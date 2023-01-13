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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Вестерло
1:2
Конец матча
АХ Лёвен
0'
36' Желтая карточка
Аль-Тамари Мусса
0:1
51' Гол
Гонсалес Марио
52' Желтая карточка
Томас ван ден Кейбус
55' Желтая карточка
Болат Синан
0:2
56' Пенальти
Гонсалес Марио
77' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
77' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
1:2
79' Гол
Nene Dorgeles
84' Красная карточка
Мендиль Хамза
90'+7
1
Болат
Синан
32
Йорданов
Эдиссон
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
8
Мадсен
Николас
4
Mathias
Fixelles
55
Диркс
Тюр
39
Томас
ван
ден
Кейбус
45
Nene
Dorgeles
9
Фостер
Лайл
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
11
Аль-Тамари
Мусса
8
Шрейверс
Сьебе
7
Торстейнссон
Йон
9
Гонсалес
Марио
Вестерло
4-2-3-1
АХ Лёвен
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
АХ Лёвен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:0
К
2:3
ПДБВЭ
1:3
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
1:0
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
0:1
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:1
ПДБ
2:2
ТМК
2:2
ЛП
5:1
ЛП
3:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.65
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
69

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 8 0.4
Nene Dorgeles 6 0.3
Кюйпер Максим 4 (1) 0.2
Ветокеле Игор 4 0.2
Диркс Тюр 4 (2) 0.2
Шадли Насер 3 (2) 0.15
Мадсен Николас 2 0.1
Акбунар Халиль 2 0.1
Рейнолдс Брайан 1 0.05
Mathias Fixelles 1 0.05
Даци Эрдон 1 0.05
Kyan Vaesen 1 0.05
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 13 (4) 0.65
Мертенс Матье 4 0.2
Аль-Тамари Мусса 4 0.2
Nachon Nsingi 4 0.2
Торстейнссон Йон 3 0.15
Патрис Луи 2 0.1
Де Норре Каспер 2 0.1
Кийине Софиан 2 (1) 0.1
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.05
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас ван ден Кейбус 4 0
Пердикицци Пьетро 2 1
Болат Синан 3 0
Акбунар Халиль 3 0
Mathias Fixelles 3 0
Фостер Лайл 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Бернат Ян 3 0
Nene Dorgeles 1 1
Нойштедтер Роман 2 0
Диркс Тюр 2 0
Тагир Равиль 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Минейро Лукас 1 0
Kyan Vaesen 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Малинов Кристиян 6 0
Торстейнссон Йон 5 0
Мертенс Матье 4 0
Патрис Луи 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Рикка Федерико 3 0
Аль-Тамари Мусса 3 0
Уэдраого Дилан 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Шрейверс Сьебе 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Кийине Софиан 1 0
Mandela Keita 1 0

Результаты матчей

Вестерло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
АХ Лёвен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
8
Вестерло
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
АХ Лёвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

9
13
Вестерло
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
АХ Лёвен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

16
21

Голы по времени матча

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
6
27%
5
24%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
6
27%
4
19%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
5
31%
6
38%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
27%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
8
38%
4
29%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
8
38%
2
14%
76-90

Забито

37
36
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
6
16%
3
8%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
9
24%
6
17%
46-60
3
8%
7
19%
61-75
9
24%
9
25%
76-90

Пропущено

37
30
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
11%
3
10%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
9
24%
10
33%
31-45
6
16%
2
7%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
13
35%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0
Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0
Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0

Результаты матчей

Вестерло
АХ Лёвен

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
4:2
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вестерло
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
8
2
1.5
5
4
3
7
2.5
2
7
2
8
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
7
4
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
12
8
1.5
12
8
5
15
2.5
4
16
3
17
3.5
2
18
1
19
4.5
2
18
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 19 16 1 2 48 - 17 49
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 13 3 3 41 - 23 42
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 19 10 4 5 36 - 24 34
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 20 9 3 8 39 - 35 30
7.
АХ Лёвен
 20 8 5 7 35 - 31 29
8.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
9.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
10.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
11.
Андерлехт
 18 7 2 9 28 - 26 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Эйпен
 19 6 1 12 26 - 40 19
14.
Мехелен
 18 5 4 9 25 - 34 19
15.
Кортрейк
 19 5 3 11 18 - 35 18
16.
Остенде
 19 5 2 12 21 - 42 17
17.
Зульте-Варегем
 19 4 4 11 25 - 42 16
18.
Серен Юнайтед
 19 4 2 13 18 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 9 1 0 28 - 9 28
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 10 5 2 3 24 - 14 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
11.
Андерлехт
 10 4 1 5 16 - 14 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 9 3 0 6 11 - 16 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
АХ Лёвен
 11 4 4 3 20 - 17 16
5.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
6.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
7.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
8.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
9.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
10.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Кортрейк
 9 3 1 5 12 - 17 10
15.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
АХ Лёвен Гонсалес Марио 13 (1)
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
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Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Брюгге Абакар Силла 2 4
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Аль-Тамари Мусса получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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