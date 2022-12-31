Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Jingbin Wang нанес удар головой, но Chao Gu спокойно отбил мяч.

42' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Рентиан Ху навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Г О О О О Л - Мушекви Няша забивает с правой ноги!

34' Андрияшевич Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Yuhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Huajun Zhang пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

23' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Г О О О О Л - Junsheng Yao забивает с правой ноги!

21' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мушекви Няша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Bin Gu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Г О О О О Л - Ulrich Ewolo забивает с правой ноги!

11' Мушекви Няша нанес удар головой, но Xiang Gao спокойно отбил мяч.

11' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Xiang Gao взял и забрал мяч на выходе

9' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Матч возобновлен

5' Матч остановлен

4' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре