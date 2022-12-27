Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Aidi Fulangxisi получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Aidi Fulangxisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Оооо... вот это был удар! Xin Luo должен был забить с этой позиции.

44' Xin Luo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Zichang Huang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Оооо... вот это был удар! Shenglong Jiang должен был забить с этой позиции.

41' Shenglong Jiang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Denny Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хорошую попытку сделал Junchen Zhou . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Матч возобновлен

30' Jianrong Zhu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Синьли Пэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Yixin Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Оооо... вот это был удар! Jianrong Zhu должен был забить с этой позиции.

17' Jianrong Zhu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Qinghao Xue взял и забрал мяч на выходе

12' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Межеевски Адриан пробует нанести удар издали, но Qinghao Xue держит все под контролем

8' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

3' Оооо... вот это был удар! Межеевски Адриан должен был забить с этой позиции.

3' Межеевски Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола