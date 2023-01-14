Тур: 3. Стадион: Молинью.
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История личных встреч
Вулверхэмптон
Ливерпуль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
18 матчей
16.7%
11.1%
72.2%
3 победы 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.38
0.9
Среднее время на гол
240
100
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.28
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
73
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|1
|Хи-Чан Хван
|1
|1
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|1
|1
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хонни Кастро
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1
Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Рексем
|Палл Мулин
|6
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Аккрингтон
|Уолли Шон
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
|Шрусбери Таун
|Шипли Джордан
|2
|Уимблдон
|Isaac Ogundere
|2
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль
Исход игры
Вулверхэмптон
8.3% (2)
Ничья
4.2% (1)
Ливерпуль
87.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
86.96% (20)
Меньше
13.04% (3)
Обе команды забьют
Да
86.96% (20)
Нет
13.04% (3)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
66.7% (16)
0:1 Ливерпуль
8.3% (2)
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