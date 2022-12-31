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  3. Китай: Суперлига
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Гуанчжоу Фули
1:4
Второй тайм: 77'
Шицзячжуан
0'
4' Желтая карточка
Bo Jin
0:1
14' Гол
Jing Luo
23' Желтая карточка
Liangkuan Jin
0:2
30' Гол
Ziyu Mao
0:3
40' Гол
Fuyu Ma
0:4
43' Гол
Yiming Yang
74' Желтая карточка
Yiming Yang
1:4
75' Пенальти
Chugui Ye

Ход матча

4'
Bo Jin
 
14'
0:1
Jing Luo
(Xiangshuo Zhang)
23'
Liangkuan Jin
 
30'
0:2
Ziyu Mao
40'
0:3
Fuyu Ma
43'
0:4
Yiming Yang
(Jing Luo)
46'
 
Yue Zhang
Fuyu Ma
46'
Chugui Ye
Delin Sun
 
46'
Yuliang Su
Yang Yang
 
46'
Chuanbin Ling
Yongjia Li
 
64'
 
Zhuo Zhenkai
Ziyu Mao
64'
 
Ke Tian
Yunqi Guo
66'
Zhuoxuan Li
Yongjun Wen
 
70'
 
Shizhe Ren
Hong Li
70'
 
Yu Zhengzhou
Jianyi Zhou
74'
 
Yiming Yang
75'
Chugui Ye
1:4

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

24
Jianian
Tang
25
Liangkuan
Jin
31
Jinliang
Zhang
33
Bo
Jin
37
Yongjun
Wen
40
Yang
Yang
48
Peizhao
Huang
38
Yongjia
Li
49
Chuqi
Huang
28
Chengru
Wu
42
Delin
Sun
1
Jianxiang
Sun
63
Li
Shengchao
23
Yiming
Yang
18
Hong
Li
26
Yunqi
Guo
33
Xiangshuo
Zhang
57
Jianyi
Zhou
40
Жуков
Георгий
27
Fuyu
Ma
12
Jing
Luo
55
Ziyu
Mao
Гуанчжоу Фули
4-3-3
Шицзячжуан
3-4-2-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Шицзячжуан

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
4:2
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 4:1 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0
  • Второй тайм
  • 76'
    Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 76'
    Шицзячжуан контролирует мяч.
  • 75'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 47%, Шицзячжуан: 53%.
  • Описание гола
    75'
    'Г О О О О О Л - Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули забивает с пенальти! Он пробил правой. Jianxiang Sun был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • Желтая карточка
    74'
    Yiming Yang получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    74'
    ПЕНАЛЬТИ! - Yiming Yang играет рукой в штрафной! Yiming Yang вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 73'
    После проверки VAR судья изменил решение - Гуанчжоу Фули пробьет пенальти!
  • 72'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 72'
    Yiming Yang успешно блокирует удар.
  • 72'
    Peizhao Huang нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    Shengchao Li успешно блокирует удар.
  • 72'
    Chuanbin Ling нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Yuliang Su и попал в перекладину!
  • Угловой
    72'
    Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
  • 71'
    Chugui Ye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • 71'
      Хорошую попытку сделал Chugui Ye. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 71'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 46%, Шицзячжуан: 54%.
    • 70'
      Тактическая замена. Jianyi Zhou уходит с поля и его заменяет Zhengzhou Yu
    • 70'
      Тактическая замена. Hong Li уходит с поля и его заменяет Shizhe Ren
    • 70'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 69'
      Jianyi Zhou выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Yuliang Su выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinjiang Football Training Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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