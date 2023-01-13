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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Галатасарай
4:0
Конец матча
Хатайспор
0'
1:0
9' Гол
Актюркоглу Мухаммед
2:0
45' Гол
Мата Хуан
3:0
45' Гол
Мата Хуан
4:0
76' Гол
Гомис Бафетимби
90'+5

Ход матча

9'
Актюркоглу Мухаммед
1:0
45'
Мата Хуан
(Дюбуа Лео)
2:0
45'
Мата Хуан
3:0
63'
 
Канак Каан
Абид Рейан
64'
 
Чагиран Муса
Буджемаа Мехди
71'
Гомис Бафетимби
Актюркоглу Мухаммед
 
71'
Рашица Милот
Оливейра Сержиу
 
71'
Кутлу Беркан
Мата Хуан
 
71'
Акгюн Юнус
Йылмаз Барыш
 
76'
Гомис Бафетимби
(Акгюн Юнус)
4:0
80'
 
Эргюн Онур
Рибейру Рубен
80'
 
Атсу Кристиан
Эль-Кааби Аюб
87'
Мидтше Фредрик
Торрейра Лукас
 
89'
 
Бас Садик
Лобжанидзе Саба

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 616 Количество передач 310
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
2
Дюбуа
Лео
5
Торрейра
Лукас
27
Оливейра
Сержиу
53
Йылмаз
Барыш
64
Мата
Хуан
7
Актюркоглу
Мухаммед
99
Икарди
Мауро
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
5
Враньеш
Огнен
15
Йылмаз
Реджеп
23
Адекугбе
Сэм
8
Буджемаа
Мехди
10
Абид
Рейан
25
Эль-Кааби
Аюб
7
Рибейру
Рубен
11
Лобжанидзе
Саба
99
Йылдырым
Бертуг
Галатасарай
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Хатайспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
4:2
С
2:1
С
3:0
С
3:0
ТМС
1:1
К
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

3.67
0.5

Среднее время на гол

24
180

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.71
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

33
105

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Бафетимби 8 0.44
Актюркоглу Мухаммед 7 0.39
Икарди Мауро 5 (1) 0.28
Мертенс Дрис 3 0.17
Мата Хуан 3 0.17
Йылмаз Барыш 3 0.17
Оливейра Сержиу 2 0.11
Бардакчи Абдулкерим 1 0.06
Ташдемир Эмре 1 0.06
Рашица Милот 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Боэ Саша 0 0
Дюбуа Лео 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 6 (2) 0.33
Йылдырым Бертуг 3 0.17
Зе Луиш Жозе 2 0.11
Лобжанидзе Саба 1 0.06
Канак Каан 1 0.06
Эргюн Онур 1 0.06
Оксюз Бурак 1 0.06
Рибейру Рубен 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0
Сони Кевен 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 4 2
Боэ Саша 5 1
Оливейра Сержиу 5 0
Мертенс Дрис 4 0
Муслера Фернандо 4 0
Торрейра Лукас 4 0
Кутлу Беркан 3 0
Актюркоглу Мухаммед 3 0
Йылмаз Барыш 3 0
Ван Анхольт Патрик 2 0
Икарди Мауро 2 0
Мидтше Фредрик 2 0
Рашица Милот 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Мата Хуан 1 0
Гомис Бафетимби 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Байрам Эмин 1 0
Каратас Казимджан 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 6 0
Рибейру Рубен 3 1
Чорекчи Камил 4 0
Адекугбе Сэм 4 0
Эргюн Онур 4 0
Буджемаа Мехди 4 0
Фалетт Симон 2 1
Эль-Кааби Аюб 3 0
Канак Каан 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Оксюз Бурак 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Чагиран Муса 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Абид Рейан 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Мохаммед Камара 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
3
Галатасарай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Хатайспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

18
8
Галатасарай
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Хатайспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

20
11

Голы по времени матча

Забито

14
6
12 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
4
29%
1
17%
1-15
4
29%
3
50%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
2
10%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
5
50%
5
24%
76-90

Забито

19
9
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
9
47%
2
22%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
42%
76-90

Забито

33
15
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
5
15%
2
13%
1-15
6
18%
4
27%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
4
12%
2
13%
46-60
2
6%
3
20%
61-75
10
30%
3
20%
76-90

Пропущено

16
33
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
13%
5
15%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
2
13%
7
21%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
1
6%
6
18%
61-75
7
44%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1
Галатасарай - Кечиоренгюджю 1:0 Галатасарай - Тулуза 2:1 Галатасарай - Лацио 1:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Галатасарай - Офспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Галатасарай - Кастамонуспор 7:0 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1
Хатайспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хатайспор - Антальяспор 0:0 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Гиресунспор 1:1
Хатайспор - Лацио 2:5 Газиантепспор - Хатайспор 1:2 Карагумрук - Хатайспор 2:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2

Результаты матчей

Галатасарай
Хатайспор

Точный счет

2:1
5 раз 63%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
7
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
1
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
5
5
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
8
12
6
1.5
4
14
4
14
2.5
1
17
2
16
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 3 2 36 - 13 42
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 17 10 4 3 27 - 18 34
4.
Адана Демирспор
 17 8 6 3 33 - 18 30
5.
Трабзонспор
 17 8 5 4 25 - 25 29
6.
Бешикташ
 16 8 5 3 30 - 20 29
7.
Коньяспор
 17 6 9 2 23 - 16 27
8.
Кайсериспор
 18 8 2 8 28 - 25 26
9.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
10.
Фатих Карагюмрюк
 17 5 5 7 36 - 35 20
11.
Гиресунспор
 17 5 4 8 16 - 26 19
12.
Газиантеп
 17 4 7 6 23 - 24 19
13.
Анкарагюджю
 17 5 4 8 22 - 26 19
14.
Касымпаша
 17 5 3 9 18 - 29 18
15.
Антальяспор
 16 5 2 9 20 - 27 17
16.
Хатайспор
 18 4 5 9 15 - 33 17
17.
Сивасспор
 18 3 6 9 19 - 28 15
18.
Умраниеспор
 17 3 5 9 21 - 30 14
19.
Истанбулспор
 17 3 3 11 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Галатасарай
 8 6 1 1 16 - 8 19
5.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
6.
Трабзонспор
 8 5 3 0 12 - 4 18
7.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
8.
Кайсериспор
 9 5 1 3 17 - 12 16
9.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
13.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
14.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
15.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
7.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
11.
Газиантеп
 10 2 3 5 12 - 16 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
15.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хатайспор
 10 2 1 7 6 - 21 7
17.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Сивасспор
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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