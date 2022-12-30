  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Gang Chen
Хэбей Форчун
0:4
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
45' Желтая карточка
Yixin Liu
0:1
51' Гол
Keqiang Chen
0:2
62' Гол
Zichang Huang
0:3
67' Гол
Yihao Zhong
0:4
81' Гол
Межеевски Адриан
90'+4

Ход матча

45'
 
Yixin Liu
46'
Yu Zhang
Ximing Pan
 
46'
 
Honglue Zhao
Parmanjan Kyum
46'
 
Keqiang Chen
Dong Han
51'
0:1
Keqiang Chen
(Honglue Zhao)
55'
Yonghai Huang
Wei Zhang2
 
62'
0:2
Zichang Huang
(Yixin Liu)
64'
 
Yihao Zhong
Yixin Liu
67'
0:3
Yihao Zhong
(Zichang Huang)
71'
 
Xin Luo
Jiahui Liu
73'
Хайфэн Дин
Liu Jing
 
73'
Xintao Song
Ziye Zhao
 
80'
Shipeng Luo
Chenyu Yang
 
81'
0:4
Межеевски Адриан
(Yihao Zhong)
84'
 
Chenglong Shi
Guoming Wang

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

18
Hanru
Guo
45
Ziye
Zhao
4
Ximing
Pan
3
Haodong
Luan
16
Liu
Jing
22
Ren
Wei
29
Chenyu
Yang
20
Huaze
Gao
14
Yunhua
Chen
11
Xuchen
Yao
38
Wei
Zhang2
19
Guoming
Wang
26
Jiahui
Liu
27
Ziyi
Niu
3
Shuai
Yang2
2
Yixin
Liu
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
10
Межеевски
Адриан
15
Zhixuan
Du
16
Parmanjan
Kyum
32
Dong
Han
Хэбей Форчун
4-5-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Хэбей Форчун
Хэнань Цзянье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
4:1
С
2:3
С
2:0
С
0:1
С
2:3
С
0:0
С
1:0
С
4:3

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.2

Среднее время на гол

45
450

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
2.5

Среднее время на гол

56
36

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.18
Huaze Gao 3 (1) 0.09
Xuchen Yao 2 0.06
Wei Liao 2 0.06
Ziye Zhao 2 0.06
Yunhua Chen 1 0.03
Хайфэн Дин 1 0.03
Yixuan Yang 1 0.03
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Jiahui Zhang 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 10 0.29
Zichang Huang 7 0.21
Yihao Zhong 7 0.21
Межеевски Адриан 6 (1) 0.18
Дурадо Энрике 5 (1) 0.15
Шангуань Ван 3 (2) 0.09
Shuai Yang2 3 0.09
Keqiang Chen 3 0.09
Каррильо Гидо 2 (1) 0.06
Пина Томас 2 0.06
Dong Han 2 0.06
Шунич Тони 1 0.03
Boxuan Feng 1 0.03
Zhao Ke 1 0.03
Yuhao Zhao 1 0.03
Ма Ксянгью 1 0.03
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.03
Honglue Zhao 0 0
Ziyi Niu 0 0
Yixin Liu 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Ximing Pan 4 0
Tianyuan Xu 4 0
Haodong Luan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Yunhua Chen 2 0
Wang Jun 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Xuchen Yao 1 0
Jong-Boo Kim 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Jiarui Tian 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 7 1
Шангуань Ван 7 0
Yihao Zhong 7 0
Xin Luo 4 1
Шунич Тони 5 0
Пина Томас 4 0
Zichang Huang 4 0
Shuai Yang2 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Yuhao Zhao 3 0
Yixin Liu 3 0
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Межеевски Адриан 2 0
Каррильо Гидо 2 0
Boxuan Feng 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Haoran Wang 2 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Javier Pereira 1 0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
12% (2)
82% (14)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
8
Хэбей Форчун
100%
17 побед 0 поражений
Первый тайм
76% (13)
24% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Хэнань Цзянье
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

48
7

Волевые поражения

0
29
Хэбей Форчун
55.9%
44.1%
19 побед 15 поражений
Первый тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Хэнань Цзянье
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

10
7

Волевые победы

49
9

Волевые поражения

8
37

Голы по времени матча

Забито

12
26
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
1
8%
9
35%
61-75
6
50%
6
23%
76-90

Пропущено

60
15
22 В 1-м тайме 7
38 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
6
10%
3
20%
1-15
8
13%
2
13%
16-30
8
13%
2
13%
31-45
14
23%
2
13%
46-60
10
17%
1
7%
61-75
14
23%
5
33%
76-90

Забито

8
31
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
1
13%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
38%
8
26%
31-45
3
38%
3
10%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
1
13%
10
32%
76-90

