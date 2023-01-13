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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Кайсериспор
4:1
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
23' Гол
Хоссейни Маджид
25' Желтая карточка
Османпаша Джанер
2:0
31' Гол
Кеман Оливье
40' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
3:0
41' Гол
Саздаджи Гекхан
3:1
52' Гол
Ялчин Робин
55' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
4:1
69' Гол
Кеман Оливье
79' Желтая карточка
Хоссейни Маджид
79' Желтая карточка
Коловециос Димитрис
80' Желтая карточка
Эрдал Зия
80' Желтая карточка
Ялчин Робин
90'+7

Ход матча

23'
Хоссейни Маджид
(Мане Карлуш)
1:0
25'
 
Османпаша Джанер
31'
Кеман Оливье
(Саздаджи Гекхан)
2:0
40'
 
Ульвестад Фредрик
41'
Саздаджи Гекхан
(Кеман Оливье)
3:0
46'
 
Ешильюрт Эрдоган
Градель Макс-Ален
46'
 
Окумуш Аладдин
Кейта Абдул-Кадер
46'
 
Арслан Хакан
Ульвестад Фредрик
52'
3:1
Ялчин Робин
55'
 
Ешильюрт Эрдоган
66'
 
Ангельски Кароль
Муса Ахмед
69'
Кеман Оливье
4:1
72'
Дживелек Рамазан
Менса Бернард
 
72'
Ака Яу
Кароль Лионель
 
79'
Хоссейни Маджид
 
79'
Коловециос Димитрис
 
80'
 
Эрдал Зия
80'
 
Ялчин Робин
85'
Башсан Эмрах
Мане Карлуш
 
85'
Карими Али
Кеман Оливье
 
90'
 
Чифтчи Угюр
Нжи Клинтон Муа
90'
Сариарслан Тальха
Саздаджи Гекхан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 481 Количество передач 359
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гёнен
Дженк
38
Булут
Онур
4
Коловециос
Димитрис
5
Хоссейни
Маджид
21
Кароль
Лионель
88
Кампаньяро
Густаво
7
Кардозу
Мигел
10
Кеман
Оливье
43
Менса
Бернард
20
Мане
Карлуш
11
Саздаджи
Гекхан
35
Вурал
Али
Шашал
8
Ялчин
Робин
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
58
Эрдал
Зия
23
Ульвестад
Фредрик
28
Кейта
Абдул-Кадер
15
Харисис
Харилаос
10
Нжи
Клинтон
Муа
26
Муса
Ахмед
7
Градель
Макс-Ален
Кайсериспор
4-1-4-1
Сивасспор
4-3-3

История личных встреч

Кайсериспор
Сивасспор

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

30 матчей

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

К
2:3
С
2:1
С
3:0
ТМК
1:1
С
2:0
С
1:3
С
0:2
С
1:4
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
К
1:1
К
1:1
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1
С
6:2
С
1:0
С
4:1
С
2:2
С
2:4
С
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
1.23

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Среднее время на гол

65
69

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 5 0.28
Гавранович Марио 5 (1) 0.28
Кеман Оливье 3 0.17
Менса Бернард 3 (3) 0.17
Булут Онур 2 0.11
Тиам Маме 2 0.11
Хоссейни Маджид 2 0.11
Дживелек Рамазан 2 0.11
Саздаджи Гекхан 1 0.06
Парлак Илхан 1 0.06
Бертолаччи Андреа 1 0.06
Карими Али II 1 0.06
Башсан Эмрах 0 0
Кароль Лионель 0 0
Мане Карлуш 0 0
Кампаньяро Густаво 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саба Диа 5 (1) 0.28
Градель Макс-Ален 4 (3) 0.22
Ятабаре Мустафа 2 0.11
Ешильюрт Эрдоган 2 0.11
Нжи Клинтон Муа 2 0.11
Ульвестад Фредрик 1 0.06
Арслан Хакан 1 0.06
Ялчин Робин 1 0.06
Харисис Харилаос 1 0.06
Чифтчи Угюр 0 0
Гутас Димитрис 0 0
Окумуш Аладдин 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоссейни Маджид 5 0
Кардозу Мигел 5 0
Менса Бернард 4 0
Карими Али II 2 1
Кароль Лионель 3 0
Коловециос Димитрис 3 0
Гавранович Марио 2 0
Саздаджи Гекхан 2 0
Пектемек Мустафа 1 0
Парлак Илхан 1 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Булут Онур 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Кеман Оливье 1 0
Баязит Билал 1 0
Ака Яу 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ешильюрт Эрдоган 4 1
Чифтчи Угюр 4 1
Саба Диа 4 0
Ялчин Робин 4 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Османпаша Джанер 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Ятабаре Мустафа 2 0
Арслан Хакан 2 0
Градель Макс-Ален 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Эрдал Зия 1 0
Гутас Димитрис 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сивасспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
5
Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сивасспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

9
8
Кайсериспор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сивасспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

15
13

Голы по времени матча

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
33%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
5
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

28
20
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
14%
1
5%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
6
21%
6
30%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
5
18%
6
30%
76-90

Пропущено

25
27
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
4
16%
4
15%
1-15
3
12%
8
30%
30%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
7
28%
3
11%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
4
16%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анкарагюджю - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Аланьяспор - Кайсериспор 3:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:0
Кайсериспор - Лиепая 2:1 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Сивас Беледьеспор 1:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2
Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Саарбрюккен 2:1 Сивасспор - Партизани 2:0 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Славия Прага - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Сивасспор

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
2
7
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 3 2 36 - 13 42
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 17 10 4 3 27 - 18 34
4.
Адана Демирспор
 17 8 6 3 33 - 18 30
5.
Трабзонспор
 17 8 5 4 25 - 25 29
6.
Бешикташ
 16 8 5 3 30 - 20 29
7.
Коньяспор
 17 6 9 2 23 - 16 27
8.
Кайсериспор
 18 8 2 8 28 - 25 26
9.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
10.
Фатих Карагюмрюк
 17 5 5 7 36 - 35 20
11.
Гиресунспор
 17 5 4 8 16 - 26 19
12.
Газиантеп
 17 4 7 6 23 - 24 19
13.
Анкарагюджю
 17 5 4 8 22 - 26 19
14.
Касымпаша
 17 5 3 9 18 - 29 18
15.
Антальяспор
 16 5 2 9 20 - 27 17
16.
Хатайспор
 18 4 5 9 15 - 33 17
17.
Сивасспор
 18 3 6 9 19 - 28 15
18.
Умраниеспор
 17 3 5 9 21 - 30 14
19.
Истанбулспор
 17 3 3 11 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Галатасарай
 8 6 1 1 16 - 8 19
5.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
6.
Трабзонспор
 8 5 3 0 12 - 4 18
7.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
8.
Кайсериспор
 9 5 1 3 17 - 12 16
9.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
13.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
14.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
15.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
7.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
11.
Газиантеп
 10 2 3 5 12 - 16 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
15.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хатайспор
 10 2 1 7 6 - 21 7
17.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Сивасспор
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Весь список
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