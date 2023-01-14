  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Коньяспор
1:0
Первый тайм: 13'
Бешикташ
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Гюнок Мерт

Ход матча

1'
Гюнок Мерт
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Бешикташ
3.45
3.80
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эрентюрк
Эрхан
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
77
Михаляк
Конрад
18
Хаджиахметович
Амир
80
Паш
Бруно
7
Бютюки
Зюмер
9
Демир
Мухаммет
99
Диуф
Маме
Бирам
34
Гюнок
Мерт
23
Велинтон
Соуза
26
Саисс
Ромен
3
Сануч
Тайиб
2
Розье
Валентен
25
Масуаку
Артур
5
Соуза
Жосеф
83
Фернандеш
Жедсон
15
Редмонд
Натан
40
Мулека
Джексон
9
Тосун
Дженк
Коньяспор
4-4-2
Бешикташ
3-4-2-1

История личных встреч

Коньяспор
Бешикташ

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:0
С
4:1
С
3:0
С
0:1
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:2
С
2:1
К
1:0
К
1:2
С
4:0
С
0:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.92

Среднее время на гол

70
97

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

2.15
1.07

Среднее время на гол

41
84

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.7
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 7 (1) 0.39
Демир Мухаммет 5 (1) 0.28
Хаджиахметович Амир 3 (3) 0.17
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.11
Кальво Франсиско 2 0.11
Цекици Эндри 2 0.11
Паш Бруно 1 0.06
Огюз Ахмет 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Мурич Роберт 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Дикмен Сонер 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 8 0.47
Тосун Дженк 5 (1) 0.29
Мулека Джексон 4 0.24
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.24
Геззаль Рашид 2 (1) 0.12
Сануч Тайиб 2 0.12
Масуаку Артур 1 0.06
Учан Салих 1 0.06
Розье Валентен 1 0.06
Алли Деле 1 0.06
Редмонд Натан 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Соуза Жосеф 0 0
Саисс Ромен 0 0
Йылмаз Картал 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 6 1
Кальво Франсиско 6 0
Икпеазу Уче 4 1
Юлгюн Огулджан 4 0
Шехич Ибрагим 2 1
Огюз Ахмет 3 0
Паш Бруно 3 0
Демир Мухаммет 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Цекици Эндри 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Михаляк Конрад 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тосун Дженк 4 1
Учан Салих 4 0
Розье Валентен 4 0
Редмонд Натан 3 0
Соуза Жосеф 3 0
Саисс Ромен 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Узунхан Эмреджан 1 1
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Велинтон Соуза 2 0
Масуаку Артур 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Бингол Тайфур 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Вардар Беркай 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Бешикташ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
10
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

13
17
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Бешикташ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

18
27

Голы по времени матча

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
13%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Забито

23
31
10 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
2
9%
6
19%
1-15
5
22%
7
23%
16-30
3
13%
8
26%
31-45
3
13%
2
6%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
5
22%
5
16%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
4
25%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
3
19%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2
Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4
Бешикташ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2
Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Сивасспор 3:1

Результаты матчей

Коньяспор
Бешикташ

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
4
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
11
1.5
8
8
2
15
2.5
5
11
1
16
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 3 2 36 - 13 42
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 17 10 4 3 27 - 18 34
4.
Адана Демирспор
 0:0 18 8 7 3 33 - 18 31
5.
Коньяспор
 1:0 18 7 9 2 24 - 16 30
6.
Трабзонспор
 17 8 5 4 25 - 25 29
7.
Бешикташ
 0:1 17 8 5 4 30 - 21 29
8.
Кайсериспор
 18 8 2 8 28 - 25 26
9.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
10.
Гиресунспор
 18 5 5 8 18 - 28 20
11.
Фатих Карагюмрюк
 17 5 5 7 36 - 35 20
12.
Анкарагюджю
 0:0 18 5 5 8 22 - 26 20
13.
Газиантеп
 17 4 7 6 23 - 24 19
14.
Касымпаша
 17 5 3 9 18 - 29 18
15.
Антальяспор
 17 5 3 9 22 - 29 18
16.
Хатайспор
 18 4 5 9 15 - 33 17
17.
Сивасспор
 18 3 6 9 19 - 28 15
18.
Умраниеспор
 17 3 5 9 21 - 30 14
19.
Истанбулспор
 17 3 3 11 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Бешикташ
 0:1 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Галатасарай
 8 6 1 1 16 - 8 19
5.
Адана Демирспор
 0:0 8 5 3 0 16 - 4 18
6.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
7.
Трабзонспор
 8 5 3 0 12 - 4 18
8.
Коньяспор
 1:0 9 4 4 1 9 - 6 16
9.
Кайсериспор
 9 5 1 3 17 - 12 16
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 0:0 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Антальяспор
 10 3 2 5 15 - 18 11
13.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
14.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
15.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 1:0 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 0:0 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
7.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Гиресунспор
 10 2 4 4 9 - 18 10
9.
Бешикташ
 0:1 8 2 3 3 12 - 13 9
10.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
11.
Газиантеп
 10 2 3 5 12 - 16 9
12.
Анкарагюджю
 0:0 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
14.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
15.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хатайспор
 10 2 1 7 6 - 21 7
17.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Сивасспор
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Гюнок Мерт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Бешикташ
3.45
3.80
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Коньяспор 1:0 Бешикташ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Коньяспор
Бешикташ
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 