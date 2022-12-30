Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Yixin Liu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Xuchen Yao пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

43' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Xuchen Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Межеевски Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

38' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

38' Huaze Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Chenyu Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Dong Han оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Матч возобновлен

35' Hanru Guo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Межеевски Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ren Wei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Zhixuan Du выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Межеевски Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Zhixuan Du не смог попасть в створ ударом издали

18' Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Yixin Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Hanru Guo взял и забрал мяч на выходе

7' Dong Han наказан за толчок Hanru Guo

7' Zichang Huang пробует нанести удар издали, но Hanru Guo держит все под контролем

7' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Шангуань Ван не смог попасть в створ ударом издали

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре