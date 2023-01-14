Тур: 19. Стадион: Конья Бююкшехир.
Ход матча
1'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.05 Тотал меньше 2.5
-
-
22
Огюз
Ахмет
80
Паш
Бруно
34
Гюнок
Мерт
26
Саисс
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
-
29 Икпеазу УчеНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
26 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Коньяспор
Бешикташ
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
27 матчей
25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.92
Среднее время на гол
70
97
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
2.15
1.07
Среднее время на гол
41
84
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.7
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|7 (1)
|0.39
|Демир Мухаммет
|5 (1)
|0.28
|Хаджиахметович Амир
|3 (3)
|0.17
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.11
|Кальво Франсиско
|2
|0.11
|Цекици Эндри
|2
|0.11
|Паш Бруно
|1
|0.06
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Мурич Роберт
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|8
|0.47
|Тосун Дженк
|5 (1)
|0.29
|Мулека Джексон
|4
|0.24
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.24
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.12
|Сануч Тайиб
|2
|0.12
|Масуаку Артур
|1
|0.06
|Учан Салих
|1
|0.06
|Розье Валентен
|1
|0.06
|Алли Деле
|1
|0.06
|Редмонд Натан
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Саисс Ромен
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|6
|1
|Кальво Франсиско
|6
|0
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Юлгюн Огулджан
|4
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|1
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Паш Бруно
|3
|0
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Михаляк Конрад
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тосун Дженк
|4
|1
|Учан Салих
|4
|0
|Розье Валентен
|4
|0
|Редмонд Натан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Саисс Ромен
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Велинтон Соуза
|2
|0
|Масуаку Артур
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Бешикташ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
10
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
13
17
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Бешикташ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
18
27
Голы по времени матча
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
13%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Забито
23
31
10 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
2
9%
6
19%
1-15
5
22%
7
23%
16-30
3
13%
8
26%
31-45
3
13%
2
6%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
5
22%
5
16%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
4
25%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
3
19%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2
Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4
Бешикташ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2
Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Сивасспор 3:1
Результаты матчей
Коньяспор
Бешикташ
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
34
27
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
142
611
88
215
511
116
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|36 - 13
|42
|2.
|17
|11
|2
|4
|42 - 20
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|4.
|0:0
|18
|8
|7
|3
|33 - 18
|31
|5.
|1:0
|18
|7
|9
|2
|24 - 16
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|25 - 25
|29
|7.
|0:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 21
|29
|8.
|18
|8
|2
|8
|28 - 25
|26
|9.
|18
|6
|6
|6
|30 - 31
|24
|10.
|18
|5
|5
|8
|18 - 28
|20
|11.
|17
|5
|5
|7
|36 - 35
|20
|12.
|0:0
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|13.
|17
|4
|7
|6
|23 - 24
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|22 - 29
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|15 - 33
|17
|17.
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|18.
|17
|3
|5
|9
|21 - 30
|14
|19.
|17
|3
|3
|11
|16 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|16 - 8
|19
|5.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 4
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|19 - 9
|18
|7.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|8.
|1:0
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|9.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|10.
|9
|3
|3
|3
|21 - 17
|12
|11.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|19.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|2.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|17 - 14
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|9
|3
|2
|4
|13 - 21
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|9 - 18
|10
|9.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|10
|2
|1
|7
|6 - 21
|7
|17.
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.05 Тотал меньше 2.5
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