Тур: 34. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Лю Вэй
4:0
Второй тайм: 76'
0'
1:0
3' ГолВэньцзюнь Люй
2:0
28' ГолНдиайе Чериф
39' Желтая карточкаHuapeng Wang
3:0
42' ГолНдиайе Чериф
4:0
45' ГолКаллон Исса
56' Желтая карточкаChengjian Liao
Ход матча
3'
1:0
28'
2:0
39'
42'
3:0
45'
4:0
46'
56'
70'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
13
Чжэнь
Вэй
34
Каллон
Исса
10
Ндиайе
Чериф
38
Ning
Lu
5
Jie
Sun
21
Qi
Cui
34
Yiran
He
24
Zhiyu
Yan
25
Huapeng
Wang
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
36
Chao
Fan
13
Чанчэн
Чэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
2 Ли АнЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
26 Чен Чуньсинь
-
29 Чжан Хуачэнь
-
33 Лю Чжурун
-
-
Главный тренер: Си Чжикан
- Основной состав
-
38 Ning LuВратарь
-
5 Jie SunЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
34 Yiran HeЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
25 Huapeng WangЗащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Chao FanПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Yake WuВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
15 Dilemet Tudi
-
-
26 Honglin Dong
-
27 Li Zhang II
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Чанчунь Ятай
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
17 матчей
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.33
1.88
Среднее время на гол
38
48
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.88
1.59
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
56
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2
Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1