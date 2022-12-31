Тур: 34. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Lei Zhang
0:0
Второй тайм: 76'
Ход матча
46'
52'
55'
65'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
22
Yu
Hou
58
Zhou
54
Liu
48
Junfeng
Li
15
Zhechao
Chen
29
Tze-Nam
Yue
28
Haochang
Cai
59
Ye
55
Lingfeng
Li
32
Shenping
Huo
20
Shilong
Wang
35
Wenxuan
Wang
71
Langzhou
Liu
24
Xinjie
He
40
Kaiyuan
Tan
34
Yu
Hou
14
Zili
Zhang
23
Jiaheng
Li
22
Afrden
Asqer
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
58 ZhouЗащитник
- Защитник
-
54 LiuЗащитник
-
48 Junfeng LiПолузащитник
-
15 Zhechao ChenПолузащитник
-
29 Tze-Nam YueПолузащитник
-
28 Haochang CaiПолузащитник
-
59 YeПолузащитник
-
55 Lingfeng LiНападающий
-
17 Yihu YangЗащитник
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
67 Zhang Hao
-
49 Yuping Li
-
52 Deng
-
66 Chao Tang
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
32 Shenping HuoВратарь
-
20 Shilong WangЗащитник
- Защитник
-
35 Wenxuan WangЗащитник
-
71 Langzhou LiuЗащитник
-
24 Xinjie HeПолузащитник
-
40 Kaiyuan TanПолузащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
-
14 Zili ZhangНападающий
-
23 Jiaheng LiНападающий
-
22 Afrden AsqerНападающий
- Запасные игроки
-
66 LiНападающий
-
-
38 Rijin Chen
-
41 Bin Xu
-
62 Ning
-
63 Feng
-
55 Shihao Lyu
-
Главный тренер: Zhi Zheng
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Гуанчжоу Эвергранд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0