Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Матц Зельс прыгнул не в ту сторону.

46' После проверки VAR судья не изменил решения - Лион пробьет пенальти!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Токо-Экамби Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Отличный командный гол!

33' Мало Густо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

33' Г О О О О Л - Диалло Хабиб забивает ударом с левой ноги!

32' Мало Густо успешно блокирует удар.

32' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Токо-Экамби Карл нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

31' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Команда Страсбург забила мяч, хотя лучше играли соперники

29' Г О О О О Л - Аолу Жан-Эде левой ногой классно пробил с лета.

29' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Прчич Саньин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Беллегард Жан-Рикнер получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Беллегард Жан-Рикнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

21' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ох, нехорошо это выглядит. Беллегард Жан-Рикнер получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Оооо... вот это был удар! Шерки Райан должен был забить с этой позиции.

13' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Страсбург

11' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Льенар Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Идет дождь, трудные условия для игроков.

8' Прчич Саньин пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

7' Удар от ворот произведет Страсбург

6' Удар от ворот произведет Страсбург

6' Оооо... вот это был удар! Токо-Экамби Карл должен был забить с этой позиции.

6' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

2' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля