Тур: 33. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Memetjan Ahmat
1:1
Конец матча
0'
52' Undefined phrase: football_event_Longhai He
1:0
60' ПенальтиШангуань Ван
1:1
87' ГолLonghai He
90' Undefined phrase: football_event_Haijian Wang
90'+6
Ход матча
52'
60'
1:0
72'
87'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
68
Runze
Zhou
37
Junwei
Zheng
32
Dong
Han
31
Qinghao
Xue
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
29
Junchen
Zhou
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
30
Longhai
He
27
Jianrong
Zhu
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
68 Runze ZhouЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Junwei ZhengНападающий
-
32 Dong HanНападающий
- Запасные игроки
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
-
-
15 Zhixuan Du
-
22 Haoran Wang
-
27 Ziyi Niu
-
28 Ма Ксянгью
-
29 Yihao Zhong
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
31 Qinghao XueВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
-
29 Junchen ZhouПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
30 Longhai HeНападающий
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
-
34 Zexiang Yang
-
35 Yue Zhu
-
42 Zhixin Jiang
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Шанхай Шеньхуа
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
7.1%
60.7%
32.2%
2 победы 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.39
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
84
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|10
|0.3
|Zichang Huang
|6
|0.18
|Yihao Zhong
|6
|0.18
|Межеевски Адриан
|5 (1)
|0.15
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.15
|Шангуань Ван
|3 (2)
|0.09
|Shuai Yang2
|3
|0.09
|Каррильо Гидо
|2 (1)
|0.06
|Пина Томас
|2
|0.06
|Dong Han
|2
|0.06
|Keqiang Chen
|2
|0.06
|Шунич Тони
|1
|0.03
|Boxuan Feng
|1
|0.03
|Zhao Ke
|1
|0.03
|Yuhao Zhao
|1
|0.03
|Ма Ксянгью
|1
|0.03
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.03
|Ziyi Niu
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|8
|0.24
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.15
|Ханчао Ю
|5
|0.15
|Xu Yang I
|4
|0.12
|Цао Юньдин
|3
|0.09
|Ruofan Liu
|2
|0.06
|Haijian Wang
|2
|0.06
|Longhai He
|2
|0.06
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.06
|Jinhao Bi
|1
|0.03
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.03
|У Си
|1 (1)
|0.03
|Н'Думбу Александр
|1
|0.03
|Zexiang Yang
|1
|0.03
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0.03
|Denny Wang
|1
|0.03
|Shenglong Jiang
|0
|0
|Jiajun Bai
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Junchen Zhou
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|7
|1
|Шангуань Ван
|7
|0
|Yihao Zhong
|7
|0
|Xin Luo
|4
|1
|Шунич Тони
|5
|0
|Пина Томас
|4
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Shuai Yang2
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Boxuan Feng
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Yixin Liu
|2
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|7
|0
|Xu Yang I
|4
|1
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Baojie Zhu
|4
|0
|Jianrong Zhu
|4
|0
|Zhen Ma
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Yougang Xu
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Shilin Sun
|2
|0
|Lu Zhang I
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Цао Юньдин
|0
|1
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Ruofan Liu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Шанхай Шеньхуа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
5
11
Хэнань Цзянье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Шанхай Шеньхуа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
19
15
Хэнань Цзянье
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
24
26
Голы по времени матча
Забито
31
23
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
4
13%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
8
26%
5
22%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
10
32%
6
26%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
4
24%
5
25%
76-90
Забито
22
18
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
7
32%
6
33%
61-75
5
23%
3
17%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
20%
2
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
33%
6
43%
76-90
Забито
53
41
21 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
5
9%
4
10%
1-15
4
8%
6
15%
16-30
12
23%
6
15%
31-45
7
13%
9
22%
46-60
10
19%
7
17%
61-75
15
28%
9
22%
76-90
Пропущено
32
34
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
6
19%
4
12%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
5
16%
1
3%
31-45
3
9%
8
24%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
9
28%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
107
412
710
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
79
710
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
276
1716
1122
1023
231
231
132
132
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|10
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5