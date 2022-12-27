  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Ухань Три Таунс
2:0
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
32' Желтая карточка
Tianyu Gao
39' Желтая карточка
Цзяци Чжан
42' Желтая карточка
Zheng'ao Sun
45' Желтая карточка
Лён Нок-Хан
1:0
45' Гол
Станчу Николае
65' Желтая карточка
Чао Хэ
76' Желтая карточка
Ханьвэнь Дэн
90' Желтая карточка
Лю Дяньцзо
2:0
90' Пенальти
Давидсон
90'+7

Ход матча

32'
 
Tianyu Gao
39'
 
Цзяци Чжан
42'
 
Zheng'ao Sun
45'
 
Лён Нок-Хан
45'
Станчу Николае
1:0
46'
 
Dongsheng Wang
Tianyu Gao
46'
 
Bin Gu
Цзяци Чжан
46'
 
Haoran Zhong
Eysajan Kurban
65'
Чао Хэ
 
69'
Гао Чжуньи
Чао Хэ
 
76'
Ханьвэнь Дэн
 
87'
 
Haofan Liu
Shengxin Bao
90'
Луо Сенвен
Се Пэнфэй
 
90'
Лю Дяньцзо
 
90'
Давидсон
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 6 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
4
Yan
Yaki
25
Ханьвэнь
Дэн
37
Haoyang
Xu
12
Xiaobin
Zhang
II
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
43
Станчу
Николае
11
Давидсон
1
Chao
Gu
26
Tianyu
Gao
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
21
Eysajan
Kurban
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
16
Shengxin
Bao
10
Matheus
XIII
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
Ухань Три Таунс
3-4-2-1
Чжэцзян Профессионал
3-4-1-2

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:1
ПЛК
2:1
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 27 (3) 0.82
Давидсон 18 (4) 0.55
Ademilson 11 (2) 0.33
Станчу Николае 10 0.3
Се Пэнфэй 8 0.24
Ханьвэнь Дэн 3 0.09
Xiaobin Zhang II 3 0.09
Haoyang Xu 1 0.03
Хан Жэнь 1 0.03
Сантос Уоллес 1 0.03
Гао Чжуньи 1 0.03
Чао Хэ 1 0.03
Имин Лю 1 0.03
Kuo Yang 1 0.03
Yifei Sang 1 (1) 0.03
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 17 (1) 0.52
Андрияшевич Франко 13 (1) 0.39
Ulrich Ewolo 9 0.27
Matheus XIII 4 (2) 0.12
Лён Нок-Хан 4 0.12
Di Gao 3 0.09
Ablikim Abdusalam 2 0.06
Jin Cheng 1 0.03
Цзяци Чжан 1 0.03
Wei Long 1 0.03
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Поссиньоло Лукас 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0
Shengxin Bao 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао Хэ 7 0
Хан Жэнь 6 0
Имин Лю 5 0
Сантос Уоллес 4 0
Marcao V 4 0
Станчу Николае 2 1
Се Пэнфэй 3 0
Давидсон 3 0
Ханьвэнь Дэн 3 0
Гао Чжуньи 2 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Yan Yaki 2 0
Yunzi Duan 2 0
Лю Дяньцзо 1 0
Yifei Sang 1 0
Haidong Lu 1 0
Haoyang Xu 1 0
Zhang Hui 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 6 2
Лён Нок-Хан 6 1
Xin Yue 6 1
Yu Dong 7 0
Поссиньоло Лукас 4 1
Bin Gu 4 1
Zheng'ao Sun 5 0
Jin Cheng 5 0
Ulrich Ewolo 5 0
Dongsheng Wang 5 0
Андрияшевич Франко 3 0
Wei Long 3 0
Matheus XIII 3 0
Tianyu Gao 3 0
Bo Zhao 2 0
Ablikim Abdusalam 2 0
Мушекви Няша 1 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Haofan Liu 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
75% (12)
6% (1)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Чжэцзян Профессионал
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

8
9
Ухань Три Таунс
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Чжэцзян Профессионал
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

35
24
Ухань Три Таунс
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
39% (13)
18% (6)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Чжэцзян Профессионал
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
36% (12)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

43
33

Голы по времени матча

Забито

53
32
24 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
7
13%
4
13%
1-15
9
17%
4
13%
16-30
8
15%
3
9%
31-45
7
13%
7
22%
46-60
11
21%
7
22%
61-75
11
21%
7
22%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90

Забито

36
24
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 21
4
11%
3
13%
1-15
5
14%
7
29%
29%
16-30
7
19%
4
17%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
3
8%
3
13%
61-75
12
33%
3
13%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

89
56
40 В 1-м тайме 25
49 Во 2-м тайме 31
25 Забивали первыми 21
2 Не забивали 7
11
12%
7
13%
1-15
14
16%
11
20%
16-30
15
17%
7
13%
31-45
12
13%
11
20%
46-60
14
16%
10
18%
61-75
23
26%
10
18%
76-90

Пропущено

27
29
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
2
7%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
8
30%
30%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

5:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

5
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:4
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:0
6 раз 18%
0:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
4
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
4 раза 12%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
13
3
1.5
11
5
10
6
2.5
4
12
8
8
3.5
5
11
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
8
9
6
11
2.5
4
13
3
14
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
27
6
24
9
1.5
19
14
16
17
2.5
8
25
11
22
3.5
3
30
5
28
4.5
2
31
1
32
5.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 33 24 3 6 88 - 28 75
2.
Шаньдун Тайшань
 33 24 3 6 84 - 29 75
3.
Чжэцзян Профессионал
 33 17 11 5 60 - 28 62
4.
Шанхай СИПГ
 33 19 5 9 51 - 25 62
5.
Ченду Беттер Сити
 33 17 11 5 46 - 28 62
6.
Бэйцзин Гоань
 33 17 7 9 57 - 46 58
7.
Хэнань Цзянье
 33 16 8 9 56 - 32 56
8.
Шанхай Шеньхуа
 33 13 11 9 40 - 34 50
9.
Тянцзинь Тэда
 33 14 7 12 45 - 39 49
10.
Далянь Ифан
 33 13 9 11 51 - 47 48
11.
Мэйчжоу Хакка
 33 13 7 13 42 - 41 46
12.
Чанчунь Ятай
 33 11 11 11 49 - 46 44
13.
Шицзячжуан
 33 10 11 12 43 - 50 41
14.
Шэньчжэнь
 33 9 3 21 29 - 72 30
15.
Ухань Цзалл
 33 8 4 21 34 - 67 28
16.
Гуанчжоу Фули
 33 5 5 23 28 - 60 20
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 33 3 8 22 24 - 62 17
18.
Хэбей Форчун
 33 2 0 31 18 - 111 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 16 14 1 1 49 - 7 43
2.
Ухань Три Таунс
 16 11 1 4 52 - 18 34
3.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
4.
Хэнань Цзянье
 17 10 2 5 34 - 17 32
5.
Шанхай СИПГ
 16 10 2 4 27 - 10 32
6.
Ченду Беттер Сити
 16 8 7 1 30 - 14 31
7.
Бэйцзин Гоань
 17 8 4 5 28 - 22 28
8.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
9.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
10.
Тянцзинь Тэда
 17 7 4 6 23 - 17 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шицзячжуан
 17 3 8 6 13 - 20 17
14.
Шэньчжэнь
 17 5 1 11 13 - 32 16
15.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 17 2 5 10 17 - 31 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 17 13 2 2 36 - 10 41
2.
Шаньдун Тайшань
 17 10 2 5 35 - 22 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Шанхай СИПГ
 17 9 3 5 24 - 15 30
5.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
6.
Чжэцзян Профессионал
 17 7 7 3 32 - 18 28
7.
Шанхай Шеньхуа
 17 6 7 4 23 - 19 25
8.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
9.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
10.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
11.
Чанчунь Ятай
 16 6 6 4 30 - 27 24
12.
Далянь Ифан
 16 6 4 6 24 - 25 22
13.
Мэйчжоу Хакка
 17 5 4 8 13 - 23 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 16 4 0 12 15 - 34 12
16.
Гуанчжоу Фули
 17 2 3 12 13 - 28 9
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 17 0 0 17 7 - 54 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 18 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 10
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 6
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Весь список
  • Желтая карточка
    93'
    Судье надоело, что Лю Дяньцзо тянет время и он наказал его горчичником
  • 93'
    Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Се Пэнфэй получил травму и заменен. Луо Сенвен выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    91'
    Ох, нехорошо это выглядит. Се Пэнфэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Мушекви Няша из команды Чжэцзян Профессионал опасно и грубо сыграл. Лю Дяньцзо пострадал.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 2:0 Чжэцзян Профессионал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     