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Китай: Суперлига
2022

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Ченду Беттер Сити
3:1
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
0:1
45' Гол
Форбс Браун
1:1
57' Гол
Ромуло
70' Желтая карточка
Chen Yuhao
74' Желтая карточка
Жуй Ган
75' Желтая карточка
Xuan Han
2:1
80' Гол
Фелипе
3:1
82' Гол
Фелипе
90'+4

Ход матча

32'
Mutellip Iminqari
Jianbin Li
 
45'
0:1
Форбс Браун
46'
Фелипе
Ган Чао
 
57'
Ромуло
(Ху Хетао)
1:1
70'
 
Chen Yuhao
74'
Жуй Ган
 
75'
 
Xuan Han
80'
Фелипе
2:1
82'
Фелипе
(Ким Мин-У)
3:1
83'
 
Chao Li
Shangkun Liu
83'
 
Jingbin Wang
Xuan Han
84'
 
Huajun Zhang
Rentian Hu
86'
Лю2 Бин
Салданья
 
90'
Тан Синь
Ruibao Hu
 
90'
Ху Цзин
Ху Хетао
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

33
Чжан
Янь
4
Jianbin
Li
36
Гоу
Чжунчен
5
Ruibao
Hu
17
Жуй
Ган
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Салданья
2
Ху
Хетао
22
Zhenqiang
Zhang
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
32
Chen
Yuhao
12
Shangkun
Liu
11
Rentian
Hu
18
Aoshuang
Nie
33
Chongqiu
Ye
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Ухань Цзалл
5-4-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Ухань Цзалл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 11 (1) 0.33
Фелипе 7 0.21
Ким Мин-У 4 0.12
Салданья 2 0.06
У Гуйчао 2 0.06
Zhuoyi Feng 2 0.06
Ruibao Hu 2 0.06
Лю Тао 2 0.06
Гоу Чжунчен 2 0.06
Mutellip Iminqari 2 0.06
Чоу Тим 1 0.03
Ху Хетао 1 0.03
Ван Ханлин 1 0.03
Виндбихлер Рихард 1 0.03
Ган Чао 1 0.03
Ху Цзин 1 0.03
Abduhamit Abdugheni 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 12 (3) 0.36
Каевич Асмир 4 (1) 0.12
Виана Бруно 4 0.12
Peng Li 3 0.09
Dong Xu 3 0.09
Rentian Hu 2 0.06
Jinghang Hu 1 0.03
Huajun Zhang 1 0.03
Chen Yuhao 1 0.03
Мин Тянь 1 0.03
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 2
Лю Тао 8 0
Гоу Чжунчен 4 1
Тан Синь 5 0
Жуй Ган 3 0
Виндбихлер Рихард 3 0
Ган Чао 3 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Салданья 2 0
Ромуло 2 0
Чжан Янь 2 0
Ху Цзин 2 0
Ху Хетао 2 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Мин Чжунлин 1 0
Лю2 Бин 1 0
Мэн Цзюньцзе 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 6 0
Aoshuang Nie 6 0
Dong Xu 6 0
Каевич Асмир 4 0
Peng Li 4 0
Jinghang Hu 4 0
Xuan Han 4 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Nihat Nihmat 2 0
Rentian Hu 1 0
Jingbin Wang 1 0
Zhenqiang Zhang 1 0
Jiali Hu 1 0
Chen Yuhao 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0
Ziyang Pi 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ухань Цзалл
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

8
5
Ченду Беттер Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Ухань Цзалл
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
25

Волевые поражения

15
14
Ченду Беттер Сити
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Ухань Цзалл
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

14
26

Волевые поражения

23
19

Голы по времени матча

Забито

28
14
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
1
4%
3
21%
1-15
7
25%
3
21%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
9
32%
3
21%
76-90

Пропущено

14
35
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
14%
3
9%
1-15
4
29%
3
9%
16-30
4
29%
8
23%
31-45
2
14%
5
14%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
2
14%
11
31%
76-90

