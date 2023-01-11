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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Кристал Пэлас
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 39
Кристал Пэлас 5.1% (2)
X 0% (0)
Манчестер Юнайтед 94.9% (37)
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Кристал Пэлас
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.60
3.81
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

19%
14.3%
66.7%
4 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.7
0.73

Среднее время на гол

128
123

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.6

Среднее время на гол

55
56

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
78

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.33
Эзе Эберечи 3 0.17
Эдуар Одсонн 3 0.17
Олисе Майкл 1 0.06
Айю Джордан 1 0.06
Андерсен Йоаким 1 0.06
Матета Жан-Филипп 1 0.06
Митчелл Тайрик 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 8 0.44
Фернандеш Бруну 3 0.17
Марсьяль Антони 3 (1) 0.17
Антони 3 0.17
Каземиро Карлос 2 0.11
Санчо Джедон 2 0.11
Фред Сантос 2 0.11
Эриксен Кристиан 1 0.06
Гарначо Алехандро 1 0.06
Шоу Люк 1 0.06
Роналду Криштиану 1 0.06
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 6 0
Дукуре Шейк 6 0
Уорд Джоэл 4 0
Шлупп Джеффри 4 0
Митчелл Тайрик 2 1
Виейра Патрик 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Томкинс Джеймс 1 1
Клайн Натаниэль 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0
Хьюз Уилл 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Олисе Майкл 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 5 0
Каземиро Карлос 4 0
Фред Сантос 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Шоу Люк 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Антони 1 0
Варан Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Манчестер Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
4
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Манчестер Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

5
16
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

8
20

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
45%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
5
29%
29%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Забито

6
16
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
25%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
5
42%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

17
27
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
3
18%
9
33%
76-90

Пропущено

26
23
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
4
15%
5
22%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
8
31%
4
17%
61-75
5
19%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
16
2
6
12
1.5
9
9
1
17
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 15 2 1 42 - 14 47
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 12 3 3 46 - 18 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 19 10 8 1 33 - 11 38
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 12 2 4 29 - 21 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 19 10 3 6 37 - 27 33
6.
Фулхэм
 Заявка 20 9 4 7 32 - 29 31
7.
Брайтон
 Заявка 18 9 3 6 35 - 25 30
8.
Брентфорд
 Заявка 19 7 8 4 32 - 28 29
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 8 4 6 34 - 25 28
10.
Челси
 Заявка 19 8 4 7 22 - 21 28
11.
Астон Вилла
 Заявка 19 7 4 8 22 - 27 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 6 4 8 17 - 26 22
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 15 - 34 20
14.
Лестер
 Заявка 19 5 2 12 26 - 33 17
15.
Лидс
 Заявка 18 4 5 9 26 - 33 17
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 4 5 10 12 - 27 17
17.
Борнмут
 Заявка 19 4 4 11 18 - 41 16
18.
Эвертон
 Заявка 19 3 6 10 15 - 26 15
19.
Вест Хэм
 Заявка 19 4 3 12 15 - 25 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 3 12 17 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
4.
Ньюкасл
 Заявка 10 6 4 0 18 - 5 22
5.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
6.
Брентфорд
 Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 10 6 0 4 21 - 15 18
8.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
10.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12.
Брайтон
 Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
14.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 2 5 6 - 14 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
18.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
19.
Эвертон
 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 10 4 1 5 14 - 14 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Саутгемптон
 Заявка 10 3 0 7 8 - 18 9
12.
Лестер
 Заявка 10 3 0 7 17 - 23 9
13.
Ливерпуль
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
17.
Лидс
 Заявка 9 1 2 6 11 - 19 5
18.
Борнмут
 Заявка 10 1 2 7 9 - 31 5
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
20.
Вест Хэм
 Заявка 10 1 2 7 6 - 13 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 13 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Кристал Пэлас 5.1% (2)
    X 0% (0)
    Манчестер Юнайтед 94.9% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.60
    3.81
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    4.8% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Юнайтед
    95.2% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    47.6% (20)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    16.7% (7)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    9.5% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    7.1% (3)
    2:1 Кристал Пэлас
    4.8% (2)
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