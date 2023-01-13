Тур: 20. Стадион: Хет Куипие.
Ход матча
36'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Тагир
Равиль
55
Диркс
Тюр
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Вестерло
АХ Лёвен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.65
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
69
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|8
|0.4
|Nene Dorgeles
|5
|0.25
|Кюйпер Максим
|4 (1)
|0.2
|Диркс Тюр
|4 (2)
|0.2
|Ветокеле Игор
|4
|0.2
|Шадли Насер
|3 (2)
|0.15
|Мадсен Николас
|2
|0.1
|Акбунар Халиль
|2
|0.1
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.05
|Mathias Fixelles
|1
|0.05
|Даци Эрдон
|1
|0.05
|Kyan Vaesen
|1
|0.05
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|11 (3)
|0.55
|Мертенс Матье
|4
|0.2
|Аль-Тамари Мусса
|4
|0.2
|Nachon Nsingi
|4
|0.2
|Торстейнссон Йон
|3
|0.15
|Патрис Луи
|2
|0.1
|Де Норре Каспер
|2
|0.1
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.1
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.05
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Nene Dorgeles
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Диркс Тюр
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Мендиль Хамза
|5
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Рикка Федерико
|3
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
АХ Лёвен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
8
Вестерло
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
9
13
Вестерло
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
АХ Лёвен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
15
21
Голы по времени матча
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
6
29%
3
16%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
5
24%
4
21%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
6
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
5
36%
5
33%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
27%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
8
38%
4
29%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
8
38%
2
14%
76-90
Забито
36
34
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
6
17%
3
9%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
6
17%
5
15%
31-45
9
25%
4
12%
46-60
3
8%
7
21%
61-75
8
22%
9
26%
76-90
Пропущено
35
29
15 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
11%
3
10%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
9
26%
10
34%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
13
37%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0
Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0
Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0
Результаты матчей
Вестерло
АХ Лёвен
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Вестерло
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
81
54
36
27
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
64
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
145
127
118
514
415
316
217
118
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|16
|1
|2
|48 - 17
|49
|2.
|19
|13
|3
|3
|41 - 23
|42
|3.
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|36 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|32 - 20
|31
|6.
|0:0
|20
|9
|4
|7
|38 - 33
|31
|7.
|18
|8
|3
|7
|28 - 24
|27
|8.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|33 - 30
|27
|9.
|19
|7
|6
|6
|20 - 20
|27
|10.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|11.
|18
|7
|2
|9
|28 - 26
|23
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|1
|12
|26 - 40
|19
|14.
|18
|5
|4
|9
|25 - 34
|19
|15.
|19
|5
|3
|11
|18 - 35
|18
|16.
|19
|5
|2
|12
|21 - 42
|17
|17.
|19
|4
|4
|11
|25 - 42
|16
|18.
|19
|4
|2
|13
|18 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 9
|28
|2.
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|23 - 12
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|11.
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|17 - 28
|10
|16.
|9
|3
|0
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|2.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|9.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|10.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|16.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Брюгге
|Абакар Силла
|2 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7