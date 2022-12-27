Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

84' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

83' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

79' Ulrich Ewolo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Ханьвэнь Дэн получил желтую карточку от судьи

75' Гао Чжуньи пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

74' Bin Gu пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

72' Се Пэнфэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Bin Gu не смог попасть в створ ударом издали

70' Оооо... вот это был удар! Давидсон должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Давидсон . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Zheng'ao Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

54' Yaki Yen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Матеус получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Тактическая замена. Eysajan Kurban уходит с поля и его заменяет Haoran Zhong

46' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля