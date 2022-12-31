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  3. Китай: Суперлига
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Мэйчжоу Хакка
0:0
Второй тайм: 76'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
55' Желтая карточка
Junfeng Li

Ход матча

35'
Yuping Li
Ye
 
46'
Xueming Liang
Junfeng Li
 
46'
 
Ning
Jiaheng Li
52'
 
Shihao Lyu
Xinjie He
55'
Junfeng Li
 
65'
 
Li
Zili Zhang
72'
Yihu Yang
Lingfeng Li
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Yu
Hou
58
Zhou
2
Junjie
Wen
54
Liu
48
Junfeng
Li
15
Zhechao
Chen
29
Tze-Nam
Yue
28
Haochang
Cai
59
Ye
55
Lingfeng
Li
32
Shenping
Huo
20
Shilong
Wang
3
Wenzhe
Zhao
35
Wenxuan
Wang
71
Langzhou
Liu
24
Xinjie
He
40
Kaiyuan
Tan
34
Yu
Hou
14
Zili
Zhang
23
Jiaheng
Li
22
Afrden
Asqer
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Гуанчжоу Эвергранд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
  • Второй тайм
  • 75'
    Матч возобновлен
  • 75'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 43%, Гуанчжоу Эвергранд: 57%.
  • 75'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 74'
    Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    74'
    Yu Hou навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 73'
    Guoxin Zhou ослабляет давление, выбив мяч.
  • 73'
    Junfeng Li из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Haochang Cai из команды Мэйчжоу Хакка поставил подножку. Пострадал Kaiyuan Tan
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Junfeng Li из команды Мэйчжоу Хакка поставил подножку. Пострадал Afrden Asqer
    • 69'
      Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      69'
      Tze-Nam Yue задерживает мяч рукой
    • 68'
      Удар от ворот произведет Мэйчжоу Хакка
    • 68'
      Shihao Lyu не смог попасть в створ ударом издали
    • 67'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
    • 67'
      Оооо... вот это был удар! Lingfeng Li должен был забить с этой позиции.
    • 67'
      Lingfeng Li оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      Tze-Nam Yue создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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