Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Afrden Asqer оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Kaiyuan Tan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Junfeng Li оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Yu Hou наказан за толчок Junfeng Li

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Junfeng Li успешно блокирует удар.

40' Afrden Asqer пробил со штрафного прямо в стенку

39' Junfeng Li наказан за толчок Afrden Asqer

32' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Junfeng Li наказан за толчок Kaiyuan Tan

28' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Junfeng Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Zili Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Zhechao Chen не смог попасть в створ ударом издали

9' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола