Тур: 19. Стадион: Велодром. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
0:1
29' ГолМоффи Теремас
1:1
38' ГолКолашинац Сеад
50' Желтая карточкаЮндер Дженгиз
2:1
53' ГолСанчес Алексис
3:1
59' ГолВерету Жордан
90'+4
Ход матча
29'
0:1
38'
1:1
50'
53'
2:1
59'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Бланко РубенВратарь
-
22 Гуйе ПапеЗащитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
-
12 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Лорьян
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
24 матча
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.83
Среднее время на гол
51
49
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
0.83
1.42
Среднее время на гол
108
63
Всего голов
31
39
Голов в среднем за матч
1.29
1.63
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
69
55
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|6
|0.32
|Тавареш Нуну
|5
|0.26
|Верету Жордан
|3
|0.16
|Колашинац Сеад
|3
|0.16
|Суарес Луис III
|3
|0.16
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.11
|Жиго Самуэль
|2
|0.11
|МБемба Шансель
|2
|0.11
|Жерсон Сантос
|2
|0.11
|Клосс Жонатан
|1
|0.05
|Гендузи Маттео
|1
|0.05
|Юндер Дженгиз
|1 (1)
|0.05
|Гуйе Папе
|1
|0.05
|Ронжье Валентин
|1
|0.05
|Каборе Исса
|1
|0.05
|Бамба Дьенг
|1
|0.05
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Лопес Пау
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.63
|Уттара Данго
|6
|0.32
|Ле Фе Энцо
|3
|0.16
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.11
|Катлайн Йоанн
|1
|0.05
|Буасгар Кентен
|1
|0.05
|Диарра Стефан
|1
|0.05
|Лорьенте Арман
|1
|0.05
|Ле Бри Тео
|1
|0.05
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|2
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Ронжье Валентин
|4
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Лопес Пау
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Санчес Алексис
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инносент Бонке
|4
|0
|Уттара Данго
|2
|1
|Калюлю Гедеон
|3
|0
|Абергель Лоран
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Лорьян
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
4
9
Марсель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Лорьян
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
17
11
Марсель
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Лорьян
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
21
20
Голы по времени матча
Забито
20
16
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
10%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
4
25%
31-45
6
30%
4
25%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
4
40%
4
24%
76-90
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
4
24%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Забито
37
29
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
6
16%
4
14%
1-15
2
5%
5
17%
16-30
9
24%
6
21%
31-45
10
27%
7
24%
46-60
4
11%
2
7%
61-75
6
16%
5
17%
76-90
Пропущено
18
31
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
3
17%
2
6%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
22%
7
23%
61-75
7
39%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1
Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0
Лорьян
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2
Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1
Результаты матчей
Марсель
Лорьян
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Марсель
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
55
54
37
27
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
64
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
172
127
118
613
316
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|32 - 13
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|39 - 16
|42
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 25
|34
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 29
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 23
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 35
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|28 - 37
|17
|16.
|2:1 Заявка
|19
|2
|9
|8
|24 - 34
|15
|17.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|19.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 41
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|5.
|1:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|2:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 16
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|2:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|13.
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|12
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 3:1 Лорьян
Исход игры
Марсель
98% (96)
Ничья
1% (1)
Лорьян
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.79% (67)
Меньше
30.21% (29)
Обе команды забьют
Да
69.79% (67)
Нет
30.21% (29)
Популярный счёт
2:1 Марсель
52% (51)
2:0 Марсель
20.4% (20)
3:1 Марсель
12.2% (12)
1:0 Марсель
8.2% (8)
3:2 Марсель
2% (2)
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