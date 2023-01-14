Тур: 19. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Стина Жереми
Ход матча
29'
0:1
33'
0:2
45'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Нусс АнтуанЗащитник
- Защитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mathieu Le Scornet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Страсбург
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
2.33
2.14
Среднее время на гол
38
42
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.92
1.46
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
46
61
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|11 (4)
|0.58
|Тете
|6
|0.32
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.21
|Дембеле Мусса II
|2
|0.11
|Шерки Райан
|1
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.05
|Какере Максанс
|1
|0.05
|Ауа Уссем
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.42
|Гамейро Кевин
|6
|0.32
|Мотиба Лебо
|2
|0.11
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.05
|Джику Александер
|1
|0.05
|Прчич Саньин
|1
|0.05
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.05
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.05
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.05
|Томассон Адриен
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Кумбеди Саэль
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Диоманде Синали
|0
|1
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|4
|1
|Ньямси Жерзино
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Прчич Саньин
|1
|1
|Томассон Адриен
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Льенар Димитри
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Страсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
7
Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
7
7
Лион
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Страсбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
14
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
19%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
43%
7
41%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
5
28%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
11%
3
15%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
5
19%
4
20%
76-90
Пропущено
21
35
10 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
6
29%
12
34%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
4
19%
1
3%
61-75
4
19%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4
Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Арсенал - Лион 3:0 Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0
Страсбург
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1
Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1
Результаты матчей
Лион
Страсбург
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лион
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
37
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
35
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
711
612
315
117
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|32 - 13
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|39 - 16
|42
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 25
|34
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 29
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 23
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 35
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|28 - 37
|17
|16.
|2:1 Заявка
|19
|2
|9
|8
|24 - 34
|15
|17.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|19.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 41
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|5.
|1:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|2:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 16
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|2:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|13.
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|12
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 1:2 Страсбург
Исход игры
Лион
98% (96)
Ничья
1% (1)
Страсбург
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (51)
Меньше
46.88% (45)
Обе команды забьют
Да
50% (48)
Нет
50% (48)
Популярный счёт
2:1 Лион
37.8% (37)
2:0 Лион
25.5% (25)
1:0 Лион
19.4% (19)
3:1 Лион
7.1% (7)
3:2 Лион
2% (2)
3:0 Лион
2% (2)
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