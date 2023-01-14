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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Марсель
3:1
Конец матча
Лорьян
0'
0:1
29' Гол
Моффи Теремас
1:1
38' Гол
Колашинац Сеад
50' Желтая карточка
Юндер Дженгиз
2:1
53' Гол
Санчес Алексис
3:1
59' Гол
Верету Жордан
90'+4

Ход матча

29'
0:1
Моффи Теремас
(Катлайн Йоанн)
38'
Колашинац Сеад
(Юндер Дженгиз)
1:1
50'
Юндер Дженгиз
 
53'
Санчес Алексис
(Жиго Самуэль)
2:1
59'
Верету Жордан
3:1
63'
 
Инносент Бонке
Понсо Жульен
66'
Каборе Исса
Колашинац Сеад
 
66'
Пайе Димитри
Малиновский Руслан
 
70'
 
Аушиш Адиль
Абергель Лоран
76'
Гуйе Папе
Верету Жордан
 
77'
Бамба Дьенг
Санчес Алексис
 
84'
 
Коне Ибраима
Ле Фе Энцо

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 98
Марсель 98% (96)
X 1% (1)
Лорьян 1% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
17
Юндер
Дженгиз
23
Колашинац
Сеад
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
18
Малиновский
Руслан
6
Гендузи
Маттео
70
Санчес
Алексис
1
Манноне
Вито
24
Калюлю
Гедеон
4
Матсима
Крислен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
22
Катлайн
Йоанн
13
Моффи
Теремас
Марсель
3-4-2-1
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Лорьян

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

24 матча

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:5
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.75
1.83

Среднее время на гол

51
49

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

0.83
1.42

Среднее время на гол

108
63

Всего голов

31
39

Голов в среднем за матч

1.29
1.63

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
55

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 6 0.32
Тавареш Нуну 5 0.26
Верету Жордан 3 0.16
Колашинац Сеад 3 0.16
Суарес Луис III 3 0.16
Пайе Димитри 2 (1) 0.11
Жиго Самуэль 2 0.11
МБемба Шансель 2 0.11
Жерсон Сантос 2 0.11
Клосс Жонатан 1 0.05
Гендузи Маттео 1 0.05
Юндер Дженгиз 1 (1) 0.05
Гуйе Папе 1 0.05
Ронжье Валентин 1 0.05
Каборе Исса 1 0.05
Бамба Дьенг 1 0.05
Бакамбу Седрик 0 0
Лопес Пау 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.63
Уттара Данго 6 0.32
Ле Фе Энцо 3 0.16
Коне Ибраима 2 (1) 0.11
Катлайн Йоанн 1 0.05
Буасгар Кентен 1 0.05
Диарра Стефан 1 0.05
Лорьенте Арман 1 0.05
Ле Бри Тео 1 0.05
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
МБемба Шансель 2 0
Лопес Пау 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Санчес Алексис 1 0
Верету Жордан 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инносент Бонке 4 0
Уттара Данго 2 1
Калюлю Гедеон 3 0
Абергель Лоран 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0

Результаты матчей

Марсель
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Лорьян
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

4
9
Марсель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Лорьян
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

17
11
Марсель
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Лорьян
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

21
20

Голы по времени матча

Забито

20
16
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
10%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
4
25%
31-45
6
30%
4
25%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
4
40%
4
24%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
4
24%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Забито

37
29
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
6
16%
4
14%
1-15
2
5%
5
17%
16-30
9
24%
6
21%
31-45
10
27%
7
24%
46-60
4
11%
2
7%
61-75
6
16%
5
17%
76-90

Пропущено

18
31
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
3
17%
2
6%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
22%
7
23%
61-75
7
39%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1
Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0
Лорьян
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2
Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1

Результаты матчей

Марсель
Лорьян

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
5
4
3
7
2.5
2
7
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
6
4
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
17
2
12
7
1.5
11
8
6
13
2.5
3
16
2
17
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
6.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Лион
 1:2 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
9.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
10.
Ницца
 Заявка 18 6 6 6 22 - 20 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 Заявка 18 4 6 8 29 - 35 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 Заявка 18 5 2 11 28 - 37 17
16.
Страсбург
 2:1 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
18.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 Заявка 18 2 2 14 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лион
 1:2 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
13.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:1 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Страсбург
 2:1 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
13.
Лион
 1:2 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
18.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Калюлю Гедеон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Yoann Cathline выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Юндер Дженгиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Угловой
    92'
    Аушиш Адиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Ронжье Валентин из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Марсель начинает контратаку
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 98
    Марсель 98% (96)
    X 1% (1)
    Лорьян 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 3:1 Лорьян

    Исход игры
    Марсель
    98% (96)
    Ничья
    1% (1)
    Лорьян
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.79% (67)
    Меньше
    30.21% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    69.79% (67)
    Нет
    30.21% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    52% (51)
    2:0 Марсель
    20.4% (20)
    3:1 Марсель
    12.2% (12)
    1:0 Марсель
    8.2% (8)
    3:2 Марсель
    2% (2)
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