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
6%
3
16%
1-15
3
19%
5
26%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
8
50%
4
21%
76-90

Пропущено

14
33
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
0
0%
4
12%
1-15
4
29%
4
12%
16-30
4
29%
5
15%
31-45
3
21%
8
24%
46-60
1
7%
7
21%
61-75
2
14%
5
15%
76-90

Забито

44
33
17 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 12
2
5%
6
18%
1-15
10
23%
8
24%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
5
11%
2
6%
46-60
5
11%
5
15%
61-75
17
39%
7
21%
76-90

Пропущено

28
68
18 В 1-м тайме 27
10 Во 2-м тайме 41
12 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 28
2
7%
7
10%
1-15
8
29%
7
10%
16-30
8
29%
13
19%
31-45
5
18%
13
19%
46-60
1
4%
12
18%
61-75
4
14%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1
Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Ухань Цзалл

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Ухань Цзалл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
5
10
6
1.5
6
11
4
12
2.5
1
16
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
6
4
13
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
22
11
14
19
1.5
8
25
4
29
2.5
2
31
1
32
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 33 24 3 6 84 - 29 75
2.
Ухань Три Таунс
 32 23 3 6 86 - 28 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 32 17 11 4 60 - 26 62
4.
Шанхай СИПГ
 33 19 5 9 51 - 25 62
5.
Ченду Беттер Сити
 33 17 11 5 46 - 28 62
6.
Бэйцзин Гоань
 33 17 7 9 57 - 46 58
7.
Хэнань Цзянье
 33 16 8 9 56 - 32 56
8.
Шанхай Шеньхуа
 33 13 11 9 40 - 34 50
9.
Тянцзинь Тэда
 33 14 7 12 45 - 39 49
10.
Далянь Ифан
 33 13 9 11 51 - 47 48
11.
Мэйчжоу Хакка
 33 13 7 13 42 - 41 46
12.
Чанчунь Ятай
 33 11 11 11 49 - 46 44
13.
Шицзячжуан
 33 10 11 12 43 - 50 41
14.
Шэньчжэнь
 33 9 3 21 29 - 72 30
15.
Ухань Цзалл
 33 8 4 21 34 - 67 28
16.
Гуанчжоу Фули
 33 5 5 23 28 - 60 20
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 33 3 8 22 24 - 62 17
18.
Хэбей Форчун
 33 2 0 31 18 - 111 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 16 14 1 1 49 - 7 43
2.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
3.
Хэнань Цзянье
 17 10 2 5 34 - 17 32
4.
Шанхай СИПГ
 16 10 2 4 27 - 10 32
5.
Ченду Беттер Сити
 16 8 7 1 30 - 14 31
6.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
7.
Бэйцзин Гоань
 17 8 4 5 28 - 22 28
8.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
9.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
10.
Тянцзинь Тэда
 17 7 4 6 23 - 17 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шицзячжуан
 17 3 8 6 13 - 20 17
14.
Шэньчжэнь
 17 5 1 11 13 - 32 16
15.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 17 2 5 10 17 - 31 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 17 13 2 2 36 - 10 41
2.
Шаньдун Тайшань
 17 10 2 5 35 - 22 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Шанхай СИПГ
 17 9 3 5 24 - 15 30
5.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
6.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
7.
Шанхай Шеньхуа
 17 6 7 4 23 - 19 25
8.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
9.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
10.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
11.
Чанчунь Ятай
 16 6 6 4 30 - 27 24
12.
Далянь Ифан
 16 6 4 6 24 - 25 22
13.
Мэйчжоу Хакка
 17 5 4 8 13 - 23 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 16 4 0 12 15 - 34 12
16.
Гуанчжоу Фули
 17 2 3 12 13 - 28 9
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 17 0 0 17 7 - 54 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
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Топ нарушителей
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 10
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
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