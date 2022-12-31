  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай: Суперлига
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Гуанчжоу Фули
1:4
Конец матча
Шицзячжуан
0'
4' Желтая карточка
Bo Jin
0:1
14' Гол
Jing Luo
23' Желтая карточка
Liangkuan Jin
0:2
30' Гол
Ziyu Mao
0:3
40' Гол
Fuyu Ma
0:4
43' Гол
Yiming Yang
74' Желтая карточка
Yiming Yang
1:4
74' Пенальти
Chugui Ye
90'+3

Ход матча

4'
Bo Jin
 
14'
0:1
Jing Luo
(Xiangshuo Zhang)
23'
Liangkuan Jin
 
30'
0:2
Ziyu Mao
40'
0:3
Fuyu Ma
43'
0:4
Yiming Yang
(Jing Luo)
46'
 
Yue Zhang
Fuyu Ma
46'
Chugui Ye
Delin Sun
 
46'
Yuliang Su
Yang Yang
 
46'
Chuanbin Ling
Yongjia Li
 
64'
 
Zhuo Zhenkai
Ziyu Mao
64'
 
Ke Tian
Yunqi Guo
65'
Zhuoxuan Li
Yongjun Wen
 
70'
 
Shizhe Ren
Hong Li
70'
 
Yu Zhengzhou
Jianyi Zhou
74'
 
Yiming Yang
74'
Chugui Ye
1:4
79'
Chao Liu
Liangkuan Jin
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

24
Jianian
Tang
25
Liangkuan
Jin
31
Jinliang
Zhang
33
Bo
Jin
37
Yongjun
Wen
40
Yang
Yang
48
Peizhao
Huang
38
Yongjia
Li
49
Chuqi
Huang
28
Chengru
Wu
42
Delin
Sun
1
Jianxiang
Sun
63
Li
Shengchao
23
Yiming
Yang
18
Hong
Li
26
Yunqi
Guo
33
Xiangshuo
Zhang
57
Jianyi
Zhou
40
Жуков
Георгий
27
Fuyu
Ma
12
Jing
Luo
55
Ziyu
Mao
Гуанчжоу Фули
4-3-3
Шицзячжуан
3-4-2-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Шицзячжуан

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
4:2
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 4:1 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 80'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 47%, Шицзячжуан: 53%.
    • 79'
      Матч возобновлен
    • 79'
      Liangkuan Jin получил травму и заменен. Chao Liu выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      79'
      Liangkuan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      78'
      Yue Zhang из команды Шицзячжуан опасно и грубо сыграл. Peizhao Huang пострадал.
    • Фол, нарушение
      77'
      Liangkuan Jin наказан за толчок Zhenkai Zhuo
    • 77'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 76'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 47%, Шицзячжуан: 53%.
    • Описание гола
      74'
      'Г О О О О О Л - Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули забивает с пенальти! Он пробил правой. Jianxiang Sun был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Желтая карточка
      74'
      Yiming Yang получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      74'
      ПЕНАЛЬТИ! - Yiming Yang играет рукой в штрафной! Yiming Yang вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 73'
      После проверки VAR судья изменил решение - Гуанчжоу Фули пробьет пенальти!
    • 72'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 72'
      Yiming Yang успешно блокирует удар.
    • 72'
      Peizhao Huang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Shengchao Li успешно блокирует удар.
    • 72'
      Chuanbin Ling нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Yuliang Su и попал в перекладину!
    • Угловой
      72'
      Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
    • 71'
      Chugui Ye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Chugui Ye. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 71'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 46%, Шицзячжуан: 54%.
    • 70'
      Тактическая замена. Jianyi Zhou уходит с поля и его заменяет Zhengzhou Yu
    • 70'
      Тактическая замена. Hong Li уходит с поля и его заменяет Shizhe Ren
    • 70'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 69'
      Jianyi Zhou выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Yuliang Su выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 67'
      Yiming Yang успешно блокирует удар.
    • 67'
      Chengru Wu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Хорошую попытку сделал Chuqi Huang. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 67'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Тактическая замена. Yongjun Wen уходит с поля и его заменяет Zhuoxuan Li
    • Фол, нарушение
      65'
      Судья сигнализирует, что Jianyi Zhou из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Peizhao Huang
    • 65'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 43%, Шицзячжуан: 57%.
    • 64'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 64'
      Тактическая замена. Yunqi Guo уходит с поля и его заменяет Ke Tian
    • 64'
      Тактическая замена. Ziyu Mao уходит с поля и его заменяет Zhenkai Zhuo
    • Офсайд
      63'
      Yunqi Guo из команды Шицзячжуан в офсайде
    • 63'
      Peizhao Huang из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 61'
      Шанс! Hong Li из команды Шицзячжуан пробил головой, но мимо
    • Угловой
      61'
      Jing Luo из команды Шицзячжуан подал угловой справа.
    • 60'
      Bo Jin успешно блокирует удар.
    • 60'
      Yue Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 46%, Шицзячжуан: 54%.
    • 59'
      Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Chugui Ye. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Шицзячжуан
    • 56'
      Yuliang Su из команды Гуанчжоу Фули наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 56'
      Hong Li ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 55'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 45%, Шицзячжуан: 55%.
    • 53'
      Yiming Yang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Bo Jin пробует нанести удар издали, но Jianxiang Sun держит все под контролем
    • 52'
      Bo Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Jianyi Zhou из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Yuliang Su
    • 51'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 44%, Шицзячжуан: 56%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Шицзячжуан
    • 49'
      Jing Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 48'
      Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Шицзячжуан
    • 47'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Yongjia Li уходит с поля и его заменяет Chuanbin Ling
    • 46'
      Тактическая замена. Yang Yang уходит с поля и его заменяет Yuliang Su
    • 46'
      Тактическая замена. Delin Sun уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
    • 46'
      Тактическая замена. Fuyu Ma уходит с поля и его заменяет Yue Zhang
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinjiang Football Training Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 1:4 Шицзячжуан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     