Тур: 34. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Wei Zhen
1:4
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаBo Jin
0:1
14' ГолJing Luo
23' Желтая карточкаLiangkuan Jin
0:2
30' ГолZiyu Mao
0:3
40' ГолFuyu Ma
0:4
43' ГолYiming Yang
74' Желтая карточкаYiming Yang
1:4
74' ПенальтиChugui Ye
90'+3
Ход матча
4'
14'
0:1
23'
30'
0:2
40'
0:3
43'
0:4
46'
64'
70'
74'
74'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 9
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
24
Jianian
Tang
33
Bo
Jin
37
Yongjun
Wen
40
Yang
Yang
38
Yongjia
Li
49
Chuqi
Huang
28
Chengru
Wu
42
Delin
Sun
63
Li
Shengchao
23
Yiming
Yang
18
Hong
Li
26
Yunqi
Guo
57
Jianyi
Zhou
27
Fuyu
Ma
12
Jing
Luo
55
Ziyu
Mao
- Основной состав
-
24 Jianian TangВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Bo JinЗащитник
-
37 Yongjun WenЗащитник
-
40 Yang YangПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
49 Chuqi HuangНападающий
-
28 Chengru WuНападающий
-
42 Delin SunНападающий
- Запасные игроки
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
23 Yuchen Zhou
-
27 Zhuoxuan Li
-
39 Yuliang Su
-
-
51 Junhan Chen
-
52 Chao Liu
-
Главный тренер: Haitao Hao
- Основной состав
- Вратарь
-
63 Li ShengchaoЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
-
18 Hong LiЗащитник
-
26 Yunqi GuoЗащитник
- Защитник
-
57 Jianyi ZhouПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Fuyu MaПолузащитник
-
12 Jing LuoПолузащитник
-
55 Ziyu MaoНападающий
- Запасные игроки
-
46 Yuqi Liu
-
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
49 Yu Zhengzhou
-
50 Shizhe Ren
-
54 Ke Tian
-
62 Zhuo Zhenkai
-
Главный тренер: Jingyu Su
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Шицзячжуан
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 4:1 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0