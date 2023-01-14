Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Хорошую попытку сделал Аблин Маттис . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Аблин Маттис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Осер

81' Фофана Секо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Осер

80' Гради Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

80' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Эн Готье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Удар от ворот произведет Осер

73' Удар от ворот произведет Ланс

72' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

72' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Осер

69' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

67' Матч возобновлен

67' Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Клод-Морис Алексис

66' Сотока Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' 'Г О О О О О Л - Франковски Пшемыслав из команды Ланс забивает с пенальти! Он пробил правой. Бенуа Костиль был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

59' После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

57' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сотока Флориан пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль ловит мяч

56' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Туре Сулейман получил желтую карточку от судьи

55' Медина Факундо получил желтую карточку от судьи

54' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

54' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Зедатка Аким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Ланс

53' Эн Готье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Ланс

50' Ньянг М'Байе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Отре Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника