Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Yoann Cathline выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Марсель

87' Калюлю Гедеон не смог попасть в створ ударом издали

86' Коне Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Тальби Монтассар наказан за толчок Ахмаду Бамба Дьенг

83' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Пайе Димитри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Крислен Мацима.

79' Аушиш Адиль пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

79' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Инносент Бонке получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Оооо... вот это был удар! Ахмаду Бамба Дьенг должен был забить с этой позиции.

77' Хорошую попытку сделал Ахмаду Бамба Дьенг. Удар в створ, но вратарь начеку

77' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Тактическая замена. Санчес Алексис уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

76' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Аушиш Адиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Yoann Cathline выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Лорьян

63' Малиновский Руслан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Юндер Дженгиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Малиновский Руслан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Удар от ворот произведет Лорьян

61' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Гендузи Маттео из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Крислен Мацима ослабляет давление, выбив мяч.

57' Крислен Мацима из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Г О О О О Л - Санчес Алексис забивает с левой ноги!

53' Жиго Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Колашинац Сеад из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Крислен Мацима из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Юндер Дженгиз - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Юндер Дженгиз наказан за толчок Yoann Cathline

50' Малиновский Руслан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Лорьян

47' Юндер Дженгиз из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.