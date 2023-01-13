Тур: 20. Стадион: Хет Куипие.
0'
36' Желтая карточкаАль-Тамари Мусса
0:1
51' ГолГонсалес Марио
52' Желтая карточкаТомас ван ден Кейбус
55' Желтая карточкаБолат Синан
0:2
56' ПенальтиГонсалес Марио
77' Желтая карточкаНойштедтер Роман
77' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
1:2
79' ГолNene Dorgeles
84' Красная карточкаМендиль Хамза
90'+7
Ход матча
36'
51'
0:1
55'
56'
0:2
77'
77'
79'
1:2
84'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Тагир
Равиль
55
Диркс
Тюр
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Вестерло
АХ Лёвен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.65
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
69
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|8
|0.4
|Nene Dorgeles
|6
|0.3
|Кюйпер Максим
|4 (1)
|0.2
|Ветокеле Игор
|4
|0.2
|Диркс Тюр
|4 (2)
|0.2
|Шадли Насер
|3 (2)
|0.15
|Мадсен Николас
|2
|0.1
|Акбунар Халиль
|2
|0.1
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.05
|Mathias Fixelles
|1
|0.05
|Даци Эрдон
|1
|0.05
|Kyan Vaesen
|1
|0.05
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|13 (4)
|0.65
|Мертенс Матье
|4
|0.2
|Аль-Тамари Мусса
|4
|0.2
|Nachon Nsingi
|4
|0.2
|Торстейнссон Йон
|3
|0.15
|Патрис Луи
|2
|0.1
|Де Норре Каспер
|2
|0.1
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.1
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.05
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас ван ден Кейбус
|4
|0
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Болат Синан
|3
|0
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Nene Dorgeles
|1
|1
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|Диркс Тюр
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|5
|1
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Рикка Федерико
|3
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
АХ Лёвен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
8
Вестерло
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
АХ Лёвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
9
13
Вестерло
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
АХ Лёвен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
16
21
Голы по времени матча
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
6
27%
5
24%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
6
27%
4
19%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
5
31%
6
38%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
27%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
8
38%
4
29%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
8
38%
2
14%
76-90
Забито
37
36
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
6
16%
3
8%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
9
24%
6
17%
46-60
3
8%
7
19%
61-75
9
24%
9
25%
76-90
Пропущено
37
30
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
11%
3
10%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
9
24%
10
33%
31-45
6
16%
2
7%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
13
35%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0
Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0
Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0
Результаты матчей
Вестерло
АХ Лёвен
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
4:2
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вестерло
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
82
54
37
27
28
18
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
46
74
28
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
128
128
515
416
317
218
119
218
119
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Брюгге
|Абакар Силла
|2 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7