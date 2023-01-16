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История личных встреч
Леванте
Атлетико М
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
24 матча
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
2.08
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.08
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольдадо Роберто
|2
|0.67
|Постиго Серхио
|1
|0.33
|Муньос Алекс
|1
|0.33
|Уэсли Мораес
|1
|0.33
|Кантеро Алехандро
|1
|0.33
|Бруге Роджер
|1
|0.33
|Пубиль Марк
|1
|0.33
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0.67
|Карраско Янник
|2 (1)
|0.67
|Корреа Анхель
|1
|0.33
|Льоренте Маркос
|1
|0.33
|Фелиш Жоау
|1
|0.33
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иборра Висенте
|0
|1
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витсель Аксель
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
Результаты матчей
Леванте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Леванте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Леванте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Леванте - Гранада 3:1 Спортинг Хихон - Леванте 1:1 Леванте - Хетафе 3:2 Леванте - ФК Андорра 2:1
Леванте - Эйбар 0:0 Алавес - Леванте 0:2 Леванте - Понферрадина 0:0 Леванте - Малага 1:0 Луго - Леванте 1:1 Леванте - Лас-Пальмас 1:1 Олот - Леванте 0:4 Альбасете - Леванте 2:3 Гранада - Леванте 0:0 Леванте - Спортинг Хихон 1:0 УД Ибица - Леванте 1:2 Леванте - Леганес 2:1 Мирандес - Леванте 0:1 Леванте - Расинг 0:1 ФК Андорра - Леванте 3:1 Бургос - Леванте 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0
Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2
Результаты матчей
Леванте
Атлетико М
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Леванте
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Осасуна
|Кике Гарсия
|5
|Хетафе
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|Спортинг Хихон
|Uros Milovanovic
|4
|Интерсити
|Сольдевила Ориоль
|4
|Мальорка
|Пратс Абдон
|3
|Осасуна
|Ибаньес Пабло
|1
|Эспаньол
|Гомес Даниэль
|1
|Леванте
|Иборра Висенте
|1
|Эркулес
|Морено Сесар
|1
|Сельта
|Марчесин Агустин
|1
Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М
Исход игры
Леванте
8.1% (3)
Ничья
5.4% (2)
Атлетико М
86.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
60% (21)
Меньше
40% (14)
Обе команды забьют
Да
62.86% (22)
Нет
37.14% (13)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
45.9% (17)
0:2 Атлетико М
16.2% (6)
0:1 Атлетико М
16.2% (6)
2:1 Леванте
5.4% (2)
1:1 Ничья
5.4% (2)
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