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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Лион
1:2
Перерыв
Страсбург
0'
0:1
29' Гол
Аолу Жан-Эде
0:2
33' Гол
Диалло Хабиб
1:2
45' Пенальти
Ляказетт Александр

Ход матча

18'
 
Буэбари Франси
Льенар Димитри
29'
0:1
Аолу Жан-Эде
31'
 
Сиссоко Ибраима
Беллегард Жан-Рикнер
33'
0:2
Диалло Хабиб
45'
Ляказетт Александр
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 98
Лион 98% (96)
X 1% (1)
Страсбург 1% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лион
Ничья
Страсбург
7.18
5.00
5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
5
Ловрен
Деян
4
Люкеба
Кастелло
27
Гюсто
Мало
3
Тальяфико
Николас
88
Толиссо
Корентен
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александер
29
Дукуре
Исмаэль
11
Льенар
Димитри
6
Аолу
Жан-Эде
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
Лион
3-4-1-2
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Лион
Страсбург

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
4:0
К
1:3
Л1
1:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2.33
2.14

Среднее время на гол

38
42

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.92
1.46

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 11 (4) 0.58
Тете 6 0.32
Токо-Экамби Карл 4 0.21
Дембеле Мусса II 2 0.11
Шерки Райан 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Какере Максанс 1 0.05
Ауа Уссем 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 8 (1) 0.42
Гамейро Кевин 6 0.32
Мотиба Лебо 2 0.11
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.05
Джику Александер 1 0.05
Прчич Саньин 1 0.05
Аолу Жан-Эде 1 0.05
Дукуре Исмаэль 1 0.05
Ажорк Людовик 1 (1) 0.05
Томассон Адриен 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 3 0
Тете 3 0
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Тальяфико Николас 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Шерки Райан 2 0
Кумбеди Саэль 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Гюсто Мало 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 4 1
Ньямси Жерзино 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Прчич Саньин 1 1
Томассон Адриен 2 0
Джику Александер 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Льенар Димитри 2 0
Делен Тома 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Селс Матц 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Дагба Колин 1 0
Перрен Люка 1 0

Результаты матчей

Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Страсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
7
Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

7
7
Лион
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Страсбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
14

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
19%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
43%
7
41%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
5
28%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
11%
3
15%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
5
19%
4
20%
76-90

Пропущено

21
35
10 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
6
29%
12
34%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
4
19%
1
3%
61-75
4
19%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4
Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Арсенал - Лион 3:0 Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0
Страсбург
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1
Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Лион
Страсбург

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лион
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
6
12
3
15
2.5
1
17
3
15
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
6.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Лион
 1:2 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
9.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
10.
Ницца
 Заявка 18 6 6 6 22 - 20 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 Заявка 18 4 6 8 29 - 35 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 Заявка 18 5 2 11 28 - 37 17
16.
Страсбург
 2:1 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
18.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 Заявка 18 2 2 14 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лион
 1:2 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
13.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:1 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Страсбург
 2:1 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
13.
Лион
 1:2 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
18.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Весь список
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    • Описание гола
      47'
      Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Матц Зельс прыгнул не в ту сторону.
    • 46'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Лион пробьет пенальти!
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 45'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 72%, Страсбург: 28%.
    • Фол, нарушение
      45'
      ПЕНАЛЬТИ! - Сиссоко Ибраима играет рукой в штрафной! Сиссоко Ибраима вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 44'
      Джику Александер из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Аолу Жан-Эде из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Ньямси Жерзино из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Джику Александер из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дукуре Исмаэль
    • Фол, нарушение
      41'
      Синали Диоманде из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Сиссоко Ибраима.
    • 41'
      Ньямси Жерзино из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Ньямси Жерзино успешно блокирует удар.
    • 40'
      Ловрен Деян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      40'
      Шерки Райан из команды Лион подал угловой слева.
    • 40'
      Аолу Жан-Эде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 72%, Страсбург: 28%.
    • 40'
      Прчич Саньин из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Токо-Экамби Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Лион контролирует мяч.
    • 37'
      Аолу Жан-Эде выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • 36'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 71%, Страсбург: 29%.
    • 34'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Отличный командный гол!
    • 33'
      Мало Густо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Диалло Хабиб забивает ударом с левой ноги!
    • 32'
      Мало Густо успешно блокирует удар.
    • 32'
      Диалло Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Гамейро Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Страсбург начинает контратаку
    • 32'
      Токо-Экамби Карл нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      32'
      Шерки Райан из команды Лион подал угловой слева.
    • 31'
      Беллегард Жан-Рикнер получил травму и заменен. Сиссоко Ибраима выходит на поле.
    • 31'
      Прчич Саньин из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
    • 31'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Страсбург: 30%.
    • 30'
      Команда Страсбург забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Аолу Жан-Эде левой ногой классно пробил с лета.
    • 29'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Прчич Саньин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Ловрен Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 27'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      27'
      Ох, нехорошо это выглядит. Беллегард Жан-Рикнер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      26'
      Беллегард Жан-Рикнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 73%, Страсбург: 27%.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Прчич Саньин
    • 23'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лион пытается что-то создать.
    • 22'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
    • 22'
      Ловрен Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Люка Перрен
    • 21'
      Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Токо-Экамби Карл выиграл воздушное противоборство у Джику Александер.
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Страсбург начинает контратаку
    • 20'
      Джику Александер из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Аолу Жан-Эде из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 78%, Страсбург: 22%.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Токо-Экамби Карл
    • 19'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Джику Александер выиграл воздушное противоборство у Ляказетт Александр.
    • 18'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Льенар Димитри получил травму и заменен. Буэбари Франси выходит на поле.
    • 17'
      Лион пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      17'
      Беллегард Жан-Рикнер возвращается на поле.
    • 17'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Беллегард Жан-Рикнер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 76%, Страсбург: 24%.
    • 15'
      Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Лион пытается что-то создать.
    • 14'
      Диалло Хабиб выиграл воздушное противоборство у Ловрен Деян.
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Шерки Райан должен был забить с этой позиции.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Лион пытается что-то создать.
    • 12'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 11'
      Толиссо Корентен из команды Лион нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 11'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      10'
      Джику Александер из команды Страсбург заходит слишком далеко, он валит Ляказетт Александр.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 78%, Страсбург: 22%.
    • 9'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      8'
      Льенар Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 8'
      Прчич Саньин пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 7'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 7'
      Лион пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 6'
      Оооо... вот это был удар! Токо-Экамби Карл должен был забить с этой позиции.
    • 6'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 6'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Лион пытается что-то создать.
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Джику Александер из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 80%, Страсбург: 20%.
    • 4'
      Джику Александер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Лион пытается что-то создать.
    • 4'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Джику Александер из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Лион пытается что-то создать.
    • 3'
      Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Джику Александер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Лион пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 51 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 98
    Лион 98% (96)
    X 1% (1)
    Страсбург 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Страсбург
    7.18
    5.00
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 1:2 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:2 Страсбург

    Исход игры
    Лион
    98% (96)
    Ничья
    1% (1)
    Страсбург
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (51)
    Меньше
    46.88% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (48)
    Нет
    50% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    37.8% (37)
    2:0 Лион
    25.5% (25)
    1:0 Лион
    19.4% (19)
    3:1 Лион
    7.1% (7)
    3:2 Лион
    2% (2)
    3:0 Лион
    2% (2)
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    Лион
    Страсбург
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