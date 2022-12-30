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Китай: Суперлига
2022

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Шанхай Шеньхуа
2:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
9' Гол
Yangyang Jin
2:0
72' Гол
Denny Wang
75' Желтая карточка
Lu Jiaqiang
90' Желтая карточка
Yue Xu
90'+5

Ход матча

9'
Yangyang Jin
(Н'Думбу Александр)
1:0
43'
 
Yuan Zhang1
Yuezheng Du
46'
 
Hujahmat Shahsat
Lei Liao
60'
Zexiang Yang
Longhai He
 
71'
 
Hao Fu
Yue Liu
72'
Denny Wang
(Aidi Fulang Xisi)
2:0
75'
 
Lu Jiaqiang
77'
Сяотин Фэн
Yangyang Jin
 
88'
Yougang Xu
Aidi Fulang Xisi
 
88'
Zhengkai Zhou
Qinghao Xue
 
89'
Yue Zhu
Denny Wang
 
90'
 
Yue Xu

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

31
Qinghao
Xue
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
5
Чжу
Чэньцзе
32
Aidi
Fulang
Xisi
33
Haijian
Wang
7
Н'Думбу
Александр
25
Синьли
Пэн
29
Junchen
Zhou
30
Longhai
He
4
Shenglong
Jiang
31
Minzhe
Wei
88
Lu
Jiaqiang
35
Lu
Wentao
2
Yeljan
Shinar
13
Haofeng
Xu
20
Yue
Liu
30
Ruifeng
Huang
14
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
12
Lei
Liao
33
Yuezheng
Du
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Шэньчжэнь
3-5-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
К
0:0
К
1:0
С
0:0
С
3:2
С
2:1
С
2:1
К
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
144

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 8 0.24
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.15
Ханчао Ю 5 0.15
Xu Yang I 4 0.12
Цао Юньдин 3 0.09
Ruofan Liu 2 0.06
Haijian Wang 2 0.06
Longhai He 2 0.06
Denny Wang 2 0.06
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.06
Н'Думбу Александр 1 0.03
Jinhao Bi 1 0.03
Aidi Fulang Xisi 1 0.03
Синьли Пэн 1 (1) 0.03
У Си 1 (1) 0.03
Yangyang Jin 1 0.03
Zexiang Yang 1 0.03
Shenglong Jiang 0 0
Jiajun Bai 0 0
Baojie Zhu 0 0
Lu Zhang I 0 0
Jiabao Wen 0 0
Junchen Zhou 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 8 (1) 0.24
Лин Гао 4 0.12
Wai-Tsun Dai 2 0.06
Алессандрини Ромен 2 0.06
Shuai Pei 2 0.06
Yuanyi Li 1 0.03
Yeljan Shinar 1 0.03
Чжипэн Цзян 1 0.03
Haolun Mi 1 (1) 0.03
Boyu Yang 1 0.03
Лим Чхэ-Мин 1 0.03
Юань Миньчэн 1 0.03
Yuan Zhang2 1 0.03
Yue Xu 1 0.03
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 7 0
Xu Yang I 4 1
Shenglong Jiang 5 0
Baojie Zhu 4 0
Jianrong Zhu 4 0
Zhen Ma 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Yougang Xu 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Ханчао Ю 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Shilin Sun 2 0
Lu Zhang I 2 0
Jiabao Wen 2 0
Denny Wang 2 0
Цао Юньдин 0 1
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Ruofan Liu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Лим Чхэ-Мин 4 0
Haolun Mi 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Ачеампонг Франк 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Yue Xu 3 0
Юнпо Ван 1 1
Boyu Yang 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Dalun Zheng 1 0
Чжан Лу 1 0
Qiang Jin 1 0
Haofeng Xu 1 0
Lei Liao 1 0
Lu Jiaqiang 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Шэньчжэнь
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
8
Шанхай Шеньхуа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Шэньчжэнь
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
30

Волевые поражения

18
9
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Шэньчжэнь
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

13
32

Волевые поражения

24
17

Голы по времени матча

Забито

18
17
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
6
33%
6
35%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Пропущено

14
36
3 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
14%
5
14%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
3
21%
8
22%
46-60
2
14%
8
22%
61-75
6
43%
6
17%
76-90

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 26
3
13%
3
25%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
1
8%
76-90

Пропущено

20
33
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
10%
6
18%
1-15
4
20%
5
15%
16-30
0
0%
5
15%
31-45
5
25%
4
12%
46-60
4
20%
5
15%
61-75
5
25%
8
24%
76-90

Забито

41
29
16 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 14
20 Забивали первыми 10
6 Не забивали 15
4
10%
4
14%
1-15
6
15%
7
24%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
9
22%
6
21%
46-60
7
17%
6
21%
61-75
9
22%
2
7%
76-90

Пропущено

34
69
9 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 39
10 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 27
4
12%
11
16%
1-15
4
12%
10
14%
16-30
1
3%
9
13%
31-45
8
24%
12
17%
46-60
6
18%
13
19%
61-75
11
32%
14
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
0
9 раз 53%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
0
15 раз 45%
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
9
4
12
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
10
1.5
5
11
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
18
15
11
22
1.5
10
23
2
31
2.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 33 24 3 6 88 - 28 75
2.
Шаньдун Тайшань
 33 24 3 6 84 - 29 75
3.
Чжэцзян Профессионал
 33 17 11 5 60 - 28 62
4.
Шанхай СИПГ
 33 19 5 9 51 - 25 62
5.
Ченду Беттер Сити
 33 17 11 5 46 - 28 62
6.
Хэнань Цзянье
 34 17 8 9 60 - 32 59
7.
Бэйцзин Гоань
 33 17 7 9 57 - 46 58
8.
Шанхай Шеньхуа
 34 14 11 9 42 - 34 53
9.
Тянцзинь Тэда
 33 14 7 12 45 - 39 49
10.
Далянь Ифан
 33 13 9 11 51 - 47 48
11.
Мэйчжоу Хакка
 33 13 7 13 42 - 41 46
12.
Чанчунь Ятай
 33 11 11 11 49 - 46 44
13.
Шицзячжуан
 33 10 11 12 43 - 50 41
14.
Шэньчжэнь
 34 9 3 22 29 - 74 30
15.
Ухань Цзалл
 33 8 4 21 34 - 67 28
16.
Гуанчжоу Фули
 33 5 5 23 28 - 60 20
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 33 3 8 22 24 - 62 17
18.
Хэбей Форчун
 34 2 0 32 18 - 115 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 16 14 1 1 49 - 7 43
2.
Ухань Три Таунс
 16 11 1 4 52 - 18 34
3.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
4.
Хэнань Цзянье
 17 10 2 5 34 - 17 32
5.
Шанхай СИПГ
 16 10 2 4 27 - 10 32
6.
Ченду Беттер Сити
 16 8 7 1 30 - 14 31
7.
Шанхай Шеньхуа
 17 8 4 5 19 - 15 28
8.
Бэйцзин Гоань
 17 8 4 5 28 - 22 28
9.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
10.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
11.
Тянцзинь Тэда
 17 7 4 6 23 - 17 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шицзячжуан
 17 3 8 6 13 - 20 17
14.
Шэньчжэнь
 17 5 1 11 13 - 32 16
15.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 17 2 5 10 17 - 31 11
18.
Хэбей Форчун
 17 2 0 15 11 - 61 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 17 13 2 2 36 - 10 41
2.
Шаньдун Тайшань
 17 10 2 5 35 - 22 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Шанхай СИПГ
 17 9 3 5 24 - 15 30
5.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
6.
Чжэцзян Профессионал
 17 7 7 3 32 - 18 28
7.
Хэнань Цзянье
 17 7 6 4 26 - 15 27
8.
Шанхай Шеньхуа
 17 6 7 4 23 - 19 25
9.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
10.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
11.
Чанчунь Ятай
 16 6 6 4 30 - 27 24
12.
Далянь Ифан
 16 6 4 6 24 - 25 22
13.
Мэйчжоу Хакка
 17 5 4 8 13 - 23 19
14.
Шэньчжэнь
 17 4 2 11 16 - 42 14
15.
Ухань Цзалл
 16 4 0 12 15 - 34 12
16.
Гуанчжоу Фули
 17 2 3 12 13 - 28 9
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 17 0 0 17 7 - 54 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 18 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
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Топ нарушителей
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 10
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 6
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
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