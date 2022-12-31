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  3. Китай: Суперлига
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Шанхай СИПГ
4:0
Второй тайм: 76'
Чанчунь Ятай
0'
1:0
3' Гол
Вэньцзюнь Люй
2:0
28' Гол
Ндиайе Чериф
39' Желтая карточка
Huapeng Wang
3:0
42' Гол
Ндиайе Чериф
4:0
45' Гол
Каллон Исса
56' Желтая карточка
Chengjian Liao

Ход матча

3'
Вэньцзюнь Люй
(Варгас Матиас)
1:0
28'
Ндиайе Чериф
(Каллон Исса)
2:0
39'
 
Huapeng Wang
42'
Ндиайе Чериф
(Линьпэн Чжан)
3:0
45'
Каллон Исса
(Ндиайе Чериф)
4:0
46'
Jia Du
Цзюнь-Лин Янь
 
46'
Ли Ан
Чжэнь Вэй
 
56'
 
Chengjian Liao
61'
Чен Чуньсинь
Шэньчао Ван
 
61'
Ян Шиюань
Хуэй-Кан Цай
 
70'
 
Honglin Dong
Chao Fan

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Чанчунь Ятай
1.09
9.50
29.00
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
9
Паулиньо
Пауло
6
Хуэй-Кан
Цай
24
Варгас
Матиас
34
Каллон
Исса
10
Ндиайе
Чериф
11
Вэньцзюнь
Люй
38
Ning
Lu
5
Jie
Sun
21
Qi
Cui
34
Yiran
He
24
Zhiyu
Yan
25
Huapeng
Wang
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
19
Chengjian
Liao
36
Chao
Fan
13
Чанчэн
Чэн
Шанхай СИПГ
4-3-3
Чанчунь Ятай
5-4-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Чанчунь Ятай

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:4
С
2:1
С
0:0
К
0:4
С
3:1
С
2:1
С
4:2
С
5:1
С
1:1
С
1:3
С
0:2
С
5:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.33
1.88

Среднее время на гол

38
48

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.59

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
56

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2
Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Чанчунь Ятай
    1.09
    9.50
    29.00
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