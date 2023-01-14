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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Лион
1:2
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
29' Гол
Аолу Жан-Эде
0:2
32' Гол
Диалло Хабиб
1:2
45' Пенальти
Ляказетт Александр
56' Желтая карточка
Ловрен Деян
60' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
60' Желтая карточка
Диалло Хабиб
81' Желтая карточка
Диарра Хабиб
90'+5

Ход матча

18'
 
Буэбари Франси
Льенар Димитри
29'
0:1
Аолу Жан-Эде
31'
 
Сиссоко Ибраима
Беллегард Жан-Рикнер
32'
0:2
Диалло Хабиб
45'
Ляказетт Александр
1:2
46'
 
Ле Маршан Максим
Ньямси Жерзино
56'
Ловрен Деян
 
59'
Баркола Бредли
Токо-Экамби Карл
 
60'
 
Аолу Жан-Эде
60'
 
Диалло Хабиб
68'
 
Мотиба Лебо
Гамейро Кевин
68'
 
Диарра Хабиб
Аолу Жан-Эде
77'
Рен-Аделед Жефф
Толиссо Корентен
 
77'
Тете
Диоманде Синали
 
80'
Кумбеди Саэль
Гюсто Мало
 
81'
 
Диарра Хабиб

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 14 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 98
Лион 98% (96)
X 1% (1)
Страсбург 1% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
5
Ловрен
Деян
4
Люкеба
Кастелло
27
Гюсто
Мало
3
Тальяфико
Николас
88
Толиссо
Корентен
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александер
29
Дукуре
Исмаэль
11
Льенар
Димитри
6
Аолу
Жан-Эде
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
Лион
3-4-1-2
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Лион
Страсбург

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
4:0
К
1:3
Л1
1:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2.33
2.14

Среднее время на гол

38
42

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.92
1.46

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 11 (4) 0.58
Тете 6 0.32
Токо-Экамби Карл 4 0.21
Дембеле Мусса II 2 0.11
Шерки Райан 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Какере Максанс 1 0.05
Ауа Уссем 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 8 (1) 0.42
Гамейро Кевин 6 0.32
Мотиба Лебо 2 0.11
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.05
Джику Александер 1 0.05
Прчич Саньин 1 0.05
Аолу Жан-Эде 1 0.05
Дукуре Исмаэль 1 0.05
Ажорк Людовик 1 (1) 0.05
Томассон Адриен 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 3 0
Тете 3 0
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Тальяфико Николас 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Шерки Райан 2 0
Кумбеди Саэль 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Ловрен Деян 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Гюсто Мало 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 4 1
Ньямси Жерзино 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Аолу Жан-Эде 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Прчич Саньин 1 1
Томассон Адриен 2 0
Джику Александер 2 0
Льенар Димитри 2 0
Делен Тома 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Селс Матц 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Диалло Хабиб 1 0
Дагба Колин 1 0
Перрен Люка 1 0
Диарра Хабиб 1 0

Результаты матчей

Лион
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Страсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

3
7
Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

7
7
Лион
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Страсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
18%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
2
12%
1
9%
76-90

Пропущено

9
18
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
4
44%
8
44%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
5
28%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

28
22
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
3
11%
3
14%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
5
18%
4
18%
76-90

Пропущено

23
36
12 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
2
9%
6
17%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
7
30%
13
36%
31-45
3
13%
4
11%
46-60
4
17%
1
3%
61-75
4
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4
Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Арсенал - Лион 3:0 Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0
Страсбург
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1
Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Лион
Страсбург

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лион
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
3
7
12
1.5
7
12
3
16
2.5
1
18
3
16
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 19 13 5 1 32 - 13 44
3.
Марсель
 Заявка 19 13 3 3 39 - 16 42
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
6.
Лорьян
 Заявка 19 9 5 5 31 - 29 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Лион
 Заявка 19 7 4 8 28 - 23 25
9.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
10.
Ницца
 Заявка 18 6 6 6 22 - 20 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 Заявка 18 4 6 8 29 - 35 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 Заявка 18 5 2 11 28 - 37 17
16.
Страсбург
 Заявка 19 2 9 8 24 - 34 15
17.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
18.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
19.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
20.
Анже
 Заявка 18 2 2 14 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 10 10 0 0 22 - 7 30
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 10 7 1 2 21 - 9 22
5.
Лион
 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
13.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 10 5 3 2 17 - 16 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
13.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
18.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 10 1 1 8 7 - 24 4
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
Лорьян Моффи Теремас 12
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 11 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Весь список
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    Прогнозы 98
    Лион 98% (96)
    X 1% (1)
    Страсбург 1% (1)
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    Прогнозы на матч Лион 1:2 Страсбург

    Исход игры
    Лион
    98% (96)
    Ничья
    1% (1)
    Страсбург
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (51)
    Меньше
    46.88% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (48)
    Нет
    50% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    37.8% (37)
    2:0 Лион
    25.5% (25)
    1:0 Лион
    19.4% (19)
    3:1 Лион
    7.1% (7)
    3:2 Лион
    2% (2)
    3:0 Лион
    2% (2)
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