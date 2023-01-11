Тур: 7. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Брукс Джон
История личных встреч
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
19%
14.3%
66.7%
4 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.7
0.73
Среднее время на гол
128
123
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.6
Среднее время на гол
55
56
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.19
1.14
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
78
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.33
|Эзе Эберечи
|3
|0.17
|Эдуар Одсонн
|3
|0.17
|Олисе Майкл
|1
|0.06
|Айю Джордан
|1
|0.06
|Андерсен Йоаким
|1
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.06
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|8
|0.44
|Фернандеш Бруну
|3
|0.17
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.17
|Антони
|3
|0.17
|Каземиро Карлос
|2
|0.11
|Санчо Джедон
|2
|0.11
|Фред Сантос
|2
|0.11
|Эриксен Кристиан
|1
|0.06
|Гарначо Алехандро
|1
|0.06
|Шоу Люк
|1
|0.06
|Роналду Криштиану
|1
|0.06
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гехи Марк
|6
|0
|Дукуре Шейк
|6
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Шлупп Джеффри
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|1
|1
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Хьюз Уилл
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Шоу Люк
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Манчестер Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
4
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Манчестер Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
5
16
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
8
20
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
45%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
5
29%
29%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Забито
6
16
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
25%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
5
42%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
17
27
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
3
18%
9
33%
76-90
Пропущено
26
23
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
4
15%
5
22%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
8
31%
4
17%
61-75
5
19%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
63
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
162
612
99
117
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|42 - 14
|47
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|46 - 18
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|33 - 11
|38
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|29 - 21
|38
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|37 - 27
|33
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|32 - 29
|31
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|35 - 25
|30
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 28
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 25
|28
|10.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 21
|28
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 27
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 34
|20
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|26 - 33
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 33
|17
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|12 - 27
|17
|17.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 41
|16
|18.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 26
|15
|19.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 25
|15
|20.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|18 - 5
|22
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|7.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 14
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 14
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 23
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 19
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 31
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 13
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|13 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
4.8% (2)
Ничья
0% (0)
Манчестер Юнайтед
95.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (27)
Меньше
27.03% (10)
Обе команды забьют
Да
70.27% (26)
Нет
29.73% (11)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
47.6% (20)
0:2 Манчестер Юнайтед
16.7% (7)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.5% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.1% (3)
2:1 Кристал Пэлас
4.8% (2)
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