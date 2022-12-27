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Китай: Суперлига
2022

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Zhe Wang
Шэньчжэнь
0:3
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
15' Гол
Wenjie Song
0:2
45' Гол
Peng Wang
49' Желтая карточка
Lei Liao
68' Желтая карточка
Chengru Wu
71' Желтая карточка
Ruifeng Huang
81' Желтая карточка
Gong Zhang
0:3
89' Гол
Гильерме Маркес
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Wenjie Song
(Chengru Wu)
45'
Yue Liu
Xingyu Wu
 
45'
0:2
Peng Wang
49'
Lei Liao
 
68'
 
Chengru Wu
68'
 
Chuqi Huang
Chengru Wu
71'
Ruifeng Huang
 
81'
 
Gong Zhang
86'
 
Jinliang Zhang
Gong Zhang
89'
0:3
Гильерме Маркес
(Wenjie Song)
89'
Lu Jiaqiang
Lei Liao
 
89'
Hao Fu
Li Ning
 
90'
 
Liangkuan Jin
Jiqiang Liu
90'
 
Chuanbin Ling
Peng Wang
90'
 
Peizhao Huang
Wenjie Song

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

24
Дун
Хэнъи
2
Yeljan
Shinar
13
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
12
Lei
Liao
23
Xingyu
Wu
19
Yue
Xu
30
Ruifeng
Huang
77
Li
Ning
14
Yuan
Zhang2
33
Yuezheng
Du
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
43
Jiqiang
Liu
17
Yuncheng
Fu
15
Peng
Wang
37
Yongjun
Wen
28
Chengru
Wu
12
Гильерме
Маркес
4
Gong
Zhang
7
Jown
Cardona
29
Wenjie
Song
Шэньчжэнь
4-4-2
Гуанчжоу Фули
5-4-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Гуанчжоу Фули

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
4:0
С
3:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 8 (1) 0.24
Лин Гао 4 0.12
Wai-Tsun Dai 2 0.06
Алессандрини Ромен 2 0.06
Shuai Pei 2 0.06
Yuanyi Li 1 0.03
Yeljan Shinar 1 0.03
Чжипэн Цзян 1 0.03
Haolun Mi 1 (1) 0.03
Boyu Yang 1 0.03
Лим Чхэ-Мин 1 0.03
Юань Миньчэн 1 0.03
Yuan Zhang2 1 0.03
Yue Xu 1 0.03
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 6 (1) 0.18
Wenjie Song 5 0.15
Hong Gui 3 0.09
Chugui Ye 3 (1) 0.09
Tixiang Li 1 0.03
Zhizhao Chen 1 0.03
Jown Cardona 1 0.03
Chengru Wu 1 0.03
Yongjun Wen 1 0.03
Feiya Chang 1 0.03
Jihong Jiang 1 0.03
Peng Wang 1 0.03
Chun Lok Than 1 0.03
Gong Zhang 1 0.03
Yongjia Li 1 0.03
Мяо Тан 0 0
Йи Тенг 0 0
Jiajun Liao 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Лим Чхэ-Мин 4 0
Haolun Mi 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Ачеампонг Франк 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Boyu Yang 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Yue Xu 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Dalun Zheng 1 0
Чжан Лу 1 0
Qiang Jin 1 0
Haofeng Xu 1 0
Lei Liao 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 10 0
Tixiang Li 4 1
Jihong Jiang 5 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 4 0
Yuncheng Fu 4 0
Wenjie Song 3 0
Гильерме Маркес 3 0
Peng Wang 3 0
Jiaqi Han 3 0
Weifeng Li 2 0
Мяо Тан 2 0
Jiajun Liao 2 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Yunlong Fan 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Chengru Wu 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Гуанчжоу Фули
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6
Шэньчжэнь
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Гуанчжоу Фули
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

30
28

Волевые поражения

11
9
Шэньчжэнь
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Гуанчжоу Фули
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

33
28

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
26 Не забивали 25
3
25%
1
8%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

