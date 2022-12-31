Тур: 34. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Zhenlu Shi
3:0
Второй тайм: 77'
Ход матча
13'
1:0
22'
35'
62'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
11 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
1
Chao
Gu
17
Wei
Long
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
30
Мушекви
Няша
23
Гао
Сян
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
28
Dong
Xu
32
Chen
Yuhao
12
Shangkun
Liu
11
Rentian
Hu
39
Nihat
Nihmat
18
Aoshuang
Nie
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
-
17 Wei LongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Нападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
-
-
-
26 Tianyu Gao
-
10 Matheus XIII
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
23 Гао СянВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
39 Nihat NihmatПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
- Запасные игроки
-
40 Ziyang Pi
-
37 Junxian Liu
-
31 Xiaoyi Cao
-
42 Da Li
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Ухань Цзалл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0
Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2