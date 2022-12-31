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  3. Китай: Суперлига
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Чжэцзян Профессионал
4:0
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
1:0
13' Гол
Ulrich Ewolo
2:0
22' Гол
Junsheng Yao
3:0
35' Гол
Мушекви Няша
4:0
84' Гол
Matheus XIII
90'+3

Ход матча

13'
Ulrich Ewolo
(Junsheng Yao)
1:0
22'
Junsheng Yao
(Андрияшевич Франко)
2:0
35'
Мушекви Няша
(Андрияшевич Франко)
3:0
52'
Zheng'ao Sun
Junsheng Yao
 
53'
Matheus XIII
Поссиньоло Лукас
 
62'
 
Da Li
Chen Yuhao
63'
 
Ziyang Pi
Huajun Zhang
79'
Цзяци Чжан
Wei Long
 
80'
Haoran Zhong
Bin Gu
 
80'
Di Gao
Мушекви Няша
 
84'
Matheus XIII
4:0
87'
 
Junxian Liu
Rentian Hu

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Chao
Gu
36
Поссиньоло
Лукас
17
Wei
Long
2
Лён
Нок-Хан
20
Dongsheng
Wang
28
Xin
Yue
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
31
Bin
Gu
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
23
Гао
Сян
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
28
Dong
Xu
32
Chen
Yuhao
12
Shangkun
Liu
11
Rentian
Hu
39
Nihat
Nihmat
18
Aoshuang
Nie
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
Чжэцзян Профессионал
3-5-2
Ухань Цзалл
5-4-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Ухань Цзалл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:3
ПЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0
Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2
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