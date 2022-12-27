Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Jinliang Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Ning Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Jiqiang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Gong Zhang тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

81' Jown Cardona выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Yuncheng Fu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Yue Liu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Lei Liao из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Jown Cardona навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Хорошую попытку сделал Jown Cardona . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Гильерме Маркес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Ох, нехорошо это выглядит. Ning Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Ning Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Yue Liu из команды Шэньчжэнь наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

72' Peng Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Гильерме Маркес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Ruifeng Huang тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

70' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Судье надоело, что Chengru Wu тянет время и он наказал его горчичником

67' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

63' Yeljan Shinar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Chengru Wu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Yuan Zhang и попал в перекладину!

61' Yeljan Shinar создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Chengru Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Lei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Ning Li . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

55' Wenjie Song оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Chengru Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Yuncheng Fu нанес удар головой, но Chunyu Dong спокойно отбил мяч.

54' Хорошую попытку сделал Гильерме Маркес . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Wenjie Song создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновлен

49' Chengru Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Lei Liao совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Безумный фол. Lei Liao грубо играет против соперника. Пострадал Chengru Wu

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Yeljan Shinar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.