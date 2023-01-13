Тур: 19. Стадион: Кадир Хас.
4:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолХоссейни Маджид
25' Желтая карточкаОсманпаша Джанер
2:0
31' ГолКеман Оливье
40' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
3:0
41' ГолСаздаджи Гекхан
3:1
52' ГолЯлчин Робин
55' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
4:1
69' ГолКеман Оливье
79' Желтая карточкаХоссейни Маджид
79' Желтая карточкаКоловециос Димитрис
80' Желтая карточкаЭрдал Зия
80' Желтая карточкаЯлчин Робин
90'+7
Ход матча
23'
1:0
25'
31'
2:0
41'
3:0
52'
3:1
55'
69'
4:1
72'
79'
80'
80'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
481 Количество передач 359
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
38
Булут
Онур
10
Кеман
Оливье
20
Мане
Карлуш
58
Эрдал
Зия
26
Муса
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баязит БилалВратарь
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Парлак ИлханНападающий
-
32 Ethem Balci
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Муса АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Emre Gokay
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Кайсериспор
Сивасспор
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
30 матчей
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
1.23
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Среднее время на гол
65
69
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардозу Мигел
|5
|0.28
|Гавранович Марио
|5 (1)
|0.28
|Кеман Оливье
|3
|0.17
|Менса Бернард
|3 (3)
|0.17
|Булут Онур
|2
|0.11
|Тиам Маме
|2
|0.11
|Хоссейни Маджид
|2
|0.11
|Дживелек Рамазан
|2
|0.11
|Саздаджи Гекхан
|1
|0.06
|Парлак Илхан
|1
|0.06
|Бертолаччи Андреа
|1
|0.06
|Карими Али II
|1
|0.06
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Мане Карлуш
|0
|0
|Кампаньяро Густаво
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саба Диа
|5 (1)
|0.28
|Градель Макс-Ален
|4 (3)
|0.22
|Ятабаре Мустафа
|2
|0.11
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.11
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.11
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.06
|Арслан Хакан
|1
|0.06
|Ялчин Робин
|1
|0.06
|Харисис Харилаос
|1
|0.06
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Гутас Димитрис
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоссейни Маджид
|5
|0
|Кардозу Мигел
|5
|0
|Менса Бернард
|4
|0
|Карими Али II
|2
|1
|Кароль Лионель
|3
|0
|Коловециос Димитрис
|3
|0
|Гавранович Марио
|2
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|0
|Пектемек Мустафа
|1
|0
|Парлак Илхан
|1
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|1
|Чифтчи Угюр
|4
|1
|Саба Диа
|4
|0
|Ялчин Робин
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|Арслан Хакан
|2
|0
|Градель Макс-Ален
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сивасспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
5
Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сивасспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
9
8
Кайсериспор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сивасспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
15
13
Голы по времени матча
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
33%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
5
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Забито
28
20
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
14%
1
5%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
6
21%
6
30%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
5
18%
6
30%
76-90
Пропущено
25
27
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
4
16%
4
15%
1-15
3
12%
8
30%
30%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
7
28%
3
11%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
4
16%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анкарагюджю - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Аланьяспор - Кайсериспор 3:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:0
Кайсериспор - Лиепая 2:1 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Сивас Беледьеспор 1:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2
Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Саарбрюккен 2:1 Сивасспор - Партизани 2:0 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Славия Прага - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Сивасспор
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
135
810
513
315
117
216
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7