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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Ланс
1:0
Конец матча
Осер
0'
27' Желтая карточка
Дансо Кевин
55' Желтая карточка
Медина Факундо
55' Желтая карточка
Туре Сулейман
1:0
60' Пенальти
Франковски Пшемыслав
66' Вторая желтая карточка
Туре Сулейман
90' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
90'+7

Ход матча

27'
Дансо Кевин
 
55'
Медина Факундо
 
55'
 
Туре Сулейман
60'
Франковски Пшемыслав
1:0
66'
 
Туре Сулейман
67'
Клод-Морис Алексис
Да Коста Давид Перейра
 
67'
Саид Уэсли
Опенда Лои
 
69'
 
Жубал Мендес
Отре Матиас
73'
Мачадо Дейвер
Медина Факундо
 
77'
 
Сахи Хамза
М'Чангама Юссуф
77'
 
Синайоко Лассин
Эн Готье
78'
 
Да Кошта Нуну
Ньянг М'Байе
83'
 
Аблин Маттис
Перрен Гаэтан
90'
Ле Кардинал Жюльен
Франковски Пшемыслав
 
90'
Томассон Адриен
Сотока Флориан
 
90'
 
Да Кошта Нуну

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
21
Айдара
Массадио
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
20
Да
Коста
Давид
Перейра
11
Опенда
Лои
23
Костиль
Бенуа
13
Зедатка
Аким
27
Жанвье
Жульян
95
Туре
Сулейман
7
Эн
Готье
97
Равелсон
Райан
12
Туре
Бирама
6
М'Чангама
Юссуф
29
Отре
Матиас
10
Перрен
Гаэтан
11
Ньянг
М'Байе
Ланс
3-4-2-1
Осер
3-4-1-2

История личных встреч

Ланс
Осер

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Л2
0:0
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
4:1
Л2
1:0
ТМС
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.36

Среднее время на гол

120
247

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.16
0.63

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

77
142

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 9 0.47
Сотока Флориан 6 (1) 0.32
Саид Уэсли 5 0.26
Фофана Секо 3 (1) 0.16
Клод-Морис Алексис 2 0.11
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.11
Да Коста Давид Перейра 1 0.05
Медина Факундо 1 0.05
Мачадо Дейвер 1 0.05
Дансо Кевин 1 0.05
Абдул-Самед Салис 1 0.05
Гради Жонатан 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 3 (2) 0.16
Отре Матиас 2 (1) 0.11
Перрен Гаэтан 2 0.11
Да Кошта Нуну 2 0.11
Жубал Мендес 1 0.05
Сахи Хамза 1 0.05
Шарбонье Гаэтан 1 0.05
Жанвье Жульян 1 0.05
Эн Готье 1 0.05
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 3 1
Гради Жонатан 4 0
Дансо Кевин 4 0
Медина Факундо 4 0
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Абдул-Самед Салис 3 0
Онана Жан 2 0
Саид Уэсли 2 0
Кабо Джимми 2 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньянг М'Байе 2 2
Жанвье Жульян 3 1
Да Кошта Нуну 3 1
Жубал Мендес 3 0
Менса Гидеон 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Туре Сулейман 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Осер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
5
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Осер
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
14

Волевые поражения

10
5
Ланс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Осер
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
15

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

23
7
7 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
1
14%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
6
26%
3
43%
61-75
5
22%
3
43%
76-90

Пропущено

6
24
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 10
1
17%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
17%
2
8%
31-45
1
17%
6
25%
46-60
1
17%
4
17%
61-75
2
33%
5
21%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
4
21%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Забито

33
14
12 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
9%
2
14%
1-15
5
15%
2
14%
16-30
4
12%
2
14%
31-45
7
21%
1
7%
46-60
6
18%
3
21%
61-75
8
24%
4
29%
76-90

Пропущено

12
43
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 17
2
17%
8
19%
1-15
1
8%
5
12%
16-30
3
25%
7
16%
31-45
1
8%
7
16%
46-60
2
17%
7
16%
61-75
3
25%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0
Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2 Ланс - Клермон 2:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4
Осер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3
Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0 Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2

Результаты матчей

Ланс
Осер

Точный счет

1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Ланс
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
2
7
4
6
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
1
9
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
9
10
1.5
3
16
5
14
2.5
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 0:1 Заявка 19 12 3 4 36 - 16 39
4.
Лорьян
 1:0 Заявка 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
6.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 Заявка 18 6 6 6 22 - 20 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 Заявка 18 4 6 8 29 - 35 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 Заявка 18 5 2 11 28 - 37 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
19.
Страсбург
 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 2 14 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 9 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 1:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
13.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Лорьян
 1:0 Заявка 10 6 3 1 17 - 13 21
3.
Марсель
 0:1 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
4.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
16.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
17.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лорьян Моффи Теремас 11
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 93'
    Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Осер начинает контратаку
  • 93'
    Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
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