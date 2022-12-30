Тур: 34. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Gang Chen
0:4
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаYixin Liu
0:1
51' ГолKeqiang Chen
0:2
62' ГолZichang Huang
0:3
67' ГолYihao Zhong
0:4
81' ГолМежеевски Адриан
90'+4
Ход матча
45'
46'
46'
51'
0:1
62'
0:2
64'
67'
0:3
71'
73'
73'
81'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
18
Hanru
Guo
45
Ziye
Zhao
16
Liu
Jing
22
Ren
Wei
29
Chenyu
Yang
20
Huaze
Gao
14
Yunhua
Chen
11
Xuchen
Yao
38
Wei
Zhang2
19
Guoming
Wang
26
Jiahui
Liu
27
Ziyi
Niu
15
Zhixuan
Du
32
Dong
Han
- Основной состав
-
18 Hanru GuoВратарь
-
45 Ziye ZhaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Liu JingЗащитник
-
22 Ren WeiПолузащитник
-
29 Chenyu YangПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
38 Wei Zhang2Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
30 Yaxiong Bao
-
34 Jiajun Pang
-
19 Yuren Wei
-
-
-
39 Shipeng Luo
-
21 Lin Cui
-
24 Yu Zhang
-
17 Xintao Song
-
Главный тренер: Jieqiong Chen
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
26 Jiahui LiuЗащитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Zhixuan DuПолузащитник
- Нападающий
-
32 Dong HanНападающий
- Запасные игроки
-
4 Xin LuoЗащитник
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
-
-
28 Ма Ксянгью
-
29 Yihao Zhong
-
37 Junwei Zheng
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Хэбей Форчун
Хэнань Цзянье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.2
Среднее время на гол
45
450
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
2.5
Среднее время на гол
56
36
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.18
|Huaze Gao
|3 (1)
|0.09
|Xuchen Yao
|2
|0.06
|Wei Liao
|2
|0.06
|Ziye Zhao
|2
|0.06
|Yunhua Chen
|1
|0.03
|Хайфэн Дин
|1
|0.03
|Yixuan Yang
|1
|0.03
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
|Jiahui Zhang
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|10
|0.29
|Zichang Huang
|7
|0.21
|Yihao Zhong
|7
|0.21
|Межеевски Адриан
|6 (1)
|0.18
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.15
|Шангуань Ван
|3 (2)
|0.09
|Shuai Yang2
|3
|0.09
|Keqiang Chen
|3
|0.09
|Каррильо Гидо
|2 (1)
|0.06
|Пина Томас
|2
|0.06
|Dong Han
|2
|0.06
|Шунич Тони
|1
|0.03
|Boxuan Feng
|1
|0.03
|Zhao Ke
|1
|0.03
|Yuhao Zhao
|1
|0.03
|Ма Ксянгью
|1
|0.03
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.03
|Honglue Zhao
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
|Yixin Liu
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|5
|1
|Ximing Pan
|4
|0
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Haodong Luan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Daogang Yao
|2
|0
|Lin Cui
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Yunhua Chen
|2
|0
|Wang Jun
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
|Jong-Boo Kim
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
|Jiarui Tian
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|7
|1
|Шангуань Ван
|7
|0
|Yihao Zhong
|7
|0
|Xin Luo
|4
|1
|Шунич Тони
|5
|0
|Пина Томас
|4
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Shuai Yang2
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Yixin Liu
|3
|0
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Boxuan Feng
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Хэбей Форчун
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
12% (2)
82% (14)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
8
Хэбей Форчун
100%
17 побед 0 поражений
Первый тайм
76% (13)
24% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Хэнань Цзянье
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
48
7
Волевые поражения
0
29
Хэбей Форчун
55.9%
44.1%
19 побед 15 поражений
Первый тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Хэнань Цзянье
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
49
9
Волевые поражения
8
37
Голы по времени матча
Забито
12
26
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
1
8%
9
35%
61-75
6
50%
6
23%
76-90
Пропущено
60
15
22 В 1-м тайме 7
38 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
6
10%
3
20%
1-15
8
13%
2
13%
16-30
8
13%
2
13%
31-45
14
23%
2
13%
46-60
10
17%
1
7%
61-75
14
23%
5
33%
76-90
Забито
8
31
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
1
13%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
38%
8
26%
31-45
3
38%
3
10%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
1
13%
10
32%
76-90
Пропущено
48
17
23 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
8
17%
3
18%
1-15
7
15%
3
18%
16-30
8
17%
3
18%
31-45
7
15%
1
6%
46-60
11
23%
3
18%
61-75
7
15%
4
24%
76-90
Забито
20
57
7 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 36
3 Забивали первыми 18
18 Не забивали 8
2
10%
5
9%
1-15
1
5%
4
7%
16-30
4
20%
12
21%
31-45
5
25%
8
14%
46-60
1
5%
12
21%
61-75
7
35%
16
28%
76-90
Пропущено
108
32
45 В 1-м тайме 16
63 Во 2-м тайме 16
30 Пропускали первыми 13
32 Не пропускали 21
14
13%
6
19%
1-15
15
14%
5
16%
16-30
16
15%
5
16%
31-45
21
19%
3
9%
46-60
21
19%
4
13%
61-75
21
19%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 4:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4
Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1
Результаты матчей
Хэбей Форчун
Хэнань Цзянье
Точный счет
0:4
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:4
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
20 раз 59%
1
11 раз 32%
2
2 раза 6%
3
1 раз 3%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хэбей Форчун
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
134
314
107
116
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
134
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1420
Больше Меньше
268
331
1816
133
1123
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|18 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|10
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 6
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7