Тур: 34. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Shunqi Tang
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолYangyang Jin
2:0
72' ГолDenny Wang
75' Желтая карточкаLu Jiaqiang
90' Желтая карточкаYue Xu
90'+5
Ход матча
9'
72'
2:0
75'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
31
Qinghao
Xue
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
33
Haijian
Wang
25
Синьли
Пэн
29
Junchen
Zhou
30
Longhai
He
31
Minzhe
Wei
88
Lu
Jiaqiang
35
Lu
Wentao
13
Haofeng
Xu
20
Yue
Liu
14
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
12
Lei
Liao
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
-
31 Qinghao XueВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
29 Junchen ZhouПолузащитник
-
30 Longhai HeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
-
34 Zexiang Yang
-
35 Yue Zhu
-
50 Qiwen Zhu
-
48 Ernanduo Fei
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
31 Minzhe WeiВратарь
-
88 Lu JiaqiangЗащитник
-
35 Lu WentaoЗащитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
20 Yue LiuЗащитник
- Полузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
12 Lei LiaoНападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
32 Jiabao Ji
-
17 Hao Fu
-
-
11 Yuan Zhang1
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
144
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|8
|0.24
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.15
|Ханчао Ю
|5
|0.15
|Xu Yang I
|4
|0.12
|Цао Юньдин
|3
|0.09
|Ruofan Liu
|2
|0.06
|Haijian Wang
|2
|0.06
|Longhai He
|2
|0.06
|Denny Wang
|2
|0.06
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.06
|Н'Думбу Александр
|1
|0.03
|Jinhao Bi
|1
|0.03
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0.03
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.03
|У Си
|1 (1)
|0.03
|Yangyang Jin
|1
|0.03
|Zexiang Yang
|1
|0.03
|Shenglong Jiang
|0
|0
|Jiajun Bai
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Junchen Zhou
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|8 (1)
|0.24
|Лин Гао
|4
|0.12
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.06
|Алессандрини Ромен
|2
|0.06
|Shuai Pei
|2
|0.06
|Yuanyi Li
|1
|0.03
|Yeljan Shinar
|1
|0.03
|Чжипэн Цзян
|1
|0.03
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.03
|Boyu Yang
|1
|0.03
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.03
|Юань Миньчэн
|1
|0.03
|Yuan Zhang2
|1
|0.03
|Yue Xu
|1
|0.03
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|7
|0
|Xu Yang I
|4
|1
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Baojie Zhu
|4
|0
|Jianrong Zhu
|4
|0
|Zhen Ma
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Yougang Xu
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Shilin Sun
|2
|0
|Lu Zhang I
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Цао Юньдин
|0
|1
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Ruofan Liu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Лим Чхэ-Мин
|4
|0
|Haolun Mi
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Yue Xu
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Boyu Yang
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Qiang Jin
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Lei Liao
|1
|0
|Lu Jiaqiang
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Шэньчжэнь
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
8
Шанхай Шеньхуа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Шэньчжэнь
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
30
Волевые поражения
18
9
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Шэньчжэнь
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Сухие победы
6
10
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
13
32
Волевые поражения
24
17
Голы по времени матча
Забито
18
17
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
6
33%
6
35%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Пропущено
14
36
3 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
14%
5
14%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
3
21%
8
22%
46-60
2
14%
8
22%
61-75
6
43%
6
17%
76-90
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 26
3
13%
3
25%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
1
8%
76-90
Пропущено
20
33
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
10%
6
18%
1-15
4
20%
5
15%
16-30
0
0%
5
15%
31-45
5
25%
4
12%
46-60
4
20%
5
15%
61-75
5
25%
8
24%
76-90
Забито
41
29
16 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 14
20 Забивали первыми 10
6 Не забивали 15
4
10%
4
14%
1-15
6
15%
7
24%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
9
22%
6
21%
46-60
7
17%
6
21%
61-75
9
22%
2
7%
76-90
Пропущено
34
69
9 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 39
10 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 27
4
12%
11
16%
1-15
4
12%
10
14%
16-30
1
3%
9
13%
31-45
8
24%
12
17%
46-60
6
18%
13
19%
61-75
11
32%
14
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
0
9 раз 53%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
0
15 раз 45%
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
89
412
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
106
710
511
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
1815
1122
1023
231
132
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|18 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|10
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 6
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7