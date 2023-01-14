Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Страсбург

87' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Мендес Тьяго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Тете из команды Лион разыграл угловой с правого угла.

84' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Диарра Хабиб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Мало Густо получил травму и заменен. Кумбеди Саэль выходит на поле.

79' Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Тактическая замена. Синали Диоманде уходит с поля и его заменяет Тете

77' Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Диалло Хабиб

77' Удар от ворот произведет Страсбург

77' Толиссо Корентен не смог попасть в створ ударом издали

76' Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

75' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Команда Страсбург довольна результатом к этому моменту.

73' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

72' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Лион

68' Мало Густо из команды Лион в офсайде

67' Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Брэдли Баркола нанес удар, но тот был заблокирован.

66' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

66' Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Лион

65' Аолу Жан-Эде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Диалло Хабиб получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Аолу Жан-Эде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Удар от ворот произведет Страсбург

58' Тактическая замена. Токо-Экамби Карл уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола

56' Ловрен Деян получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Мендес Тьяго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Гамейро Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Страсбург

52' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Хорошую попытку сделал Мендес Тьяго . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Страсбург

47' Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали

47' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника