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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Трабзонспор
1:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
21' Гол
Бакасетас Тасос
64' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
72' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
77' Желтая карточка
Перес Бруно
85' Желтая карточка
Окака Стефано
90' Желтая карточка
Ндайишимийе Юссуф
90' Вторая желтая карточка
Окака Стефано
90'+8

Ход матча

21'
Бакасетас Тасос
1:0
64'
 
Гюрлер Сердар
66'
Юнювар Наджи
Джанини Жорже
 
66'
Хасполат Догукан
Эмюр Абдулкадир
 
72'
Чакыр Угурджан
 
77'
Перес Бруно
 
81'
Стрюгер-Ларсен Йенс
Перес Бруно
 
81'
Барди Энис
Бакасетас Тасос
 
83'
 
Кени Филипп
Лима Лукас
85'
 
Окака Стефано
86'
Тюркмен Хюсейин
Бартра Марк
 
88'
 
Алексич Даниел
Текдемир Махмут
88'
 
Шиш Патрик
Гюрлер Сердар
90'
 
Ндайишимийе Юссуф
90'
 
Окака Стефано

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 354 Количество передач 546
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
3
Бартра
Марк
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Сиопис
Манолис
21
Джанини
Жорже
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
1
Бабаджан
Волкан
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
23
Тюрюдж
Дениз
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
77
Окака
Стефано
Трабзонспор
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
ТМК
0:0
С
0:1
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
2:2
С
2:4
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:3
С
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 5 (4) 0.28
Трезеге 5 (1) 0.28
Макси Гомес 3 0.17
Барди Энис 3 0.17
Бартра Марк 2 0.11
Бозок Умут 2 0.11
Корнелиус Андреас 1 0.06
Гамшик Марек 1 0.06
Денсвил Стефано 1 0.06
Эмюр Абдулкадир 1 0.06
Хасполат Догукан 1 0.06
Джанини Жорже 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Юнювар Наджи 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 4 0.22
Гюрлер Сердар 4 0.22
Тюрюдж Дениз 4 (2) 0.22
Ндайишимийе Юссуф 4 0.22
Озджан Беркай 2 0.11
Траоре Бертран 2 0.11
Кени Филипп 2 0.11
Шуиар Мунир 1 0.06
Шиш Патрик 1 0.06
Окака Стефано 1 0.06
Шадли Насер 1 0.06
Шахинер Омер Али 1 0.06
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакасетас Тасос 6 0
Бартра Марк 4 1
Трезеге 5 0
Элмалы Эврен Эрен 5 0
Уго Витор 4 0
Макси Гомес 4 0
Барди Энис 3 0
Чакыр Угурджан 3 0
Языджи Юсуф 1 1
Сиопис Манолис 2 0
Бозок Умут 2 0
Денсвил Стефано 1 0
Перес Бруно 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Токёз Дорукхан 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Текдемир Махмут 5 1
Окака Стефано 3 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Алексич Даниел 3 0
Билья Лукас 2 0
Гюрлер Сердар 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Дуарте Леонардо 2 0
Тоуба Ахмед 2 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Кени Филипп 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Истанбул Башакшехир
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
4
Трабзонспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

9
17
Трабзонспор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Истанбул Башакшехир
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
4
29%
4
22%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
20%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
4
20%
1
10%
61-75
6
30%
4
40%
76-90

Забито

26
28
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
4
15%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
1
4%
5
18%
46-60
6
23%
6
21%
61-75
6
23%
7
25%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
6
24%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Трабзонспор 5:0 Трабзонспор - Гиресунспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:0
Трабзонспор - Самсунспор 3:0 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хулл 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3
Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4

Результаты матчей

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
7
3
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
6
9
9
1.5
10
8
2
16
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 3 2 36 - 13 42
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 18 10 4 4 27 - 19 34
4.
Адана Демирспор
 18 9 6 3 36 - 19 33
5.
Трабзонспор
 18 9 5 4 26 - 25 32
6.
Бешикташ
 17 9 5 3 32 - 21 32
7.
Коньяспор
 18 6 9 3 24 - 18 27
8.
Кайсериспор
 18 8 2 8 28 - 25 26
9.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
10.
Гиресунспор
 18 5 5 8 18 - 28 20
11.
Фатих Карагюмрюк
 17 5 5 7 36 - 35 20
12.
Газиантеп
 17 4 7 6 23 - 24 19
13.
Анкарагюджю
 18 5 4 9 23 - 29 19
14.
Касымпаша
 17 5 3 9 18 - 29 18
15.
Антальяспор
 17 5 3 9 22 - 29 18
16.
Хатайспор
 18 4 5 9 15 - 33 17
17.
Сивасспор
 18 3 6 9 19 - 28 15
18.
Умраниеспор
 17 3 5 9 21 - 30 14
19.
Истанбулспор
 17 3 3 11 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Трабзонспор
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
5.
Адана Демирспор
 8 6 2 0 19 - 5 20
6.
Галатасарай
 8 6 1 1 16 - 8 19
7.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
8.
Кайсериспор
 9 5 1 3 17 - 12 16
9.
Коньяспор
 9 3 4 2 9 - 8 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Антальяспор
 10 3 2 5 15 - 18 11
13.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
14.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
15.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Бешикташ
 8 3 3 2 14 - 13 12
7.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
8.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гиресунспор
 10 2 4 4 9 - 18 10
10.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
11.
Газиантеп
 10 2 3 5 12 - 16 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 9 2 2 5 10 - 15 8
14.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
15.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хатайспор
 10 2 1 7 6 - 21 7
17.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Сивасспор
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 8
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Бакасетас Тасос бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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