Тур: 33. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Ма Нин
2:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаTianyu Gao
39' Желтая карточкаЦзяци Чжан
42' Желтая карточкаZheng'ao Sun
45' Желтая карточкаЛён Нок-Хан
1:0
45' ГолСтанчу Николае
65' Желтая карточкаЧао Хэ
76' Желтая карточкаХаньвэнь Дэн
90' Желтая карточкаЛю Дяньцзо
2:0
90' ПенальтиДавидсон
90'+7
Ход матча
32'
39'
42'
45'
45'
1:0
46'
65'
69'
76'
90'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
6 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
4
Yan
Yaki
25
Ханьвэнь
Дэн
37
Haoyang
Xu
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
1
Chao
Gu
26
Tianyu
Gao
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
16
Shengxin
Bao
10
Matheus
XIII
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
37 Haoyang XuЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
17 Cheng Qu
-
-
-
32 Haidong Lu
-
-
40 Zhang Hui
-
31 Луо Сенвен
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
26 Tianyu GaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
16 Shengxin BaoПолузащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
- Нападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Wei LongЗащитник
-
33 Bo Zhao
-
24 Yijia Li
-
-
-
31 Bin Gu
-
-
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|27 (3)
|0.82
|Давидсон
|18 (4)
|0.55
|Ademilson
|11 (2)
|0.33
|Станчу Николае
|10
|0.3
|Се Пэнфэй
|8
|0.24
|Ханьвэнь Дэн
|3
|0.09
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.09
|Haoyang Xu
|1
|0.03
|Хан Жэнь
|1
|0.03
|Сантос Уоллес
|1
|0.03
|Гао Чжуньи
|1
|0.03
|Чао Хэ
|1
|0.03
|Имин Лю
|1
|0.03
|Kuo Yang
|1
|0.03
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.03
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|17 (1)
|0.52
|Андрияшевич Франко
|13 (1)
|0.39
|Ulrich Ewolo
|9
|0.27
|Matheus XIII
|4 (2)
|0.12
|Лён Нок-Хан
|4
|0.12
|Di Gao
|3
|0.09
|Ablikim Abdusalam
|2
|0.06
|Jin Cheng
|1
|0.03
|Цзяци Чжан
|1
|0.03
|Wei Long
|1
|0.03
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Поссиньоло Лукас
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Shengxin Bao
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао Хэ
|7
|0
|Хан Жэнь
|6
|0
|Имин Лю
|5
|0
|Сантос Уоллес
|4
|0
|Marcao V
|4
|0
|Станчу Николае
|2
|1
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Давидсон
|3
|0
|Ханьвэнь Дэн
|3
|0
|Гао Чжуньи
|2
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Yan Yaki
|2
|0
|Yunzi Duan
|2
|0
|Лю Дяньцзо
|1
|0
|Yifei Sang
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|6
|2
|Лён Нок-Хан
|6
|1
|Xin Yue
|6
|1
|Yu Dong
|7
|0
|Поссиньоло Лукас
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Zheng'ao Sun
|5
|0
|Jin Cheng
|5
|0
|Ulrich Ewolo
|5
|0
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Wei Long
|3
|0
|Matheus XIII
|3
|0
|Tianyu Gao
|3
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Ablikim Abdusalam
|2
|0
|Мушекви Няша
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
75% (12)
6% (1)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Чжэцзян Профессионал
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
8
9
Ухань Три Таунс
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Чжэцзян Профессионал
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
35
24
Ухань Три Таунс
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
39% (13)
18% (6)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Чжэцзян Профессионал
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
36% (12)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
43
33
Голы по времени матча
Забито
53
32
24 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
7
13%
4
13%
1-15
9
17%
4
13%
16-30
8
15%
3
9%
31-45
7
13%
7
22%
46-60
11
21%
7
22%
61-75
11
21%
7
22%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90
Забито
36
24
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 21
4
11%
3
13%
1-15
5
14%
7
29%
29%
16-30
7
19%
4
17%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
3
8%
3
13%
61-75
12
33%
3
13%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
89
56
40 В 1-м тайме 25
49 Во 2-м тайме 31
25 Забивали первыми 21
2 Не забивали 7
11
12%
7
13%
1-15
14
16%
11
20%
16-30
15
17%
7
13%
31-45
12
13%
11
20%
46-60
14
16%
10
18%
61-75
23
26%
10
18%
76-90
Пропущено
27
29
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
2
7%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
8
30%
30%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
5:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
5
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:4
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:0
6 раз 18%
0:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
4
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
4 раза 12%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
133
115
106
412
88
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
143
116
89
611
413
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
276
249
1914
1617
825
1122
330
528
231
132
132
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|18 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|10
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 6
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7