33
28
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
6
18%
3
11%
1-15
5
15%
5
18%
16-30
5
15%
7
25%
31-45
4
12%
5
18%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
8
24%
4
14%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
6
35%
1
6%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Пропущено

36
31
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
5
14%
5
16%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
4
11%
7
23%
31-45
8
22%
6
19%
46-60
8
22%
3
10%
61-75
6
17%
5
16%
76-90

Забито

29
29
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
14%
3
10%
1-15
7
24%
4
14%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
2
7%
8
28%
76-90

Пропущено

69
59
30 В 1-м тайме 32
39 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 27
11
16%
8
14%
1-15
10
14%
10
17%
16-30
9
13%
14
24%
31-45
12
17%
11
19%
46-60
13
19%
7
12%
61-75
14
20%
9
15%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2
Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 4:1 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Гуанчжоу Фули

Точный счет

0:2
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
0:3
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Гуанчжоу Фули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
9
5
11
1.5
2
15
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
18
15
10
23
1.5
5
28
1
32
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 33 24 3 6 84 - 29 75
2.
Ухань Три Таунс
 32 23 3 6 86 - 28 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 32 17 11 4 60 - 26 62
4.
Шанхай СИПГ
 33 19 5 9 51 - 25 62
5.
Ченду Беттер Сити
 33 17 11 5 46 - 28 62
6.
Бэйцзин Гоань
 33 17 7 9 57 - 46 58
7.
Хэнань Цзянье
 33 16 8 9 56 - 32 56
8.
Шанхай Шеньхуа
 33 13 11 9 40 - 34 50
9.
Тянцзинь Тэда
 33 14 7 12 45 - 39 49
10.
Далянь Ифан
 33 13 9 11 51 - 47 48
11.
Мэйчжоу Хакка
 33 13 7 13 42 - 41 46
12.
Чанчунь Ятай
 33 11 11 11 49 - 46 44
13.
Шицзячжуан
 33 10 11 12 43 - 50 41
14.
Шэньчжэнь
 33 9 3 21 29 - 72 30
15.
Ухань Цзалл
 33 8 4 21 34 - 67 28
16.
Гуанчжоу Фули
 33 5 5 23 28 - 60 20
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 33 3 8 22 24 - 62 17
18.
Хэбей Форчун
 33 2 0 31 18 - 111 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 16 14 1 1 49 - 7 43
2.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
3.
Хэнань Цзянье
 17 10 2 5 34 - 17 32
4.
Шанхай СИПГ
 16 10 2 4 27 - 10 32
5.
Ченду Беттер Сити
 16 8 7 1 30 - 14 31
6.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
7.
Бэйцзин Гоань
 17 8 4 5 28 - 22 28
8.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
9.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
10.
Тянцзинь Тэда
 17 7 4 6 23 - 17 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шицзячжуан
 17 3 8 6 13 - 20 17
14.
Шэньчжэнь
 17 5 1 11 13 - 32 16
15.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 17 2 5 10 17 - 31 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 17 13 2 2 36 - 10 41
2.
Шаньдун Тайшань
 17 10 2 5 35 - 22 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Шанхай СИПГ
 17 9 3 5 24 - 15 30
5.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
6.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
7.
Шанхай Шеньхуа
 17 6 7 4 23 - 19 25
8.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
9.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
10.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
11.
Чанчунь Ятай
 16 6 6 4 30 - 27 24
12.
Далянь Ифан
 16 6 4 6 24 - 25 22
13.
Мэйчжоу Хакка
 17 5 4 8 13 - 23 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 16 4 0 12 15 - 34 12
16.
Гуанчжоу Фули
 17 2 3 12 13 - 28 9
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 17 0 0 17 7 - 54 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 10
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 58%, Гуанчжоу Фули: 42%.
    • 89'
      Тактическая замена. Ning Li уходит с поля и его заменяет Hao Fu
    • 89'
      Тактическая замена. Lei Liao уходит с поля и его заменяет Jiaqiang Lu
    • 89'
      Yongjun Wen сделал ключевой пас для гола!
    • 89'
      Wenjie Song сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      89'
      Г О О О О О Л - Гильерме Маркес из команды Гуанчжоу Фули легко посылает мяч в пустые ворота левой! Гильерме Маркес легко с этим справился!
    • 89'
      Wenjie Song создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Jinliang Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 87'
      Ning Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      87'
      Гильерме Маркес из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с левого угла.
    • 86'
      Тактическая замена. Gong Zhang уходит с поля и его заменяет Jinliang Zhang
    • 86'
      Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 58%, Гуанчжоу Фули: 42%.
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Yuan Zhang из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Гильерме Маркес
    • 83'
      Гуанчжоу Фули начинает контратаку
    • 83'
      Jiqiang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Jiqiang Liu из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      81'
      Gong Zhang тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      81'
      Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули заходит слишком далеко, он валит Yuan Zhang.
    • 81'
      Yue Xu из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Jown Cardona выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 58%, Гуанчжоу Фули: 42%.
    • 80'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Чжаб Юан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Гуанчжоу Фули начинает контратаку
    • 79'
      Yuncheng Fu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 78'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Йи Тенг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Yue Liu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 77'
      Lei Liao из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Ning Li из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      77'
      Jown Cardona навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Матч возобновлен
    • 76'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Травма, повреждение
      76'
      Ning Li возвращается на поле.
    • 76'
      Хорошую попытку сделал Jown Cardona. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 75'
      Гильерме Маркес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 75'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 75'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 75'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 59%, Гуанчжоу Фули: 41%.
    • Травма, повреждение
      75'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ning Li получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      74'
      Ning Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 73'
      Yeljan Shinar выиграл воздушное противоборство у Jown Cardona.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 73'
      Yue Liu из команды Шэньчжэнь наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 72'
      Peng Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 72'
      Гильерме Маркес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Желтая карточка
      71'
      Ruifeng Huang тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      71'
      Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь заходит слишком далеко, он валит Гильерме Маркес.
    • 71'
      Jiqiang Liu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Йи Тенг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 58%, Гуанчжоу Фули: 42%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 69'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Тактическая замена. Chengru Wu уходит с поля и его заменяет Chuqi Huang
    • Желтая карточка
      68'
      Судье надоело, что Chengru Wu тянет время и он наказал его горчичником
    • 67'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 66'
      Yeljan Shinar ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 57%, Гуанчжоу Фули: 43%.
    • 65'
      Jiaqi Han из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Yuncheng Fu из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      64'
      Yongjun Wen наказан за толчок Yue Liu
    • Фол, нарушение
      63'
      Yuncheng Fu из команды Гуанчжоу Фули заходит слишком далеко, он валит Ning Li.
    • 63'
      Yeljan Shinar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Chengru Wu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 61'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Yuan Zhang и попал в перекладину!
    • 61'
      Yeljan Shinar создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 55%, Гуанчжоу Фули: 45%.
    • 60'
      Гильерме Маркес из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Chengru Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Lei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 58'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Хорошую попытку сделал Ning Li. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 56'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 55'
      Wenjie Song оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 55'
      Гуанчжоу Фули начинает контратаку
    • 55'
      Chengru Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 56%, Гуанчжоу Фули: 44%.
    • 54'
      Yuncheng Fu нанес удар головой, но Chunyu Dong спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      54'
      Гильерме Маркес из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
    • 54'
      Хорошую попытку сделал Гильерме Маркес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 54'
      Wenjie Song создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 51'
      Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 54%, Гуанчжоу Фули: 46%.
    • Травма, повреждение
      49'
      Chengru Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      49'
      Lei Liao совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      49'
      Безумный фол. Lei Liao грубо играет против соперника. Пострадал Chengru Wu
    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Yuncheng Fu
    • 47'
      Yeljan Shinar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      46'
      Yue Liu из команды Шэньчжэнь в офсайде
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Гуанчжоу Фули играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 53%, Гуанчжоу Фули: 47%.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Peng Wang из команды Гуанчжоу Фули правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 46'
      Wenjie Song выиграл воздушное противоборство у Haofeng Xu.
    • 46'
      Гильерме Маркес из команды Гуанчжоу Фули своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 46'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 54%, Гуанчжоу Фули: 46%.
    • 46'
      Yeljan Shinar ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Гильерме Маркес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Haofeng Xu успешно блокирует удар.
    • 46'
      Wenjie Song из команды Гуанчжоу Фули нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 45'
      Xingyu Wu получил травму и заменен. Yue Liu выходит на поле.
    • 45'
      Jown Cardona оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Chengru Wu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      43'
