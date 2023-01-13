Тур: 19. Стадион: НЕФ.
4:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолАктюркоглу Мухаммед
2:0
45' ГолМата Хуан
3:0
45' ГолМата Хуан
4:0
76' ГолГомис Бафетимби
90'+5
Ход матча
9'
45'
3:0
63'
76'
4:0
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
616 Количество передач 310
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
53
Йылмаз
Барыш
64
Мата
Хуан
99
Икарди
Мауро
23
Адекугбе
Сэм
10
Абид
Рейан
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
64 Мата ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Икарди МауроНападающий
- Запасные игроки
-
34 Коджук ОканВратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
-
26 Рашица МилотПолузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
10 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Канак КаанЗащитник
-
22 Kerim AliciЗащитник
-
77 Бас СадикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Engin Aksoy
-
Главный тренер: Volkan Demirel
История личных встреч
Галатасарай
Хатайспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
3.67
0.5
Среднее время на гол
24
180
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.71
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
33
105
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Бафетимби
|8
|0.44
|Актюркоглу Мухаммед
|7
|0.39
|Икарди Мауро
|5 (1)
|0.28
|Мертенс Дрис
|3
|0.17
|Мата Хуан
|3
|0.17
|Йылмаз Барыш
|3
|0.17
|Оливейра Сержиу
|2
|0.11
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.06
|Ташдемир Эмре
|1
|0.06
|Рашица Милот
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
|Дюбуа Лео
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|6 (2)
|0.33
|Йылдырым Бертуг
|3
|0.17
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.11
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.06
|Канак Каан
|1
|0.06
|Эргюн Онур
|1
|0.06
|Оксюз Бурак
|1
|0.06
|Рибейру Рубен
|0
|0
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Варга Кевин
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
|Сони Кевен
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|2
|Боэ Саша
|5
|1
|Оливейра Сержиу
|5
|0
|Мертенс Дрис
|4
|0
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Торрейра Лукас
|4
|0
|Кутлу Беркан
|3
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0
|Йылмаз Барыш
|3
|0
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|Икарди Мауро
|2
|0
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Нельссон Виктор
|2
|0
|Мата Хуан
|1
|0
|Гомис Бафетимби
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Каратас Казимджан
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|6
|0
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Адекугбе Сэм
|4
|0
|Эргюн Онур
|4
|0
|Буджемаа Мехди
|4
|0
|Фалетт Симон
|2
|1
|Эль-Кааби Аюб
|3
|0
|Канак Каан
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Оксюз Бурак
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Йигитер Абдуллах
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
2
3
Галатасарай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Хатайспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
18
8
Галатасарай
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Хатайспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
20
11
Голы по времени матча
Забито
14
6
12 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
4
29%
1
17%
1-15
4
29%
3
50%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
2
10%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
5
50%
5
24%
76-90
Забито
19
9
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
9
47%
2
22%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
42%
76-90
Забито
33
15
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
5
15%
2
13%
1-15
6
18%
4
27%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
4
12%
2
13%
46-60
2
6%
3
20%
61-75
10
30%
3
20%
76-90
Пропущено
16
33
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
13%
5
15%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
2
13%
7
21%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
1
6%
6
18%
61-75
7
44%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1
Галатасарай - Кечиоренгюджю 1:0 Галатасарай - Тулуза 2:1 Галатасарай - Лацио 1:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Галатасарай - Офспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Галатасарай - Кастамонуспор 7:0 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1
Хатайспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хатайспор - Антальяспор 0:0 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Гиресунспор 1:1
Хатайспор - Лацио 2:5 Газиантепспор - Хатайспор 1:2 Карагумрук - Хатайспор 2:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2
Результаты матчей
Галатасарай
Хатайспор
Точный счет
2:1
5 раз 63%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
7
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
71
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
55
28
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
108
126
414
414
117
216
117
117
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7