Пропущено

48
17
23 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
8
17%
3
18%
1-15
7
15%
3
18%
16-30
8
17%
3
18%
31-45
7
15%
1
6%
46-60
11
23%
3
18%
61-75
7
15%
4
24%
76-90

Забито

20
57
7 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 36
3 Забивали первыми 18
18 Не забивали 8
2
10%
5
9%
1-15
1
5%
4
7%
16-30
4
20%
12
21%
31-45
5
25%
8
14%
46-60
1
5%
12
21%
61-75
7
35%
16
28%
76-90

Пропущено

108
32
45 В 1-м тайме 16
63 Во 2-м тайме 16
30 Пропускали первыми 13
32 Не пропускали 21
14
13%
6
19%
1-15
15
14%
5
16%
16-30
16
15%
5
16%
31-45
21
19%
3
9%
46-60
21
19%
4
13%
61-75
21
19%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 4:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4
Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1

Результаты матчей

Хэбей Форчун
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:4
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:4
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
20 раз 59%
1
11 раз 32%
2
2 раза 6%
3
1 раз 3%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хэбей Форчун
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
10
7
1
16
2.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
13
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
20
0.5
Больше Меньше
26
8
3
31
1.5
18
16
1
33
2.5
11
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 33 24 3 6 88 - 28 75
2.
Шаньдун Тайшань
 33 24 3 6 84 - 29 75
3.
Чжэцзян Профессионал
 33 17 11 5 60 - 28 62
4.
Шанхай СИПГ
 33 19 5 9 51 - 25 62
5.
Ченду Беттер Сити
 33 17 11 5 46 - 28 62
6.
Хэнань Цзянье
 34 17 8 9 60 - 32 59
7.
Бэйцзин Гоань
 33 17 7 9 57 - 46 58
8.
Шанхай Шеньхуа
 34 14 11 9 42 - 34 53
9.
Тянцзинь Тэда
 33 14 7 12 45 - 39 49
10.
Далянь Ифан
 33 13 9 11 51 - 47 48
11.
Мэйчжоу Хакка
 33 13 7 13 42 - 41 46
12.
Чанчунь Ятай
 33 11 11 11 49 - 46 44
13.
Шицзячжуан
 33 10 11 12 43 - 50 41
14.
Шэньчжэнь
 34 9 3 22 29 - 74 30
15.
Ухань Цзалл
 33 8 4 21 34 - 67 28
16.
Гуанчжоу Фули
 33 5 5 23 28 - 60 20
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 33 3 8 22 24 - 62 17
18.
Хэбей Форчун
 34 2 0 32 18 - 115 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 16 14 1 1 49 - 7 43
2.
Ухань Три Таунс
 16 11 1 4 52 - 18 34
3.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
4.
Хэнань Цзянье
 17 10 2 5 34 - 17 32
5.
Шанхай СИПГ
 16 10 2 4 27 - 10 32
6.
Ченду Беттер Сити
 16 8 7 1 30 - 14 31
7.
Шанхай Шеньхуа
 17 8 4 5 19 - 15 28
8.
Бэйцзин Гоань
 17 8 4 5 28 - 22 28
9.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
10.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
11.
Тянцзинь Тэда
 17 7 4 6 23 - 17 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шицзячжуан
 17 3 8 6 13 - 20 17
14.
Шэньчжэнь
 17 5 1 11 13 - 32 16
15.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 17 2 5 10 17 - 31 11
18.
Хэбей Форчун
 17 2 0 15 11 - 61 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 17 13 2 2 36 - 10 41
2.
Шаньдун Тайшань
 17 10 2 5 35 - 22 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Шанхай СИПГ
 17 9 3 5 24 - 15 30
5.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
6.
Чжэцзян Профессионал
 17 7 7 3 32 - 18 28
7.
Хэнань Цзянье
 17 7 6 4 26 - 15 27
8.
Шанхай Шеньхуа
 17 6 7 4 23 - 19 25
9.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
10.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
11.
Чанчунь Ятай
 16 6 6 4 30 - 27 24
12.
Далянь Ифан
 16 6 4 6 24 - 25 22
13.
Мэйчжоу Хакка
 17 5 4 8 13 - 23 19
14.
Шэньчжэнь
 17 4 2 11 16 - 42 14
15.
Ухань Цзалл
 16 4 0 12 15 - 34 12
16.
Гуанчжоу Фули
 17 2 3 12 13 - 28 9
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 17 0 0 17 7 - 54 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 18 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 10
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 6
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Весь список
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Хорошую попытку сделал Жао Хонглуе. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 90'
    Keqiang Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 90'
    Хэнань Цзянье пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Хэнань Цзянье: 60%.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
  • 89'
    Ren Wei не смог попасть в створ ударом издали
  • 89'
    Yonghai Huang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Хэбей Форчун начинает с центра поля
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:4 Хэнань Цзянье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     