei Liao
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|10
|0
|Tixiang Li
|4
|1
|Jihong Jiang
|5
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Yuncheng Fu
|4
|0
|Wenjie Song
|3
|0
|Гильерме Маркес
|3
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Weifeng Li
|2
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Yunlong Fan
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Chengru Wu
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Гуанчжоу Фули
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
6
Шэньчжэнь
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Гуанчжоу Фули
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
30
28
Волевые поражения
11
9
Шэньчжэнь
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Гуанчжоу Фули
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
33
28
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
26 Не забивали 25
3
25%
1
8%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
33
28
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
6
18%
3
11%
1-15
5
15%
5
18%
16-30
5
15%
7
25%
31-45
4
12%
5
18%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
8
24%
4
14%
76-90
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
6
35%
1
6%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Пропущено
36
31
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
5
14%
5
16%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
4
11%
7
23%
31-45
8
22%
6
19%
46-60
8
22%
3
10%
61-75
6
17%
5
16%
76-90
Забито
29
29
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
14%
3
10%
1-15
7
24%
4
14%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
2
7%
8
28%
76-90
Пропущено
69
59
30 В 1-м тайме 32
39 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 27
11
16%
8
14%
1-15
10
14%
10
17%
16-30
9
13%
14
24%
31-45
12
17%
11
19%
46-60
13
19%
7
12%
61-75
14
20%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2
Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 4:1 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Гуанчжоу Фули
Точный счет
0:2
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
0:3
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Гуанчжоу Фули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
106
512
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
89
511
215
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
1815
1023
528
132
330
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|10
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5