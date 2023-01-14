Тур: 19. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Делажо Вилли
0'
27' Желтая карточкаДансо Кевин
55' Желтая карточкаМедина Факундо
55' Желтая карточкаТуре Сулейман
1:0
60' ПенальтиФранковски Пшемыслав
66' Вторая желтая карточкаТуре Сулейман
90' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
90'+7
Ход матча
27'
55'
55'
60'
66'
67'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
13
Зедатка
Аким
7
Эн
Готье
12
Туре
Бирама
29
Отре
Матиас
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Эн ГотьеЗащитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ланс
Осер
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.36
Среднее время на гол
120
247
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.16
0.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
77
142
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|9
|0.47
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.32
|Саид Уэсли
|5
|0.26
|Фофана Секо
|3 (1)
|0.16
|Клод-Морис Алексис
|2
|0.11
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.11
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.05
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Мачадо Дейвер
|1
|0.05
|Дансо Кевин
|1
|0.05
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.05
|Гради Жонатан
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|3 (2)
|0.16
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.11
|Перрен Гаэтан
|2
|0.11
|Да Кошта Нуну
|2
|0.11
|Жубал Мендес
|1
|0.05
|Сахи Хамза
|1
|0.05
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.05
|Жанвье Жульян
|1
|0.05
|Эн Готье
|1
|0.05
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|3
|1
|Гради Жонатан
|4
|0
|Дансо Кевин
|4
|0
|Медина Факундо
|4
|0
|Айдара Массадио
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Абдул-Самед Салис
|3
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Жанвье Жульян
|3
|1
|Да Кошта Нуну
|3
|1
|Жубал Мендес
|3
|0
|Менса Гидеон
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Туре Сулейман
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Осер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
0
5
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Осер
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
14
Волевые поражения
10
5
Ланс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Осер
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
15
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
23
7
7 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
1
14%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
6
26%
3
43%
61-75
5
22%
3
43%
76-90
Пропущено
6
24
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 10
1
17%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
17%
2
8%
31-45
1
17%
6
25%
46-60
1
17%
4
17%
61-75
2
33%
5
21%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
6
19
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
4
21%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Забито
33
14
12 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
9%
2
14%
1-15
5
15%
2
14%
16-30
4
12%
2
14%
31-45
7
21%
1
7%
46-60
6
18%
3
21%
61-75
8
24%
4
29%
76-90
Пропущено
12
43
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 17
2
17%
8
19%
1-15
1
8%
5
12%
16-30
3
25%
7
16%
31-45
1
8%
7
16%
46-60
2
17%
7
16%
61-75
3
25%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0
Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2 Ланс - Клермон 2:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4
Осер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3
Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0 Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2
Результаты матчей
Ланс
Осер
Точный счет
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Ланс
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
27
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
36
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
136
910
316
514
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|32 - 13
|44
|3.
|0:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 16
|39
|4.
|1:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 35
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|28 - 37
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 41
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 9
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 13
|21
|3.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3