Стадион: Сити Граунд.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
18'
1:0
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
19
Хонни
Кастро
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Защитник
-
59 Ходж ДжозефПолузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
История личных встреч
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.29
Среднее время на гол
105
70
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.86
Среднее время на гол
70
48
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.07
1.57
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
84
57
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лингард Джесси
|2
|0.5
|Сарридж Сэм
|2
|0.5
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.5
|Боли Вийи
|1
|0.25
|Авонийи Тайво
|1
|0.25
|Йейтс Райан
|1
|0.25
|Лоди Ренан
|1
|0.25
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|2 (1)
|0.5
|Траоре Адама
|1
|0.25
|Траоре Бубакар
|1
|0.25
|Аит-Нури Раян
|1
|0.25
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|1
|1
|Колбэк Джек
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килман Макс
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
5
Ноттингем Форест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0
Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Ноттингем Форест
39.5% (49)
Ничья
39.5% (49)
Вулверхэмптон
21% (26)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (42)
2:1 Ноттингем Форест
21.8% (27)
1:0 Ноттингем Форест
12.9% (16)
1:2 Вулверхэмптон
11.3% (14)
0:1 Вулверхэмптон
4% (5)
2:2 Ничья
4% (5)
0:2 Вулверхэмптон
1.6% (2)
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