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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Вулверхэмптон
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 22
Вулверхэмптон 9.1% (2)
X 4.5% (1)
Ливерпуль 86.4% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Ливерпуль
4.00
3.90
4.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ливерпуль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

16.7%
11.1%
72.2%
3 победы 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
К
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.38
0.9

Среднее время на гол

240
100

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.28
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 1 1
Хи-Чан Хван 1 1
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 1
Нуньес Дарвин 1 1
Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонни Кастро 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1
Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Ливерпуль

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 6
Честерфилд Armando Dobra 4
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Аккрингтон Уолли Шон 3
Весь список

Топ нарушителей
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Шрусбери Таун Шипли Джордан 2
Уимблдон Isaac Ogundere 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2023, осталось 2 дня 12 часов 49 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 66.7% пользователей.
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    • Прогнозы 22
    Вулверхэмптон 9.1% (2)
    X 4.5% (1)
    Ливерпуль 86.4% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Ливерпуль
    4.00
    3.90
    4.05
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    8.3% (2)
    Ничья
    4.2% (1)
    Ливерпуль
    87.5% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.96% (20)
    Меньше
    13.04% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (20)
    Нет
    13.04% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    66.7% (16)
    0:1 Ливерпуль
    8.3% (2)
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    Вулверхэмптон
    Ливерпуль
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