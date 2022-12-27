Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Тактическая замена. Сальданья уходит с поля и его заменяет Лю2 Бин

83' Тактическая замена. Xuan Han уходит с поля и его заменяет Jingbin Wang

82' Г О О О О О О Л - Felipe из команды Ченду Беттер Сити с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

82' Ким Мин-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Romulo пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

81' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Г О О О О Л - Felipe левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

77' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ху Хетао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Xuan Han из команды Ухань Цзалл получает желтую после опасной игры.

74' Жуй Ган - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

73' Xuan Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Yuhao Chen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

67' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Xuan Han успешно блокирует удар.

63' Гоу Чжунчен пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

60' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Xuan Han нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Г О О О О Л - Romulo забивает с правой ноги!

57' Ху Хетао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Сальданья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Жуй Ган пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

55' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Матч возобновлен

55' Xuan Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Xuan Han ослабляет давление, выбив мяч.

52' Xuan Han наказан за толчок Сальданья

51' Felipe задерживает мяч рукой

50' Чоу Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Xuan Han ослабляет давление, выбив мяч.

47' Xuan Han наказан за толчок Сальданья

46' Тактическая замена. Ган Чао уходит с поля и его заменяет Felipe