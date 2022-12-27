Тур: 33. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Yinhao Shen
3:1
Конец матча
0'
0:1
45' ГолФорбс Браун
1:1
57' ГолРомуло
70' Желтая карточкаChen Yuhao
74' Желтая карточкаЖуй Ган
75' Желтая карточкаXuan Han
2:1
80' ГолФелипе
3:1
82' ГолФелипе
90'+4
Ход матча
45'
0:1
70'
74'
75'
80'
2:1
83'
83'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
33
Чжан
Янь
36
Гоу
Чжунчен
17
Жуй
Ган
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Салданья
2
Ху
Хетао
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
32
Chen
Yuhao
12
Shangkun
Liu
11
Rentian
Hu
18
Aoshuang
Nie
33
Chongqiu
Ye
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
- Защитник
-
36 Гоу ЧжунченЗащитник
- Защитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 СалданьяНападающий
-
2 Ху ХетаоНападающий
- Запасные игроки
-
9 ФелипеПолузащитник
-
24 Син Юй
-
19 Сян Байсу
-
28 Ван Ханлин
-
13 Ху Цзин
-
21 Мэн Цзюньцзе
-
3 Тан Синь
-
22 Ху Синью
-
-
27 Лю2 Бин
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Xuan HanЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
17 Huajun Zhang
-
37 Junxian Liu
-
42 Da Li
-
39 Nihat Nihmat
-
40 Ziyang Pi
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Ухань Цзалл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|11 (1)
|0.33
|Фелипе
|7
|0.21
|Ким Мин-У
|4
|0.12
|Салданья
|2
|0.06
|У Гуйчао
|2
|0.06
|Zhuoyi Feng
|2
|0.06
|Ruibao Hu
|2
|0.06
|Лю Тао
|2
|0.06
|Гоу Чжунчен
|2
|0.06
|Mutellip Iminqari
|2
|0.06
|Чоу Тим
|1
|0.03
|Ху Хетао
|1
|0.03
|Ван Ханлин
|1
|0.03
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.03
|Ган Чао
|1
|0.03
|Ху Цзин
|1
|0.03
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|12 (3)
|0.36
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.12
|Виана Бруно
|4
|0.12
|Peng Li
|3
|0.09
|Dong Xu
|3
|0.09
|Rentian Hu
|2
|0.06
|Jinghang Hu
|1
|0.03
|Huajun Zhang
|1
|0.03
|Chen Yuhao
|1
|0.03
|Мин Тянь
|1
|0.03
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|2
|Лю Тао
|8
|0
|Гоу Чжунчен
|4
|1
|Тан Синь
|5
|0
|Жуй Ган
|3
|0
|Виндбихлер Рихард
|3
|0
|Ган Чао
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Салданья
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Чжан Янь
|2
|0
|Ху Цзин
|2
|0
|Ху Хетао
|2
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Мин Чжунлин
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Мэн Цзюньцзе
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виана Бруно
|6
|0
|Aoshuang Nie
|6
|0
|Dong Xu
|6
|0
|Каевич Асмир
|4
|0
|Peng Li
|4
|0
|Jinghang Hu
|4
|0
|Xuan Han
|4
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Chongqiu Ye
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Nihat Nihmat
|2
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jingbin Wang
|1
|0
|Zhenqiang Zhang
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Chen Yuhao
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
|Ziyang Pi
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ухань Цзалл
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
8
5
Ченду Беттер Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Ухань Цзалл
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
25
Волевые поражения
15
14
Ченду Беттер Сити
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Ухань Цзалл
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
14
26
Волевые поражения
23
19
Голы по времени матча
Забито
28
14
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
1
4%
3
21%
1-15
7
25%
3
21%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
9
32%
3
21%
76-90
Пропущено
14
35
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
14%
3
9%
1-15
4
29%
3
9%
16-30
4
29%
8
23%
31-45
2
14%
5
14%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
2
14%
11
31%
76-90
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
6%
3
16%
1-15
3
19%
5
26%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
8
50%
4
21%
76-90
Пропущено
14
33
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
0
0%
4
12%
1-15
4
29%
4
12%
16-30
4
29%
5
15%
31-45
3
21%
8
24%
46-60
1
7%
7
21%
61-75
2
14%
5
15%
76-90
Забито
44
33
17 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 12
2
5%
6
18%
1-15
10
23%
8
24%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
5
11%
2
6%
46-60
5
11%
5
15%
61-75
17
39%
7
21%
76-90
Пропущено
28
68
18 В 1-м тайме 27
10 Во 2-м тайме 41
12 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 28
2
7%
7
10%
1-15
8
29%
7
10%
16-30
8
29%
13
19%
31-45
5
18%
13
19%
46-60
1
4%
12
18%
61-75
4
14%
16
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1
Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Ухань Цзалл
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Ухань Цзалл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
125
106
611
412
116
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
106
413
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2211
1419
825
429
231
132
132
132
132
132
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|10
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5