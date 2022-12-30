Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

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Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Junchen Zhou . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

44' Junchen Zhou не смог попасть в створ ударом издали

42' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Yue Xu не смог попасть в створ ударом издали

39' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

37' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Yue Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Wentao Lu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

22' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

20' Longhai He наказан за толчок Lei Liao

18' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

16' Shenglong Jiang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре