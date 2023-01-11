  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Стадион: .
Ноттингем Форест
1:0
Второй тайм: 47'
Вулверхэмптон
0'
1:0
18' Гол
Боли Вийи
37' Желтая карточка
Килман Макс

Ход матча

18'
Боли Вийи
1:0
37'
 
Килман Макс
46'
 
Невеш Рубен
Гуэдеш Гонсалу

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 124
Ноттингем Форест 39.5% (49)
X 39.5% (49)
Вулверхэмптон 21% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Вулверхэмптон
2.85
3.59
8.94
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
24
Орье
Серж
4
Уорролл
Джо
30
Боли
Вийи
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
5
Мангаля
Орель
31
Скарпа
Густаво
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
19
Хонни
Кастро
22
Семеду
Нелсон
28
Моутинью
Жоау
27
Луис
Матеус
II
3
Аит-Нури
Раян
11
Хи-Чан
Хван
9
Хименес
Рауль
17
Гуэдеш
Гонсалу
Ноттингем Форест
4-3-1-2
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:4
Ч
0:2
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
5:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.29

Среднее время на гол

105
70

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.86

Среднее время на гол

70
48

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.07
1.57

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
57

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лингард Джесси 2 0.5
Сарридж Сэм 2 0.5
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.5
Боли Вийи 1 0.25
Авонийи Тайво 1 0.25
Йейтс Райан 1 0.25
Лоди Ренан 1 0.25
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 2 (1) 0.5
Траоре Адама 1 0.25
Траоре Бубакар 1 0.25
Аит-Нури Раян 1 0.25
Поденсе Даниэл 0 0
Хи-Чан Хван 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 1 1
Колбэк Джек 1 0
Лингард Джесси 1 0
Уорролл Джо 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килман Макс 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
5
Ноттингем Форест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0
Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1/8 финала
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
4 Чарльтон
3 Брайтон
1 Блэкберн
4 Ноттингем Форест
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
3 Манчестер Сити
2 Ливерпуль
1/4 финала
2 Ньюкасл
0 Лестер
3 Манчестер Юнайтед
0 Чарльтон
0 Ноттингем Форест
0 Вулверхэмптон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 2
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Дождь
    48'
    В перерыве в Ноттингеме начался дождь. Во втором тайме работа у голкиперов усложнится мокрым мячом.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Вулверхэмптона" произошла замена: вместо Гонсалу Гуэдеша на поле вышел Рубен Невеш.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Ноттингеме!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ноттингем Форест" - "Вулверхэмптон" - 1:0.
  • 45'
    Аит-Нури слева не смог пройти Орье.
  • 45'
    Боли не позволил Гуэдешу справа прорваться в штрафную площадь.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Скотт в первом тайме.
  • 45'
    Лоди слева навесил к дальней штанге, где Гомеш не позволил сыграть вверху соперникам.
  • 44'
    Гости красиво комбинируют на чужой половине поля. Вот только проходит всё без попыток ударов по воротам.
  • Опасный момент
    42'
    Справа прошёл навес к дальней штанге на Хвана, чей удар в упор с лёта под перекладину Хендерсон сумел отразить. Великолепная реакция голкипера!
  • Фол, нарушение
    41'
    Скарпа на чужой половине поля руками прихватил Моутинью.
  • 40'
    Гиббс-Уайт справа со штрафного навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Фройлера, дальний удар которого получился очень неточным.
  • Желтая карточка
    39'
    Килман на фланге руками остановил Джонсона и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    38'
    Гуэдеш от углового флага покатил мяч к ближней штанге. Последовала серия передач гостей, завершившаяся заблокированным ударом.
  • Опасный момент
    37'
    Хван по центру вывел Хименеса один на один с голкипером, Удар Рауля в правый угол Хендерсон отразил. Мяч отскочил на Гуэдеша, который с девяти метров пробил выше ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      Гуэдеш справа с восемнадцати метров низом пробил в дальний угол. Хендерсон в прыжке забрал мяч в руки.
    • Травма, повреждение
      34'
      Скарпа получил травму в столкновении с Гомешем. Удар локтем в нос требует выхода медиков на поле.
    • 32'
      Аит-Нури слева сместился в центр перед чужой штрафной площадью и сделал неточный пас на Гуэдеша.
    • 31'
      Хван слева перевод на противоположный фланг исполнил безадресно.
    • Фол, нарушение
      30'
      Хван в центре поля прихватил руками Орье.
    • 29'
      Хозяева планомерно стараются сбивать темп матча. Они подолгу держат мяч на своей половине поля.
    • 28'
      Хван сыграл в отборе и пошёл вперёд, а вот пас налево на партнёра кореец сделал слишком сильно.
    • Травма, повреждение
      27'
      Джонсон присел на газон. Требуется помощь медиков нападающему "Ноттингем Форест".
    • 26'
      Удар Лоди слева от угла штрафной площади заблокировал Семеду.
    • 25'
      "Вулверхэмптон" стал больше контролировать мяч в центре поля. Больше моментов у ворот пр и этом возникать не стало.
    • Офсайд
      24'
      Джонсон оказался справа в офсайде.
    • 23'
      Аит-Нури слева прострелил в центр штрафной площади, где Хименес не попал по мячу.
    • Офсайд
      22'
      Гиббс-Уайт справа оказался в офсайде.
    • Угловой
      21'
      Гиббс-Уайт от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч от ворот выбили.
    • 20'
      Прострел Джонсона справа к воротам соперники заблокировали.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      БОЛИ!!! Гиббс-Уайт от углового флага навесил на Орье, который пробил в перекладину. От Хонни мяч отскочил в центр, где удачно сыграл, выставив ногу вперёд, Боли.
    • Угловой
      17'
      Гуэдеш исполнил подачу от углового флага. Мяч вернулся к Гонсалу, а второй подачи от него не последовало. Защитники "Ноттингем Форест" вынудили португальца ошибиться.
    • 16'
      Прострел Семеду справа к воротам заблокировал Орье.
    • 15'
      Хван справа прострелил к воротам, где защитники "Ноттингем Форест" не позволили сыграть Гуэдешу.
    • 14'
      Стартовый отрезок встречи проходит в равной борьбе. Хозяева почаще доводят свои атаки до ударов, но опасными их пока назвать сложно.
    • 13'
      Аит-Нури слева со штрафного не смог перебить Скарпу, который в единственном числе находился в стенке.
    • Фол, нарушение
      12'
      Уорролл на фланге зацепил ногу Хвана.
    • Угловой
      11'
      Следующий навес Гиббс-Уайта от углового флага последовал повыше. Са на выходе сыграл кулаками, а Скотт определил фол против голкипера.
    • Угловой
      10'
      Гиббс-Уайт от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на Уорролла, который ногой пробил выше ворот.
    • 9'
      Аит-Нури слева навесил на Хименеса, который в прыжке не смог достать мяч головой.
    • Офсайд
      8'
      Джонсон оказался в офсайде.
    • Угловой
      7'
      Гиббс-Уайт от углового флага навесил к ближней штанге слабо, где Мангаля не смог исполнить перевод к воротам.
    • Опасный момент
      6'
      Прошёл прострел слева на Скарпу, который с угла вратарской площади не смог пробить удачно в дальний угол.
    • Фол, нарушение
      5'
      Йейтс на чужой половине поля прихватил руками Хвана.
    • 4'
      Хван на левом фланге атаки финтами запутал сам себя и в результате нарушил правила.
    • 3'
      Гомеш в своей штрафной неудачно сыграл при приёме передачи от партнёра, заставив понервничать Са. Голкипер среагировал вовремя и вынес мяч точно.
    • 2'
      "Ноттингем Форест" играет в красных футболках, "Вулверхэмптон" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сити Граунд"!
    • Второй тайм
    • 46'
      Гуэдеш Гонсалу уходит с поля. [player2] выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Килман Макс получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Боли Вийи бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ноттингем Форест 1:0 Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    39.5% (49)
    Ничья
    39.5% (49)
    Вулверхэмптон
    21% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.71% (46)
    Меньше
    59.29% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (42)
    2:1 Ноттингем Форест
    21.8% (27)
    1:0 Ноттингем Форест
    12.9% (16)
    1:2 Вулверхэмптон
    11.3% (14)
    0:1 Вулверхэмптон
    4% (5)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    0:2 Вулверхэмптон
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ноттингем Форест
    Вулверхэмптон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     