      Yeljan Shinar возвращается на поле.
    • 43'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Yeljan Shinar получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      42'
      Yeljan Shinar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Yuan Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 55%, Гуанчжоу Фули: 45%.
    • 40'
      Yuncheng Fu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 39'
      Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Chengru Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      39'
      Peng Wang наказан за толчок Lei Liao
    • 38'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Yuncheng Fu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Xingyu Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 36'
      Wenjie Song из команды Гуанчжоу Фули не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 36'
      Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Wenjie Song пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем
    • 36'
      Jown Cardona выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Шэньчжэнь начинает контратаку
    • 35'
      Yuezheng Du выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      35'
      Гильерме Маркес из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
    • 35'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 54%, Гуанчжоу Фули: 46%.
    • 35'
      Haofeng Xu из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      34'
      Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь заходит слишком далеко, он валит Wenjie Song.
    • 34'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Xingyu Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Ruifeng Huang
    • 31'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      31'
      Ning Li наказан за толчок Peng Wang
    • 31'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 54%, Гуанчжоу Фули: 46%.
    • 30'
      Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Гильерме Маркес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Чжаб Юан наказан за толчок Wenjie Song
    • 28'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Haofeng Xu ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Xingyu Wu наказан за толчок Yongjun Wen
    • 26'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 25'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 58%, Гуанчжоу Фули: 42%.
    • 25'
      Chengru Wu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Jown Cardona создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Xingyu Wu из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Gong Zhang
    • 25'
      Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Ning Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 21'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 58%, Гуанчжоу Фули: 42%.
    • 20'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Yuncheng Fu успешно блокирует удар.
    • 20'
      Xingyu Wu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Jown Cardona из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Xingyu Wu
    • 19'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Jiaqi Han из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Гильерме Маркес из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Yuezheng Du
    • 17'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 16'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Команда Гуанчжоу Фули забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 52%, Гуанчжоу Фули: 48%.
    • 15'
      Chengru Wu сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Wenjie Song забивает с левой ноги!
    • 15'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 14'
      Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Гильерме Маркес из команды Гуанчжоу Фули своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 11'
      Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Jown Cardona из команды Гуанчжоу Фули своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 38%, Гуанчжоу Фули: 62%.
    • 10'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      9'
      Lei Liao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Йи Тенг успешно блокирует удар.
    • 9'
      Ning Li нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Ruifeng Huang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Xingyu Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Jown Cardona выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Yuncheng Fu из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • Фол, нарушение
      6'
      Haofeng Xu задерживает мяч рукой
    • 6'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 24%, Гуанчжоу Фули: 76%.
    • 5'
      Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Chengru Wu
    • 4'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Xingyu Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Haofeng Xu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Jown Cardona выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      3'
      Jown Cardona наказан за толчок Ning Li
    • 2'
      Yongjun Wen выиграл воздушное противоборство у Yuan Zhang.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 2'
      Шанс! Chengru Wu из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
    • 2'
      Chengru Wu выиграл воздушное противоборство у Xingyu Wu.
    • Угловой
      2'
      Гильерме Маркес из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
    • 1'
      Ning Li ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinjiang Football Training Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 0:3 Гуанчжоу Фули онлайн

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