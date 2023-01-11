Второй тайм в Ноттингеме!

В перерыве в составе "Вулверхэмптона" произошла замена: вместо Гонсалу Гуэдеша на поле вышел Рубен Невеш.

В перерыве в Ноттингеме начался дождь. Во втором тайме работа у голкиперов усложнится мокрым мячом.

Боли не позволил Гуэдешу справа прорваться в штрафную площадь.

Хван по центру вывел Хименеса один на один с голкипером, Удар Рауля в правый угол Хендерсон отразил. Мяч отскочил на Гуэдеша, который с девяти метров пробил выше ворот.

Гуэдеш от углового флага покатил мяч к ближней штанге. Последовала серия передач гостей, завершившаяся заблокированным ударом.

Килман на фланге руками остановил Джонсона и получил жёлтую карточку.

Гиббс-Уайт справа со штрафного навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Фройлера, дальний удар которого получился очень неточным.

Справа прошёл навес к дальней штанге на Хвана, чей удар в упор с лёта под перекладину Хендерсон сумел отразить. Великолепная реакция голкипера!

Гости красиво комбинируют на чужой половине поля. Вот только проходит всё без попыток ударов по воротам.

Лоди слева навесил к дальней штанге, где Гомеш не позволил сыграть вверху соперникам.

"Вулверхэмптон" стал больше контролировать мяч в центре поля. Больше моментов у ворот пр и этом возникать не стало.

Хван сыграл в отборе и пошёл вперёд, а вот пас налево на партнёра кореец сделал слишком сильно.

Хозяева планомерно стараются сбивать темп матча. Они подолгу держат мяч на своей половине поля.

Аит-Нури слева сместился в центр перед чужой штрафной площадью и сделал неточный пас на Гуэдеша.

Скарпа получил травму в столкновении с Гомешем. Удар локтем в нос требует выхода медиков на поле.

Гуэдеш справа с восемнадцати метров низом пробил в дальний угол. Хендерсон в прыжке забрал мяч в руки.

24' Джонсон оказался справа в офсайде.

23' Аит-Нури слева прострелил в центр штрафной площади, где Хименес не попал по мячу.

22' Гиббс-Уайт справа оказался в офсайде.

21' Гиббс-Уайт от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч от ворот выбили.

20' Прострел Джонсона справа к воротам соперники заблокировали.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БОЛИ!!! Гиббс-Уайт от углового флага навесил на Орье, который пробил в перекладину. От Хонни мяч отскочил в центр, где удачно сыграл, выставив ногу вперёд, Боли.

17' Гуэдеш исполнил подачу от углового флага. Мяч вернулся к Гонсалу, а второй подачи от него не последовало. Защитники "Ноттингем Форест" вынудили португальца ошибиться.

16' Прострел Семеду справа к воротам заблокировал Орье.

15' Хван справа прострелил к воротам, где защитники "Ноттингем Форест" не позволили сыграть Гуэдешу.

14' Стартовый отрезок встречи проходит в равной борьбе. Хозяева почаще доводят свои атаки до ударов, но опасными их пока назвать сложно.

13' Аит-Нури слева со штрафного не смог перебить Скарпу, который в единственном числе находился в стенке.

12' Уорролл на фланге зацепил ногу Хвана.

11' Следующий навес Гиббс-Уайта от углового флага последовал повыше. Са на выходе сыграл кулаками, а Скотт определил фол против голкипера.

10' Гиббс-Уайт от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на Уорролла, который ногой пробил выше ворот.

9' Аит-Нури слева навесил на Хименеса, который в прыжке не смог достать мяч головой.

8' Джонсон оказался в офсайде.

7' Гиббс-Уайт от углового флага навесил к ближней штанге слабо, где Мангаля не смог исполнить перевод к воротам.

6' Прошёл прострел слева на Скарпу, который с угла вратарской площади не смог пробить удачно в дальний угол.

5' Йейтс на чужой половине поля прихватил руками Хвана.

4' Хван на левом фланге атаки финтами запутал сам себя и в результате нарушил правила.

3' Гомеш в своей штрафной неудачно сыграл при приёме передачи от партнёра, заставив понервничать Са. Голкипер среагировал вовремя и вынес мяч точно.

2' "Ноттингем Форест" играет в красных футболках, "Вулверхэмптон" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.