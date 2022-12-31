Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Yue Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Матч возобновлен

79' Liangkuan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

74' 'Г О О О О О Л - Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули забивает с пенальти! Он пробил правой. Jianxiang Sun был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

74' Yiming Yang получил желтую карточку от судьи

73' После проверки VAR судья изменил решение - Гуанчжоу Фули пробьет пенальти!

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Yuliang Su и попал в перекладину!

71' Chugui Ye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Хорошую попытку сделал Chugui Ye . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Jianyi Zhou выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Yuliang Su выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Хорошую попытку сделал Chuqi Huang . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Yue Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Chugui Ye . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

56' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Bo Jin пробует нанести удар издали, но Jianxiang Sun держит все под контролем

50' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

49' Jing Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

46' Тактическая замена. Fuyu Ma уходит с поля и его заменяет Yue Zhang