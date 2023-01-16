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  4. Кубок Короля 2022-2023

Испания: Кубок Короля
2022-2023

Леванте
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 38
Леванте 7.9% (3)
X 5.3% (2)
Атлетико М 86.8% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Атлетико М
5.20
5.20
1.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Леванте
Атлетико М

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

24 матча

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
П
2:2
П
1:0
П
3:0
П
0:5
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
3:2
П
4:1
П
2:0
ПД
3:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.08

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольдадо Роберто 2 0.67
Постиго Серхио 1 0.33
Муньос Алекс 1 0.33
Уэсли Мораес 1 0.33
Кантеро Алехандро 1 0.33
Бруге Роджер 1 0.33
Пубиль Марк 1 0.33
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривас Пабло Барриос 2 0.67
Карраско Янник 2 (1) 0.67
Корреа Анхель 1 0.33
Льоренте Маркос 1 0.33
Фелиш Жоау 1 0.33

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иборра Висенте 0 1
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витсель Аксель 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Хименес Хосе 1 0

Результаты матчей

Леванте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Леванте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Леванте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Леванте - Гранада 3:1 Спортинг Хихон - Леванте 1:1 Леванте - Хетафе 3:2 Леванте - ФК Андорра 2:1
Леванте - Эйбар 0:0 Алавес - Леванте 0:2 Леванте - Понферрадина 0:0 Леванте - Малага 1:0 Луго - Леванте 1:1 Леванте - Лас-Пальмас 1:1 Олот - Леванте 0:4 Альбасете - Леванте 2:3 Гранада - Леванте 0:0 Леванте - Спортинг Хихон 1:0 УД Ибица - Леванте 1:2 Леванте - Леганес 2:1 Мирандес - Леванте 0:1 Леванте - Расинг 0:1 ФК Андорра - Леванте 3:1 Бургос - Леванте 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0
Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2

Результаты матчей

Леванте
Атлетико М

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Леванте
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Топ бомбардиров
Осасуна Кике Гарсия 5
Хетафе Мунир Эль-Хаддади 4
Спортинг Хихон Uros Milovanovic 4
Интерсити Сольдевила Ориоль 4
Мальорка Пратс Абдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Ибаньес Пабло 1
Эспаньол Гомес Даниэль 1
Леванте Иборра Висенте 1
Эркулес Морено Сесар 1
Сельта Марчесин Агустин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Атлетико М.
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    • Прогнозы 38
    Леванте 7.9% (3)
    X 5.3% (2)
    Атлетико М 86.8% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Атлетико М
    5.20
    5.20
    1.75
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    Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М

    Исход игры
    Леванте
    8.1% (3)
    Ничья
    5.4% (2)
    Атлетико М
    86.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (21)
    Меньше
    40% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (22)
    Нет
    37.14% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    45.9% (17)
    0:2 Атлетико М
    16.2% (6)
    0:1 Атлетико М
    16.2% (6)
    2:1 Леванте
    5.4% (2)
    1:1 Ничья
    5.4% (2)
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    Атлетико М
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