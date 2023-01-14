Тур: 19. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
1:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолБакасетас Тасос
64' Желтая карточкаГюрлер Сердар
72' Желтая карточкаЧакыр Угурджан
77' Желтая карточкаПерес Бруно
85' Желтая карточкаОкака Стефано
90' Желтая карточкаНдайишимийе Юссуф
90' Вторая желтая карточкаОкака Стефано
90'+8
Ход матча
21'
1:0
64'
72'
77'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
354 Количество передач 546
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.92 Тотал меньше 2,5
-
33
Перес
Бруно
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
30 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
-
29 Барди ЭнисПолузащитник
-
23 Юнювар НаджиПолузащитник
-
61 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
72 Arif Bosluk
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.3
1.2
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|5 (4)
|0.28
|Трезеге
|5 (1)
|0.28
|Макси Гомес
|3
|0.17
|Барди Энис
|3
|0.17
|Бартра Марк
|2
|0.11
|Бозок Умут
|2
|0.11
|Корнелиус Андреас
|1
|0.06
|Гамшик Марек
|1
|0.06
|Денсвил Стефано
|1
|0.06
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.06
|Хасполат Догукан
|1
|0.06
|Джанини Жорже
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|4
|0.22
|Гюрлер Сердар
|4
|0.22
|Тюрюдж Дениз
|4 (2)
|0.22
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.22
|Озджан Беркай
|2
|0.11
|Траоре Бертран
|2
|0.11
|Кени Филипп
|2
|0.11
|Шуиар Мунир
|1
|0.06
|Шиш Патрик
|1
|0.06
|Окака Стефано
|1
|0.06
|Шадли Насер
|1
|0.06
|Шахинер Омер Али
|1
|0.06
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакасетас Тасос
|6
|0
|Бартра Марк
|4
|1
|Трезеге
|5
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|5
|0
|Уго Витор
|4
|0
|Макси Гомес
|4
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|3
|0
|Языджи Юсуф
|1
|1
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Бозок Умут
|2
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Перес Бруно
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Текдемир Махмут
|5
|1
|Окака Стефано
|3
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Алексич Даниел
|3
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|Тоуба Ахмед
|2
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Истанбул Башакшехир
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
4
Трабзонспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
9
17
Трабзонспор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Истанбул Башакшехир
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
4
29%
4
22%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
20%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
4
20%
1
10%
61-75
6
30%
4
40%
76-90
Забито
26
28
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
4
15%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
1
4%
5
18%
46-60
6
23%
6
21%
61-75
6
23%
7
25%
76-90
Пропущено
25
18
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
6
24%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Трабзонспор 5:0 Трабзонспор - Гиресунспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:0
Трабзонспор - Самсунспор 3:0 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хулл 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3
Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4
Результаты матчей
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
73
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
54
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
99
108
216
414
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.92 Тотал меньше 2,5
-